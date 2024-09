De Europese aardgasprijzen stijgen naar het hoogtepunt van 2024 als gevolg van aanbodangst en langzamere opslagopbouw

De Europese aardgasprijzen zijn gestegen naar het hoogste niveau van 2024, gedreven door een samenloop van factoren, waaronder zorgen over het aanbod en trager dan verwachte opslagopbouw.

Ondanks dat de opslagniveaus over het hele continent relatief comfortabel zijn, heeft de angst voor verstoringen in de Russische brandstoftoevoer door Oekraïne de rally verder aangewakkerd, waarbij benchmark futures begin augustus boven de €39 per megawattuur werden verhandeld.

Het aanhoudende conflict in de Russische Koersk-regio, waar een cruciaal gasinnamepunt ligt, heeft deze zorgen vergroot, waardoor de prijzen voor de derde dag op rij stegen.

Zorgen over het aanbod drijven de prijzen omhoog

De recente prijsstijging wordt grotendeels toegeschreven aan de vrees voor verstoringen in de stroom Russisch gas door Oekraïne.

Donderdag maakte de Russische energiegigant Gazprom PJSC bekend dat de gasdoorvoer via het Sudzha-innamepunt – Ruslands laatst overgebleven pijplijnroute naar Europa via Oekraïne – was vastgesteld op 37,3 miljoen kubieke meter per dag, vergeleken met de gebruikelijke 42 miljoen kubieke meter die de afgelopen maanden werd waargenomen. .

Het Sudzha-station, gelegen vlakbij de grens, is een cruciaal punt voor de gasstromen naar Europa, en elke mogelijke verstoring zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de Europese energiemarkten.

Terwijl de gasstromen bij het Sudzha-doorvoerpunt voorlopig aanhouden, heeft de lichte daling tot alarm geleid, vooral nu de hevige gevechten in de regio voortduren.

Analisten waarschuwen dat elke verdere escalatie de stabiliteit van de gastoevoer naar Europa zou kunnen bedreigen, waardoor de prijzen nog verder zouden kunnen stijgen.

Er ontstaat trage opslag te midden van de hoge Aziatische vraag

Ondanks dat de aardgasopslagniveaus in de Europese Unie (EU) op 6 augustus voor meer dan 86% vol waren – ruim boven het vijfjarig gemiddelde van 78% – verliep de bouw van de opslag langzamer dan verwacht.

Deze vertraging is voornamelijk te wijten aan de lagere instroom van vloeibaar aardgas (LNG) in Europa, omdat de sterke Aziatische vraag vrachten van het continent heeft weggeleid.

De Aziatische vraag naar LNG is in 2024 robuust gebleven, waarbij de import in de eerste zeven maanden van het jaar met 10,3% op jaarbasis is gestegen.

China en India zijn de belangrijkste aanjagers van deze groei geweest, goed voor 64% van de toename van de vraag.

De hogere vraag in Azië heeft ervoor gezorgd dat de Japan Korea Marker (JKM) consequent tegen een premie is verhandeld ten opzichte van de Dutch Title Transfer Facility (TTF), het belangrijkste gasknooppunt van Europa, waardoor het voor LNG-ladingen winstgevender is geworden om naar Azië te gaan in plaats van naar Europa. .

Warren Paterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Think, zei:

“De vertraagde opbouw van opslag zal naar verwachting de TTF-prijzen ondersteunen. Projecties suggereren echter nog steeds dat de opslag in de EU waarschijnlijk bijna 100% vol zal zijn op weg naar de winter van 2024/25, op voorwaarde dat er geen significante aanbodschokken zijn.” Bron: Tradingview

Onderhoud van Noorse pijpleidingen

Noorwegen, dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne Rusland heeft ingehaald als Europa’s grootste gasleverancier via pijpleidingen, zal naar verwachting zijn gasstromen naar de EU in augustus en september verminderen als gevolg van gepland zomeronderhoud.

Analisten waarschuwen dat eventuele overschrijdingen van het onderhoud de markt verder zouden kunnen verkrappen, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een grotere import van LNG in de EU om het tekort te compenseren.

De Noorse gasstromen zijn steeds belangrijker geworden voor de Europese markt, en elke vermindering van het aanbod zou het bestaande onevenwicht tussen vraag en aanbod kunnen verergeren, waardoor de prijzen nog hoger zouden kunnen stijgen naarmate het continent het winterse stookseizoen nadert.

Doorvoerroute Oekraïne

De toekomst van de gasstromen via Russische pijpleidingen via Oekraïne blijft onzeker, waarbij Oekraïne aangeeft dat het niet van plan is zijn doorvoerovereenkomst met Gazprom te verlengen wanneer deze eind dit jaar afloopt.

Dit heeft een nieuwe laag complexiteit toegevoegd aan de toch al volatiele markt, nu de EU op zoek gaat naar alternatieve bevoorradingsbronnen.

EU-commissaris voor Energie Kadri Simson heeft verzekerd dat er alternatieve aanvoerroutes beschikbaar zijn, waarbij Oostenrijk gas uit Italië en Duitsland kan importeren.

Analisten merken echter op dat de markt gevoelig zal blijven voor alle ontwikkelingen in verband met deze stromen, zoals blijkt uit de recente prijspiek na berichten dat Oekraïense troepen het Sudzha-toegangspunt hadden veroverd.

Speculatieve activiteit

Ondanks de relatief comfortabele opslagniveaus blijft speculatieve activiteit een sleutelfactor voor de marktvolatiliteit.

Volgens energieanalist Paterson zijn speculanten ‘koppig optimistisch’ over de Europese aardgasmarkt en hebben ze een aanzienlijke netto longpositie – de grootste sinds 2021.

Volgens de meest recente positioneringsgegevens hebben beleggingsfondsen een netto longpositie van bijna 192 TWh, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de netto shortposities begin 2024.

Paterson benadrukte ook dat Azië naar verwachting de dominante motor zal blijven van de mondiale groei van de vraag naar gas, een trend die waarschijnlijk niet zal veranderen naarmate de economieën in de regio overstappen op schonere brandstoffen. Deze aanhoudende vraag uit Azië, gekoppeld aan de aanhoudende geopolitieke risico’s in Europa, duidt erop dat de aardgasprijzen de komende maanden hoog kunnen blijven.

Bron: ING Onderzoek

Nu Europa het winterse stookseizoen ingaat, zal de combinatie van aanbodonzekerheden, een sterke Aziatische vraag en speculatieve activiteit de aardgasprijzen waarschijnlijk volatiel houden.

Hoewel de opslagniveaus enige buffer bieden, blijft de markt gespannen, waarbij verdere verstoringen of vraagpieken mogelijk tot aanzienlijke prijsstijgingen kunnen leiden.

Beleggers en beleidsmakers zullen deze ontwikkelingen nauwlettend moeten volgen om de komende maanden hun weg te vinden in het uitdagende energielandschap.

