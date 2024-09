De inflatie in Mexico springt in juli naar 5,57%, omdat de kosten van voedsel en drank enorm stijgen

De Mexicaanse inflatie steeg in juli 2024 naar 5,57%, het hoogste niveau sinds mei 2023 en overtrof eerdere marktvoorspellingen.

Deze aanzienlijke stijging, vergeleken met 4,98% in juni, onderstreept de toenemende economische druk in het land.

De stijging wordt grotendeels toegeschreven aan scherpe prijsstijgingen in essentiële sectoren zoals voeding, huisvesting, onderwijs en diensten.

Belangrijkste aanjagers van inflatie

Het Nationaal Instituut voor Statistiek en Geografie (INEGI) meldt dat de stijgende kosten van voedsel en niet-alcoholische dranken een belangrijke aanjager zijn geweest van de inflatietrend in Mexico.

De prijzen in deze categorie stegen van 6,54% in juni naar 7,77% in juli.

Opvallend is dat de kosten van groenten en fruit dramatisch zijn gestegen tot 23,55%, vergeleken met 19,73% de maand ervoor, wat een aanzienlijke impact heeft op de consumentenbestedingen.

Bovendien droegen sectoren als restaurants en hotels, onderwijs, diverse producten en diensten, en huisvesting en nutsvoorzieningen bij aan de totale inflatie.

Terwijl het inflatiecijfer voor restaurants en hotels licht daalde van 6,43% naar 6,42%, stegen de onderwijskosten met 6,37%.

Omgekeerd daalde de inflatie voor diverse goederen en diensten van 5,79% naar 5,54%.

De woning- en nutssector kende een opmerkelijke stijging van 4,52% in juni naar 5,72% in juli, als gevolg van bredere economische uitdagingen voor consumenten.

Kerninflatie en maandelijkse variaties

Ondanks de scherpe stijging van de totale inflatie daalde de kerninflatie – een maatstaf die de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing laat – voor de 18e maand op rij lichtjes, tot 4,05% in juli.

Dit is het laagste kerninflatiecijfer sinds februari 2021 en komt overeen met de marktverwachtingen.

De consumentenprijsindex (CPI) liet in juli een opvallende maandelijkse stijging van 1,05% zien. Dit is de hoogste stijging in bijna drie jaar en overtrof de verwachte 1,02%.

De kern-CPI steeg ook met 0,32% op maandbasis, iets boven de verwachte 0,29%, wat wijst op een complexe inflatiedynamiek in Mexico.

Vergelijkende analyse van inflatiecijfers

In juni steeg de inflatie op jaarbasis in Mexico naar 4,98%, tegen 4,69% in mei, als gevolg van een daling van de peso na de verkiezingen als gevolg van politieke instabiliteit.

Deze stijging werd toegeschreven aan stijgende kosten in verschillende CPI-categorieën, waaronder voedsel en niet-alcoholische dranken, restaurants en hotels, onderwijs, en huisvesting en nutsvoorzieningen.

De inflatie in juli van 5,57% zet deze opwaartse trend voort, voornamelijk gedreven door de stijging van de voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken, vooral voor fruit en groenten.

Andere belangrijke bijdragers zijn onder meer restaurants en hotels, onderwijs, huisvesting en nutsvoorzieningen.

Interessant is dat, terwijl de kerninflatie in juni daalde tot 4,13%, deze in juli verder daalde tot 4,05%.

Deze aanhoudende daling weerspiegelt een zekere mate van stabiliteit binnen de kerninflatie-indicatoren, ondanks externe economische druk.

Maandelijkse gegevens laten een schril contrast zien tussen juni en juli. De CPI groeide in juni met 0,38%, maar piekte in juli naar 1,05%, wat de grootste stijging in bijna drie jaar betekent.

De kern-CPI steeg ook van 0,22% in juni naar 0,32% in juli, wat de marktverwachtingen enigszins overtrof en de wisselende inflatiedruk benadrukte.

De recente scherpe stijging van de inflatie onderstreept de aanzienlijke economische uitdagingen, vooral in essentiële sectoren.

Beleidsmakers en analisten zullen deze trends nauwlettend in de gaten moeten houden om de complexiteit van de Mexicaanse inflatiedruk en de bredere implicaties daarvan voor de economie het hoofd te kunnen bieden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.