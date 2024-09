Studentenprotesten in Bangladesh: economische gevolgen van politieke onrust geschat op miljarden

De recente studentenprotesten in Bangladesh, die op 1 juli begonnen, hebben aanzienlijke economische ontwrichtingen veroorzaakt, met verliezen die in de miljarden lopen.

Het abrupte vertrek van premier Sheikh Hasina naar New Delhi, India, te midden van de onrust, heeft de onzekerheid vergroot. Nu staat Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus op het punt een interim-regering in Dhaka te leiden, maar bedrijven worstelen met de ongekende aard van de recente gebeurtenissen.

De economische impact wordt geschat op $ 10 miljard

De protesten hebben niet alleen tot geweld en politieke onrust geleid, maar ook tot aanzienlijke economische schade. Zaved Akhtar, voorzitter van de Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI), meldde dat de Bengaalse economie al $10 miljard verliezen had geleden als gevolg van de studentenprotesten, uitgaansverboden en communicatiestoringen.

De situatie is verergerd door de sluiting van belangrijke industrieën, waaronder kledingfabrieken, die cruciaal zijn voor de economie van het land.

Belangrijke kledingfabrieken hervatten hun activiteiten

Sommige kledingfabrieken hebben hun activiteiten hervat na een sluiting van vier dagen, maar er blijven zorgen over de schade aan de handel op de lange termijn.

Een Indiase kledingproducent in Bangladesh heeft zijn productie voor de rest van het jaar al naar India verplaatst, als gevolg van de bredere onzekerheid. Mondiale bedrijven die Bangladesh als een strategisch alternatief voor China zagen, heroverwegen nu hun standpunten, wat de dringende noodzaak onderstreept om de openbare orde te herstellen.

Jeugdwerkloosheid en economische ongelijkheid zijn de aanleiding voor protesten

Uit het demografische profiel van Bangladesh blijkt dat ongeveer 67% van de 170 miljoen inwoners tussen de 15 en 64 jaar oud is, terwijl ruim een kwart tussen de 15 en 29 jaar oud is. Ondanks de indrukwekkende economische groei blijven er aanzienlijke ongelijkheid en armoede bestaan. Vorig jaar werkte, studeerde of volgde ongeveer 40% van de Bengalezen tussen 15 en 24 jaar niet, wat de economische stress benadrukt die heeft bijgedragen aan de protesten.

Onmiddellijk herstel van de openbare orde is van cruciaal belang

Michael Kugelman, directeur van het South Asia Institute van het Wilson Center, benadrukt dat het onmiddellijke doel van de interim-regering het herstel van de openbare orde moet zijn. Deze stap is essentieel om de economische spanningen aan te pakken die de protesten hebben aangewakkerd en om investeerders gerust te stellen.

De recente onrust heeft voor de optiek een ‘nachtmerriescenario’ gecreëerd, waardoor investeerders mogelijk worden weggejaagd en de stabiliteit van de economie wordt bedreigd.

De rol van Bangladesh als economische speler

Bangladesh is een belangrijke economische speler, niet alleen als grote kledingfabrikant voor westerse landen, maar ook als energie-importeur met substantiële infrastructuurinvesteringen uit landen als China en Japan. In 2023 importeerde Bangladesh goederen ter waarde van 73 miljard dollar, voornamelijk grondstoffen zoals geraffineerde aardolie, katoen, textiel en meststoffen.

Onzekerheid onder economische partners

De onzekerheid die door de recente onrust is ontstaan, zal commerciële partners en investeerders waarschijnlijk ongemakkelijk maken. Michael Kugelman merkt op dat de economische partners zenuwachtig toekijken en wachten, in de hoop dat de nieuwe regering de situatie kan stabiliseren.

De onrust in Bangladesh zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor India, gezien de historische relatie en de nauwe banden tussen premier Narendra Modi en sjeik Hasina.

Het perspectief van beleggers

Economische partners en investeerders hanteren een voorzichtige aanpak en houden de ontwikkelingen in Bangladesh nauwlettend in de gaten. De hoop is dat de interim-regering snel de vrede kan herstellen en de economie kan stabiliseren, en ervoor kan zorgen dat de economische gevolgen van de protesten op de lange termijn worden verzacht.

