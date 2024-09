Hoeveel is Tim Walz, de keuze van Kamala Harris voor vicepresident, waard?

Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 in volle gang zijn, wordt er veel aandacht besteed aan de financiële achtergrond van de kandidaten.

Een van de meest opvallende contrasten is die tussen gouverneur Tim Walz van Minnesota, de onlangs aangekondigde running mate van Kamala Harris en andere prominente figuren in de race.

De financiële situatie van Walz is opvallend bescheiden, vooral vergeleken met die van de rijkere kandidaten. Zijn campagne is dan ook vooral gebaseerd op zijn afkomst uit de arbeidersklasse.

De achtergrond van Tim Walz: een leven van dienstbaarheid

Tijdens een bijeenkomst in Philadelphia, zijn eerste publieke optreden sinds hij werd gekozen als de running mate van Kamala Harris, maakte Tim Walz gebruik van zijn opvoeding in de arbeidersklasse en zijn carrière in de publieke dienstverlening om contact te leggen met kiezers.

Walz, voormalig leraar op een openbare school en lid van de Nationale Garde, heeft het grootste deel van zijn leven in overheidsdienst doorgebracht.

Zijn bescheiden afkomst en toewijding aan dienstverlening hebben niet alleen zijn politieke opvattingen gevormd, maar hebben er ook voor gezorgd dat zijn financiële portefeuille relatief bescheiden is.

Volgens Forbes wordt het vermogen van Walz geschat op iets meer dan 1 miljoen dollar. Daarmee zit hij dichter bij de gemiddelde Amerikaan van zijn leeftijd dan zijn medekandidaten.

Volgens een onderzoek uit 2019 van economen van de Federal Reserve en de Universiteit van Wisconsin bedraagt het gemiddelde vermogen van Amerikanen van ongeveer Walz’ leeftijd ongeveer $ 540.000, inclusief pensioenen, socialezekerheidsuitkeringen en andere bezittingen.

De samenstelling van Walz’ vermogen: een ongewoon financieel profiel

Wat Walz onderscheidt, is de samenstelling van zijn vermogen. In tegenstelling tot veel Amerikanen lijken Walz en zijn vrouw Gwen, een ervaren leraar op een openbare school, geen aandelen, obligaties of een huis te bezitten.

Kort nadat Walz gouverneur werd, verkochten ze hun woning met vijf slaapkamers in Mankato, Minnesota.

Het grootste deel van hun vermogen komt uit overheidspensioenen die ze hebben verdiend tijdens hun staats-, federale en militaire carrière.

Forbes schat dat deze pensioenen, die gezamenlijk ongeveer 1 miljoen dollar waard zijn, bijna hun gehele vermogen uitmaken.

Dit financiële profiel is atypisch vergeleken met dat van andere presidents- en vice-presidentskandidaten.

Kamala Harris bijvoorbeeld, die ook een groot deel van haar carrière in overheidsdienst heeft doorgebracht, heeft een vermogen van ongeveer 8 miljoen dollar, wat deels te danken is aan de eerdere carrière van haar man Doug Emhoff als advocaat in de entertainmentindustrie.

Aan de kant van de Republikeinen is het vermogen van Donald Trump, geschat op 4,8 miljard dollar, grotendeels afkomstig van zijn ondernemingen in de particuliere sector.

Zelfs Robert F. Kennedy Jr., een onafhankelijke kandidaat, kan bogen op een vermogen van ongeveer 15 miljoen dollar.

Het Harris-Walz-ticket: Contrasten in rijkdom en achtergrond

Het Harris-Walz-ticket vertoont een groot contrast, niet alleen wat betreft het beleid, maar ook wat betreft de financiële achtergrond.

Hoewel Harris’ rijkere achtergrond en de carrière van haar man in de advocatuur hebben bijgedragen aan een omvangrijker financieel portfolio, benadrukken Walz’ bescheiden middelen zijn connectie met de gemiddelde Amerikaan.

