De centrale bank van India houdt de rente onveranderd op 6,5% vanwege de hoge voedselinflatie

Het Monetary Policy Committee (MPC) van de Reserve Bank of India (RBI) heeft de repo-rente voor de negende vergadering op rij op 6,5% gehouden. De aanhoudende voedselinflatie wordt daarbij als een belangrijke bedreiging voor de inflatie in de detailhandel genoemd.

Het besluit werd op donderdag 8 augustus bekendgemaakt en het monetaire beleid blijft een ‘intrekking van de versoepeling’.

Als gevolg van het besluit van het MPC wordt van de banken verwacht dat zij hun huidige rentetarieven handhaven, zodat de gelijkgestelde maandelijkse termijnen (EMI’s) voor leningen ongewijzigd blijven.

Deze stabiliteit biedt verlichting voor kredietnemers die zich zorgen maken over mogelijke stijgingen van hun leningbetalingen.

De RBI heeft ook haar prognose voor de groei van het bruto binnenlands product (BBP) voor boekjaar 2025 gehandhaafd op 7,2% en de prognose voor de inflatie in de detailhandel op 4,5%, ondanks de aanhoudende problemen met de voedselinflatie.

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft de Indiase bbp-groeivoorspelling voor FY25 in juli met 20 basispunten verhoogd naar 7%.

Aanhoudende voedselinflatie

De afgelopen maanden heeft de RBI steeds meer zorgen geuit over de hoge voedselinflatie, die een risico inhoudt voor het algehele desinflatietraject.

De totale inflatie, gemeten aan de hand van jaar-op-jaar veranderingen in de consumentenprijsindex (CPI) voor heel India, steeg van 4,8% in mei naar 5,1% in juni. Vooral de voedselinflatie steeg van 7,9% in mei naar 8,4% in juni.

De RBI zei in een verklaring:

De voedselinflatie, met een gewicht van ongeveer 46% in het CPI-mandje, droeg in mei en juni bij aan ruim 75% van de totale inflatie. De groenteprijzen stegen scherp en droegen in juni voor ongeveer 35% bij aan de inflatie. Ook bij andere belangrijke voedingsmiddelen bleef de hoge inflatiedruk aanhouden.

RBI-gouverneur Shaktikanta Das benadrukte de noodzaak van prijsstabiliteit om hoge groei te bereiken, en merkte op dat de MPC waakzaam moet blijven om overloopeffecten van aanhoudende voedselinflatie te voorkomen.

De centrale bank zei dat er een zekere verlichting van de voedselinflatie wordt verwacht als gevolg van het aantrekken van de zuidwestelijke moesson en een gezonde vooruitgang bij het zaaien. De buffervoorraden van granen blijven boven de normen.

Het stelde de CPI-inflatie voor 2024-2025 vast op 4,5%, op voorwaarde dat er sprake was van een normale moesson.

De renteactie van de Fed zal waarschijnlijk richtinggevend zijn voor het toekomstige standpunt van de RBI: analisten

Recente snelle bewegingen op de wereldmarkten, gedreven door spanningen in het Midden-Oosten, een stijging van de Japanse yen en zorgen over een recessie in de VS, hebben de verwachtingen over renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve doen toenemen.

Madhavi Arora, hoofdeconoom bij Emkay Global Financial Services, zei:

We begrijpen dat veranderende debatten over wereldwijde verhalen vereisen dat de RBI flexibel is. De volatiliteit in Indiase FX en tarieven is echter beheersbaar gebleven te midden van de recente wereldwijde marktturbulentie, waardoor de RBI flexibiliteit heeft om zich te blijven richten op binnenlandse inflatie en risicobeheer in de financiële sector. We zijn van mening dat de draai van de Fed vooraf zal gaan aan en invloed zal hebben op de verandering van standpunt en renteactie van de RBI. Bovendien zal relatief hawkish blijven en de nog steeds ongrijpbare duurzame inflatiedoelstelling van 4% benadrukken alleen maar ongewenste INR-carry creëren, op een moment dat de RBI nog steeds is opgezadeld met het beheer van het probleem van overvloed, met name in H1FY25.

Arora voegde er echter aan toe dat de Indiase groeivoorspellingen van de RBI (7,2% voor het boekjaar 25) te optimistisch zijn, waarbij de zwakkere vraagdynamiek de kerninflatie waarschijnlijk onder druk zal houden.

Volgens een verklaring van de HDFC Bank:

De verwachtingen van een renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve zijn de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen, met oproepen tot een renteverlaging van 50 basispunten al in september en cumulatieve renteverlagingen van 115 basispunten die in 2024 worden verwacht. Hoewel sommige van deze verwachtingen lijken Hoewel we in dit stadium overbelast zijn, zien we een grote kans dat de Fed in september haar renteverlagingscyclus zal starten, wat een verlaging van 25 basispunten zal opleveren. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de roepie en de RBI zou haar monetair beleid kunnen gaan afstemmen op de mondiale rentecyclus om eventuele significante toekomstige beleidsafwijkingen te verminderen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.