Na een cyberaanval op WazirX vormt rivaal CoinDCX een beleggersbeschermingsfonds van Rs 500 miljoen

CoinDCX, India’s grootste crypto-uitwisseling, heeft de oprichting aangekondigd van een Crypto Investors Protection Fund (CIPF) om gebruikers te compenseren voor verliezen in zeldzame scenario’s zoals een inbreuk op de beveiliging of andere soortgelijke ongunstige gebeurtenissen.

De eigen crypto-uitwisseling heeft in eerste instantie Rs 500 miljoen aan het fonds toegewezen.

De ontwikkeling, de eerste voor welke Indiase cryptobeurs dan ook, volgt op het feit dat WazirX, een andere toonaangevende Indiase cryptobeurs, vorige maand werd getroffen door een cyberaanval, wat leidde tot een verlies van $230 miljoen of bijna 45% van het geld van zijn klanten uit één. van zijn portemonnees.

WazirX heeft het gestolen geld nog niet teruggevorderd. Cybersecuritybedrijven hebben Lazarus, een Noord-Koreaanse hackergroep, geïdentificeerd als verantwoordelijke voor de overval.

Een stap om het vertrouwen binnen het crypto-ecosysteem te vergroten: CoinDCX

Volgens CoinDCX onderstreept de beslissing van dit fonds de “toewijding van CoinDCX aan het handhaven van vertrouwen binnen het crypto-ecosysteem”.

Het WazirX-incident heeft waarschijnlijk crypto-investeerders doen schrikken in een tijd waarin spelers in het ecosysteem werken aan het mainstreamen van de activaklasse en het verwerven van een gelijkaardige legitimiteit ervoor in het land, niet in de laatste plaats vanuit het oogpunt van overheidsregulering.

In commentaar op de motivatie achter de oprichting van het fonds zei Sumit Gupta, mede-oprichter van CoinDCX:

In het uiterst zeldzame geval van een inbreuk op de beveiliging of een ongunstige gebeurtenis zal dit speciale fonds een extra beschermingslaag bieden, waardoor wordt gegarandeerd dat de activa van onze klanten veilig en intact blijven. We verbinden ons ertoe om 2% van de makelaarsinkomsten aan het corpus toe te voegen en de omvang van de pool in de loop van de tijd te vergroten. We zullen de omvang van het fonds blijven monitoren en het saldo op een niveau houden dat voldoende is om de activa van onze gebruikers te beschermen. Het CIPF zal uniek zijn in zijn soort en een belangrijke stap in de richting van het opbouwen van vertrouwen op lange termijn in het Indiase crypto-ecosysteem.

Gupta zei dat de activa onder beheer bij CoinDCX momenteel gediversifieerd zijn over meerdere kluizen die een extra beveiligingslaag garanderen.

In een interview met Invezz eerder deze maand, over de vraag of het WazirX-incident andere Indiase beurzen had beïnvloed of zou worden gebruikt als een signaal om de veiligheidsmaatregelen opnieuw te bekijken, had Gupta gezegd dat het bij CoinDCX ‘business as usual’ was, aangezien crypto-activa in een mondiale context, en het is onwaarschijnlijk dat een enkele gebeurtenis een significante impact zal hebben op de markt als geheel.

WazirX heeft moeite om gestolen geld terug te halen

De aanval heeft WazirX uit de versnelling gehaald.

Bij de laatste stap diende de beurs dinsdag, bijna twintig dagen nadat de aanval had plaatsgevonden, een eerste informatierapport (FIR) in over de diefstal.

Sinds de aanval heeft de beurs geprobeerd verschillende nieuwe manieren te bedenken om het geld terug te krijgen, terwijl het vertrouwen van beleggers intact bleef.

Het kondigde een premieprogramma aan waarbij het bedrijf zei dat het iedereen zou belonen met ‘bruikbare informatie’ die leidt tot het bevriezen van de fondsen met een beloning van $ 23 miljoen, evenals een stimulans van 5% van het teruggevorderde bedrag als een witte hoed-beloning.

Sommige van zijn wanhopige acties hebben echter veel kritiek opgeleverd.

Later vorige maand kondigde de beurs een plan aan om de verliezen te ‘socialiseren’. Volgens het voorgestelde plan, dat uiteindelijk werd opgeschort nadat een opiniepeiling ertegen had gestemd, zou WazirX klanten slechts 55% van hun activa op de beurs laten openen en verhandelen, terwijl de rest zou worden omgezet in stablecoins (USDT) en door de beurs zou worden vergrendeld.

Het plan was van toepassing op een klant, zelfs als zijn bezittingen niet werden gestolen.

Gupta had het voorgestelde plan op ‘X’ afgewezen. Hij zei dat het plan niet op de eerste plaats was gesteld door de gemeenschap en dat de manier waarop WazirX met de crisis omging “de deelnemers aan het ecosysteem schaadde”, waarbij hij er bij de beurs op aandrong het te heroverwegen.

Edul Patel, CEO van Mudrex, een andere Indiase cryptobeurs, bekritiseerde ook het crisisbeheer van het bedrijf als “zeer gebrekkig”.

Hij zei dat WazirX ook drie dagen na de hack bleef opereren, een beslissing die niet alleen de gebruikersveiligheid in gevaar bracht, maar ook het vertrouwen aantastte.

Ondertussen heeft WazirX CEO Nischal Shetty gezegd dat hij in gesprek is met de meeste grote mondiale beurzen voor ondersteuning en om zelfs op zoek te gaan naar een potentiële koper.

