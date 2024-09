Uniswap en Raydium-tokens dalen; focus verschuift naar DTX Exchange

Gedecentraliseerde uitwisselingstokens (DEX) hebben zich bij de rest van de crypto-industrie aangesloten in een diepe uitverkoop. Uniswap (UNI), de grootste DEX in de sector, heeft zich teruggetrokken naar $5,56, een daling van ruim 66% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Op dezelfde manier is Raydium (RAY), de grootste Solana DEX, gedaald naar $1,60, veel lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $3,30. Andere DEX-tokens zoals Jupiter en dYdX zijn de afgelopen weken ook scherp gedaald.

Dezelfde trend heeft zich voorgedaan in de gecentraliseerde valuta-industrie, aangezien Coinbase-aandelen zich hebben teruggetrokken tot $180, een daling van 37% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Ondanks deze ellende draait DTX Exchange op volle toeren terwijl de symbolische verkoop doorgaat.

DEX-volumes zijn gedaald

Deze trend vond plaats omdat uit recente gegevens blijkt dat het volume dat op DEX-platforms wordt verhandeld, is gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Uit de gegevens blijkt dat, hoewel het volume in juli steeg tot ruim $190 miljard, dit lager was dan de $250 die in maart van dit jaar werd verwerkt.

DEX volume | Bron: DeFi Llama

De recente daling was het gevolg van de recente uitverkoop van Bitcoin en andere altcoins. Na in maart naar een recordhoogte van $73.500 te zijn gestegen, is Bitcoin in een bearmarkt terechtgekomen en schommelde donderdagochtend rond $54.000.

Deze trend kan zich voortzetten als cryptocurrencies de komende maanden onder druk blijven staan, zoals sommige analisten verwachten. Zij halen de recente uitdagingen aan die zijn veroorzaakt door de renteverhoging door de Bank of Japan (BoJ), die heeft geleid tot een grote afbouw van een carry trade die naar schatting ruim 500 miljard dollar bedraagt.

De terugtrekking van DEX-tokens zoals Raydium en Uniswap weerspiegelt die van andere cryptocurrencies zoals Ethereum en Solana die zich hebben teruggetrokken.

DTX Exchange tart de zwaartekracht

Ondanks de uitdagingen in de crypto-industrie draait één troef op alle cilinders: DTX Exchange.

Uit gegevens op de website blijkt dat de beurs de afgelopen weken meer dan $1,23 miljoen heeft opgehaald, waardoor het een van de beste tokenverkopen van dit jaar is.

DTX Exchange heeft tot doel de crypto- en aandelenhandelssector te veranderen door deze activa op te nemen in één gedecentraliseerd platform. Met behulp van het platform kunnen gebruikers duizenden activa kopen en verkopen, zoals cryptocurrencies, forex, contracts-for-difference en grondstoffen.

Een ander opvallend kenmerk is dat gebruikers toegang hebben tot een hefboomwerking tot 1.000x wanneer ze het platform gebruiken. Het belangrijkste is dat de ontwikkelaars hopen dat het platform in eerste instantie een volume van meer dan $175 miljoen zal kunnen verwerken, een volume dat het een dagelijkse winst van $3,5 miljoen zal opleveren.

Een deel van deze winsten zal teruggaan naar de VIP-voorverkoopinvesteerders, een stap die hen robuuste passieve inkomensmogelijkheden zal bieden.

Daarom geeft het investeren in het DTX-token gebruikers de kans om een platform te bezitten dat de crypto- en CFD-markten zal domineren. Door de jaren heen hebben soortgelijke projecten miljonairs opgeleverd.

Het UNI-token van Uniswap heeft bijvoorbeeld een marktkapitalisatie van meer dan $3 miljard, waardoor het groter is dan sommige bekende bedrijven zoals GameStop, SiriusXM en AMC Holdings. Al deze bedrijven hebben door de jaren heen miljonairs voortgebracht. In tegenstelling tot memecoins zoals Dogwifhat is DTX een cryptoproject met een echt nut, wat betekent dat het in de loop van de tijd goed kan presteren.

Je kunt het DTX-token op de website kopen.