De Amerikaanse werkloosheidsaanvragen blijven beneden de verwachtingen, waardoor de angst voor een recessie afneemt te midden van de marktvolatiliteit

Een positief signaal voor de Amerikaanse economie was dat het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagde vorige week aanzienlijk daalde, wat enige verlichting bood voor de angst voor een recessie die op de mondiale markten was toegenomen.

Volgens het rapport van het Ministerie van Arbeid van donderdag daalden de aanvankelijke werkloosheidsaanvragen met 17.000 naar 233.000 voor de week die eindigde op 3 augustus.

Deze daling wijst erop dat de arbeidsmarkt ondanks de recente economische onzekerheden veerkrachtig blijft.

De meest recente cijfers over werkloosheidsuitkeringen bleven beneden de verwachtingen van analisten van 240.000, zoals blijkt uit onderzoek van FactSet, en zorgden voor een broodnodige impuls voor het marktsentiment.

Eerder deze week onthulde een verontrustend banenrapport dat de Amerikaanse werkloosheid in juli het hoogste niveau in bijna drie jaar had bereikt, wat leidde tot een wereldwijde uitverkoop die de S&P 500 in correctiegebied bracht.

De beter dan verwachte aantallen werkloosheidsaanvragen hielpen echter de zorgen over de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt en de bredere economie weg te nemen.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, die vaak worden gezien als een indicatie voor ontslagen, daalde naar het laagste niveau sinds begin juli.

Deze daling is bijzonder opmerkelijk gezien de recente stijging van het totale werkloosheidspercentage in juli.

De daling van het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen ten opzichte van het herziene niveau van de vorige week van 250.000 geeft aan dat de arbeidsmarkt nog steeds sterk is, ondanks enkele tekenen van afkoeling.

Het vierweekse gemiddelde van de claims, dat helpt de volatiliteit in de wekelijkse gegevens af te vlakken, steeg licht met 2.500 naar 240.750.

Hoewel deze stijging op een onderliggende zwakte kan duiden, is dit niet voldoende om significante alarmen te wekken over de toestand van de arbeidsmarkt.

Aan de andere kant zijn de aanhoudende werkloosheidsaanvragen, die het totale aantal Amerikanen volgen dat actief een werkloosheidsuitkering ontvangt, met 6.000 gestegen tot 1,88 miljoen in de week die eindigde op 27 juli. Dit is het hoogste niveau sinds november 2021.

Hoewel de stijging van het aantal aanhoudende claims kan worden geïnterpreteerd als een teken van zwakte op de arbeidsmarkt, blijft het algehele niveau historisch laag, wat erop wijst dat de arbeidsmarkt er nog steeds relatief goed voor staat.

Bepaalde staten ondervonden opmerkelijke schommelingen in de initiële claims. Michigan, Missouri en Massachusetts kenden de grootste stijgingen, terwijl Texas, New York en Ohio aanzienlijke dalingen rapporteerden.

Ondertussen bleef New Jersey met 2,8% het hoogste verzekerde werkloosheidspercentage kennen, gevolgd door Rhode Island en Puerto Rico.

De Amerikaanse obligatierente en aandelenfutures reageren hierop

De publicatie van de gegevens over werkloosheidsuitkeringen had ook een merkbare impact op de financiële markten. De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg, als gevolg van de afgenomen zorgen over een naderende economische neergang.

Het rendement op tweejarige staatsobligaties, dat de veranderingen in de rente van de Federal Reserve op de voet volgt, steeg met 0,02 procentpunt.

Op de aandelenmarkten stegen de Wall Street futures als reactie op het rapport, waarbij de S&P 500 futures met 0,8% stegen en de Nasdaq 100 futures met 1,14% om 8:06 uur.

Mohamed A. El-Erian, hoofdeconomisch adviseur bij Allianz, gaf commentaar op de gegevens en zei:

“Het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS kwam uit op 233.000, vergeleken met een herziene 250.000 – een verlichting na de werkloosheids- en groeiangst van vorige week. De details van deze gegevenspublicatie zullen worden onderworpen aan een hoger niveau van onderzoek met het oog op het beoordelen van de breedte en andere distributieve aspecten. Dit alles met de belangrijke kanttekening dat deze hoogfrequente gegevensreeksen inherent luidruchtig zijn.

Eerder op de dag had El-Erian opgemerkt dat als het aantal werkloosheidsaanvragen onder de 230.000 zou dalen, dit eerder een signaal zou zijn van een geleidelijke en ordelijke normalisering van de arbeidsmarkt dan van een ernstiger economische neergang.

De laatste cijfers, hoewel iets boven die drempel, bieden nog steeds enige geruststelling dat de Amerikaanse economie, althans voorlopig, op een stabiele basis staat.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.