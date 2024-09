Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) ontpopt zich als een formidabele concurrent op de markt voor serverchips, met het potentieel om de dominantie van Intel en Advanced Micro Devices (AMD) te verstoren.

Volgens Atul Goyal, Managing Director bij Jefferies Asia, positioneren Arm’s energiezuinige CPU’s het in Cambridge gevestigde bedrijf om een aanzienlijk marktaandeel te verwerven in servers, een cruciaal onderdeel voor grootschalige datacenters.

In een interview met CNBC benadrukte Goyal dat de architectuur van Arm mogelijk de x86-chips in de meeste servers zou kunnen vervangen, wat een aanzienlijke verschuiving in de industrie markeert.

Armvoorraad is misschien nog steeds niet de moeite waard om te bezitten

Ondanks deze veelbelovende vooruitzichten blijft de waardering van Arm’s aandelen een twistpunt.

Hoewel het bedrijf sinds begin 2024 een opmerkelijke koersstijging van 50% heeft ervaren, is Goyal voorzichtig.

Hij erkent dat hoewel Arm goed gepositioneerd is voor groei in de komende vijf tot tien jaar, de snelle rally van zijn aandelen in de afgelopen zeven maanden heeft geleid tot zorgen over overwaardering.

Goyal is vooral op zijn hoede voor de hoge verwachtingen die in de huidige aandelenkoers zijn ingebakken, wat erop wijst dat dit misschien niet het beste moment is om te investeren, ook al blijven de fundamenten van het bedrijf sterk.

Goyal benadrukte ook de voortdurende impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de industrie en stelde dat AI verre van een voorbijgaande trend is.

Hij is van mening dat de strijd van Intel op het gebied van AI een belangrijke steun in de rug zou kunnen zijn voor Arm, waardoor zijn positie op de markt verder zou worden versterkt.

Ondanks deze positieve indicatoren blijft Goyal echter voorzichtig over het aandeel en stelt dat hij “nog geen groot voorstander is” van de huidige waardering ervan.

Dit scepticisme werd herhaald door onze marktanalist Crispus Nyaga, die onlangs suggereerde dat de aandelen van Arm een daling naar $85 zouden kunnen zien.

De analyse van Nyaga onderstreept de risico’s die verbonden zijn aan de huidige waardering van Arm, ondanks de sterke marktpositionering van het bedrijf.

Arm heeft vorige maand gedempte Q2-richtlijnen uitgegeven

Als aanvulling op de zorgen gaf Arm vorige maand gedempte richtlijnen uit voor het tweede kwartaal.

Hoewel het bedrijf de schattingen van Street voor het eerste boekjaar overtrof, voorspelde het een omzet van $780 miljoen tot $830 miljoen voor het tweede kwartaal, met een aangepaste winst per aandeel tussen 23 cent en 27 cent.

Deze voorspelling lag iets lager dan de verwachtingen van analisten van $804 miljoen aan omzet en 27 cent aan winst per aandeel, wat bijdroeg aan een daling van ruim 40% in de aandelen van Arm in de afgelopen maand.

Wat de vooruitzichten nog ingewikkelder maakt, is dat Arm is gestopt met het bekendmaken van het aantal verzonden Arm-gebaseerde chips, een stap die door CEO Rene Haas wordt uitgelegd als een verschuiving van de focus naar markten met een hogere waarde en een lager volume, zoals datacenters, AI-versnellers en smartphone-applicaties. verwerkers.

Deze strategische spil suggereert dat Arm zich richt op opkomende groeigebieden, maar roept ook vragen op over de prestatiecijfers en de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf.

Hoewel Arm Holdings zich in een sterke positie lijkt te bevinden om industriële giganten als Intel en AMD uit te dagen, vooral in de groeiende servermarkt, zijn de aandelen mogelijk niet zo aantrekkelijk vanwege waarderingsproblemen en recente prestatieproblemen.

Beleggers moeten het langetermijnpotentieel van het bedrijf afwegen tegen de risico’s die verbonden zijn aan de huidige aandelenkoers.