Zijn financiële situatie komt overeen met die van veel kiezers, vooral in het Middenwesten en andere swing states, waar economische problemen een groot probleem zijn.

De financiële bescheidenheid van Walz wordt nog eens onderstreept door het feit dat hij en zijn vrouw geen noemenswaardige investeringen of zakelijke belangen lijken te hebben.

Hun besluit om hun huis te verkopen en te vertrouwen op overheidspensioenen onderstreept hun toewijding aan de publieke dienstverlening boven het vergaren van persoonlijk vermogen.

Dit staat in contrast met andere kandidaten die hun rijkdom hebben vergaard via ondernemingen in de particuliere sector of lucratieve spreekbeurten.

Publieke perceptie en campagnestrategie

De financiële achtergrond van Walz kan zowel een kracht als een kwetsbaarheid zijn in de campagne.

Enerzijds zorgt zijn bescheiden vermogen ervoor dat hij zichzelf kan profileren als een kandidaat die de economische uitdagingen begrijpt waarmee veel Amerikanen worden geconfronteerd.

Zijn verhaal over publieke dienstverlening en financiële bescheidenheid spreekt kiezers aan die zich losgekoppeld voelen van de rijkere elite.

Aan de andere kant kan zijn gebrek aan substantiële rijkdom worden gezien als een nadeel in een politiek landschap waarin financiële macht vaak wordt vertaald naar invloed en middelen.

Het lijkt erop dat de campagne van Harris-Walz gebruikmaakt van Walz’ arbeidersachtergrond om kiezers aan te spreken die teleurgesteld zijn in rijkere kandidaten.

Tijdens de bijeenkomst in Philadelphia contrasteerde Walz zijn leven van dienstbaarheid met dat van voormalig president Trump, en zei: “Hij weet geen biet van dienstbaarheid. Hij heeft er geen tijd voor, omdat hij te druk is met zichzelf te dienen.”

Deze boodschap zal waarschijnlijk aanslaan bij kiezers die op zoek zijn naar een kandidaat die hun belangen vertegenwoordigt en hun problemen begrijpt.

De weg vooruit: financiële openbaarmaking en vooruitzichten

Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, komen er mogelijk meer details over de financiële situatie van Walz aan het licht.

Zijn financiële openbaarmakingen in het Congres uit 2019 bieden inzicht in zijn vermogen, waaronder overheidspensioenen en een kleine spaarrekening voor de universiteit.

Er zijn echter nog steeds enkele onzekerheden, zoals de exacte hoogte van de pensioenen en mogelijke veranderingen in zijn financiële situatie sinds hij gouverneur is geworden.

Als Harris-Walz het Witte Huis wint, zal de financiële situatie van Walz waarschijnlijk verbeteren.

Het salaris van $ 235.000 dat de vicepresident zou krijgen, zou een aanzienlijke stijging betekenen ten opzichte van zijn huidige salaris als gouverneur. Ook zijn federale pensioen zou in waarde stijgen.

Daarnaast krijgen voormalige vice-presidenten vaak de kans om hun vermogen te vergroten door middel van spreekbeurten, boekendeals en andere postkantooractiviteiten.

De financiële situatie van Walz lijkt in veel opzichten op die van Mike Pence toen hij in 2016 werd gekozen als running mate van Donald Trump.

Pence, een gouverneur uit het Middenwesten met een bescheiden vermogen dat grotendeels voortkomt uit pensioenen, zag zijn financiële situatie aanzienlijk verbeteren nadat hij zijn ambt had neergelegd.

Als de geschiedenis zich herhaalt, zou Walz een vergelijkbaar traject kunnen verwachten.

Naarmate de verkiezingen vorderden, zou Walz’ financiële bescheidenheid zowel een voordeel als een uitdaging kunnen blijken te zijn, aangezien hij zich moet zien te redden in een politiek landschap dat wordt gedomineerd door rijkdom en macht.

Ongeacht de uitslag, zijn verhaal is een overtuigend voorbeeld van toewijding aan de publieke zaak en van de waarden die veel Amerikaanse kiezers aanspreken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.