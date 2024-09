De opkomst van de ultrarijken in Azië: Hongkong en Singapore strijden om dominantie

De snelle groei van het aantal zeer vermogende particulieren (UHNWIs) in Azië zal het wereldwijde vermogenslandschap naar verwachting opnieuw definiëren.

Er worden dagelijks naar verwachting 35 nieuwe zeer vermogende particulieren geboren. Naar verwachting zal het totale aantal zeer vermogende personen in de regio tegen 2027 groeien tot ongeveer 230.000. Dat is bijna 40% meer dan in 2023.

Deze dramatische toename zal Azië positioneren als de op één na grootste concentratie van UHNWIs, na alleen Noord-Amerika. Echter, met de huidige groeisnelheid, zal het niet lang meer duren voordat Azië de eerste plek inneemt.

Concurrentie tussen Hongkong en Singapore neemt toe

Naarmate de rijkdom van Azië groeit, groeit ook de concurrentie om deze nieuwbakken UHNWI’s aan te trekken. Hongkong en Singapore lopen voorop, elk met hun unieke sterke punten om het belangrijkste vermogensbeheercentrum in de regio te worden.

Singapore heeft geprofiteerd van belastingvoordelen en een bedrijfsvriendelijk regelgevingsklimaat om meer dan 1.100 family offices aan te trekken, die samen meer dan 4 biljoen dollar beheren. Dat is een stijging ten opzichte van ongeveer 100 slechts tien jaar geleden, zo blijkt uit een rapport van Knight Frank.

Ook Hongkong, traditioneel de dominante speler in de Aziatische vermogensbeheersector, streeft ernaar zijn status te behouden.

De vermogensbeheersector van de stad zag de snelste groei in beheerd vermogen in de vijf jaar voorafgaand aan 2022.

Recente verschuivingen in het geopolitieke en economische landschap hebben er echter toe geleid dat sommige rijke individuen hun vermogen naar Singapore hebben verplaatst.

Als reactie hierop hebben de autoriteiten van Hongkong nieuwe prikkels geïntroduceerd die gericht zijn op family offices en verblijfsmogelijkheden voor personen die minimaal HK$ 30 miljoen in de stad investeren.

De opkomst van Singapore als welvaartscentrum

De snelle groei van Singapore als wealth management hub kan worden toegeschreven aan de strategische initiatieven om family offices aan te trekken. Hoewel de stadstaat het aantal family offices succesvol heeft vergroot, blijft de directe impact op lokale investeringen onduidelijk.

Afgelopen zomer heeft de Monetary Authority of Singapore (MAS) haar prikkels aangepast om family offices te stimuleren te investeren in de aandelenmarkten van het land en in klimaatgerelateerde projecten.

De toestroom van family offices heeft echter nauwelijks invloed gehad op de woningmarkt. Dit geeft aan dat deze particuliere instellingen nog geen vaste voet aan de grond hebben gekregen in de lokale economie.

Ondanks deze uitdagingen wordt verwacht dat de vermogensbeheersector in Singapore aanzienlijk zal groeien.

De verwachting is dat het financiële vermogen in Singapore tot 2027 met 9% zal toenemen. Daarmee positioneert de stadstaat zich als een van de drie grootste centra voor vermogensbeheer ter wereld, naast Hongkong en Zwitserland.

De reactie van Hongkong en toekomstige vooruitzichten

De vermogensbeheersector van Hongkong zit niet stil. De family office-gemeenschap van de stad, die momenteel uit ongeveer 400 leden bestaat, zal naar verwachting uitbreiden met als doel om tegen 2025 nog eens 200 family offices te hebben.

In oktober 2022 voerde Hongkong een beleid in om vermogende particulieren aan te moedigen om minimaal HK$ 30 miljoen te investeren in lokale aandelen of activa als onderdeel van het Capital Investment Entrant Scheme. Verwacht wordt dat dit een centrale rol zal spelen bij het versterken van de vermogensbeheersector van de stad.

Experts blijven optimistisch over de vooruitzichten van Hongkong. Het succes van de stad als welvaartscentrum is nauw verbonden met de expansie van de Chinese economie en haar vermogen om rijke individuen van het vasteland aan te trekken.

Hoewel de economische groei van China naar verwachting zal vertragen tot 4,5% in 2025, vergeleken met 8,4% in 2020, zullen deze groeicijfers waarschijnlijk nog steeds de ambitie van Hongkong ondersteunen om tegen 2027 het belangrijkste vermogensbeheercentrum ter wereld te worden en daarmee mogelijk Zwitserland in te halen.

Een evenwichtige concurrentie tussen Hong Kong en Singapore

De concurrentiestrijd tussen Hongkong en Singapore om de superrijken van Azië is niet per se een nulsomspel.

De snelle regionale welvaartscreatie versterkt beide steden. Singapore trekt opkomende welvaart aan uit landen als Indonesië, Thailand, Maleisië en Vietnam, terwijl Hongkong de dominante hub blijft voor welvaart die op het vasteland van China wordt gegenereerd.

De grootste uitdaging voor beide steden ligt in het implementeren van regelgevende structuren die echte investeringen in de lokale economie stimuleren.

Hoewel zowel Hongkong als Singapore succesvol zijn in het aantrekken van family offices, is de echte maatstaf voor hun succes of deze kantoren bijdragen aan duurzame economische groei door middel van substantiële lokale investeringen.

De toekomst van vermogensbeheer in Azië

Naarmate het vermogensbeheerlandschap in Azië zich blijft ontwikkelen, staan zowel Hongkong als Singapore voor de uitdaging om hun concurrentievoordeel te behouden.

De nadruk ligt op de vraag hoe elke stad een omgeving kan creëren die niet alleen superrijke mensen aantrekt, maar hen ook aanmoedigt om te investeren in de lokale economie.

Voor Singapore kan dit betekenen dat de prikkels verder worden verfijnd om ervoor te zorgen dat family offices bijdragen aan economische groei op de lange termijn. Hongkong zal daarentegen zijn nauwe banden met het vasteland van China moeten benutten om rijkdom uit de grootste economie van de regio te blijven aantrekken.

Uiteindelijk zal het succes van beide steden afhangen van hun vermogen om de behoeften van zeer vermogende particulieren in evenwicht te brengen met de bredere economische doelstellingen van hun respectievelijke overheden.

Naarmate de welvaart in Azië blijft toenemen, zal de concurrentie tussen Hongkong en Singapore waarschijnlijk toenemen. Beide steden streven ernaar om het belangrijkste centrum voor vermogensbeheer in de regio te worden.

