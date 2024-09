Memecoins hebben een grote naam opgebouwd in de voortdurend veranderende wereld van cryptocurrency.

Bonk heeft dit jaar in het bijzonder veel investeerders aangetrokken. Maar nu maakt een nieuwkomer, Memeinator, ook golven.

Velen geloven dat het native MMTR-token de volgende 100x-kans zou kunnen zijn.

Maar laten we niet zomaar alles voor waar aannemen. Laten we er dieper induiken en bekijken of je moet investeren in BONK of moet inzetten op de nieuwe uitdager MMTR in 2024.

Memeinator heeft voorsprong op rivalen

Memeinator zou dit jaar een betere investering kunnen zijn dan Bonk, omdat het een aanzienlijk voordeel heeft ten opzichte van traditionele meme-coins.

Dat voordeel is de mogelijkheid om kunstmatige intelligentie in te zetten om zwakkere meme-munten aan te pakken en zo de belofte waar te maken om de meme-coinmarkt te domineren.

Deze unieke strategie zorgt ervoor dat de prijs van MMTR snel kan stijgen dankzij de bredere AI-meewind.

Memeinator had een succesvolle presale

Een snelle blik op hoe succesvol de onlangs beëindigde presale van Memeinator was, versterkt het vertrouwen dat het een goede investering is voor 2024.

Nu er miljoenen zijn opgehaald, is het zonder twijfel zo dat de beleggingsgemeenschap een zinvol potentieel ziet in dit blockchain-gebaseerde platform. Deze vroege tractie kan een indicator zijn van toekomstige groei en adoptie.

De gemeenschap is goed betrokken bij MMTR

Memeinator ziet er aantrekkelijk uit op het gebied van schrijven, ook vanwege de statistieken over community-betrokkenheid.

Zo heeft MMTR meer dan 1,44 miljoen likes op sociale media gekregen en meer dan 340.000 mensen bereikt. Hierdoor is de prijs de afgelopen week met maar liefst 247% gestegen.

Memeinator is bovendien bijna 6.000 keer genoemd in de media, wat erop wijst dat het als nieuwe meme-coin ongekend snel de aandacht trekt.

MMTR gaat videogame lanceren

Memeinator is veel meer dan een pump-and-dump-schema. Dat blijkt uit de plannen om Meme Warfare te lanceren, een videogame om de betrokkenheid van de community verder te vergroten.

MMTR streeft ernaar de ervaring te gamificeren om zo een toegewijde gebruikersgroep aan te trekken, wat doorgaans essentieel is voor succes op de lange termijn in de cryptomarkt.

Crypto-meewind die Memeinator ten goede kan komen

De bovengenoemde factoren, gecombineerd met de bredere meewind voor de crypto-industrie in 2024, geven aan dat Memeinator een goede investering kan zijn voor 2024. Dergelijke meewind omvat:

De totale voorraad Bitcoin werd in april gehalveerd (Bitcoin-halving) Toezichthouders over de hele wereld hebben Bitcoin en Ethereum exchange-traded funds goedgekeurd om institutioneel kapitaal uit te nodigen voor de cryptomarkt De verwachting is dat de Amerikaanse Federal Reserve in september met het verlagen van de rentetarieven zal beginnen, waardoor risicovolle activa zoals cryptovaluta’s waarschijnlijk aantrekkelijker zullen worden.

Deze meewind zorgt voor een bredere acceptatie van cryptovaluta, en nieuwe projecten met sterke communities zoals Memeinator (MMTR) zullen hier waarschijnlijk van profiteren.

De kern van de zaak

Al met al is het belangrijk om op te merken dat BONK zijn moment in de zon heeft gehad. Maar de innovatieve aanpak van Memeinator, solide presale-prestaties en snelgroeiende community signaleren het potentieel voor aanzienlijke winsten in de toekomst.

