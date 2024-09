Waarom Trumps streven naar presidentieel toezicht op rentebeslissingen van de Fed een riskante zet is

Donald Trump heeft een al lang lopend debat over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve (Fed) nieuw leven ingeblazen door te pleiten voor presidentieel toezicht op rentebeslissingen.

Tijdens een persconferentie in zijn woning in Mar-a-Lago gaf de voormalige president aan dat hij graag inspraak wil hebben als de Fed de rente aanpast. Deze stap zou het Amerikaanse financiële systeem fundamenteel kunnen veranderen.

Trumps frustratie weerspiegelt de groeiende ontevredenheid onder het Amerikaanse publiek over het trage tempo waarin de Fed de rente verlaagt.

De gevolgen van een dergelijke beleidswijziging reiken echter veel verder dan alleen politieke standpunten.

Als de president invloed zou krijgen op het monetaire beleid van de Fed, zou dat de onafhankelijkheid van de centrale bank kunnen ondermijnen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse economie.

De gevaren van het politiseren van de Fed

De Federal Reserve is ontworpen om onafhankelijk van politieke invloeden te opereren. Zo kan ervoor worden gezorgd dat monetaire beleidsbeslissingen worden gebaseerd op economische gegevens en overwegingen op de lange termijn, in plaats van op politieke winst op de korte termijn.

Trumps oproep tot presidentiële controle over de rentetarieven vormt een uitdaging voor dit principe. Het doet denken aan een tijdperk waarin politieke inmenging in de centrale bankensector rampzalige gevolgen had.

Een opmerkelijke historische parallel is de jaren zeventig onder president Richard Nixon, die druk uitoefende op de Fed om de rente laag te houden, wat bijdroeg aan het economische fenomeen dat bekendstaat als stagflatie: een combinatie van stagnerende economische groei en hoge inflatie.

Onlangs heeft de Turkse president Tayyip Erdogan een soortgelijke invloed uitgeoefend op de centrale bank van zijn land, wat heeft geleid tot ernstige economische instabiliteit, waaronder torenhoge inflatie en een kelderende munt.

Trumps bewering dat hij een ‘beter instinct’ heeft dan de Fed-functionarissen is niet alleen maar een retoriek.

Het is een teken van een mogelijke verschuiving naar een gepolitiseerde centrale bank, waarbij beslissingen meer beïnvloed worden door verkiezingsuitslagen dan door de economische realiteit.

Een dergelijke stap zou de geloofwaardigheid van de Fed kunnen ondermijnen en de financiële markten kunnen destabiliseren. Deze markten zijn namelijk afhankelijk van het onafhankelijke oordeel van de centrale bank om economische verwachtingen te sturen.

Economische implicaties van een gepolitiseerde Fed

Als de president de controle krijgt over rentebeslissingen, kan dat grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse kapitaalmarkten.

Als het monetaire beleid onderhevig is aan politieke grillen, kunnen beleggers het vertrouwen verliezen in het vermogen van de Fed om inflatie en economische groei te beheersen, wat kan leiden tot meer volatiliteit op de markten.

De perceptie dat monetair beleid als politiek instrument wordt gebruikt, kan er ook toe leiden dat de geloofwaardigheid van de Amerikaanse dollar op het wereldtoneel afneemt.

Buitenlandse investeerders en overheden zouden de stabiliteit van het Amerikaanse financiële systeem in twijfel kunnen trekken, waardoor de vraag naar Amerikaanse activa zou kunnen afnemen en de leenkosten voor de Amerikaanse overheid zouden kunnen stijgen.

In de praktijk zou een gepolitiseerde Fed ertoe kunnen leiden dat de rentetarieven worden gemanipuleerd om de electorale belangen van de regeringspartij te dienen.

Het verhogen van de rente vlak voor verkiezingen kan bijvoorbeeld politiek schadelijk zijn en leiden tot druk op de Fed om de rente kunstmatig laag te houden, zelfs als de economische omstandigheden een verhoging rechtvaardigen.

Dit scenario kan de economische onevenwichtigheden verergeren en bijdragen aan langdurige instabiliteit.

Een vergelijkbare dynamiek zien we in veel opkomende economieën, waar overheden de prijzen van essentiële goederen zoals brandstof en elektriciteit controleren om politieke gunsten te behouden.

Internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds moeten vaak ingrijpen om dergelijke verstoringen te corrigeren, wat tot economische crises kan leiden.

De noodzaak van onafhankelijkheid van de centrale bank

De onafhankelijkheid van de Federal Reserve is een hoeksteen van het moderne economische beleid. De centrale bank moet vrij zijn van politieke invloeden.

Hoewel Trumps kritiek op de manier waarop de Fed met de rente omgaat bij sommigen in goede aarde zal vallen, zou het een gevaarlijk precedent scheppen als de president de macht zou krijgen om het monetaire beleid te dicteren.

De integriteit van de Amerikaanse economie hangt af van het vermogen van de Fed om beslissingen te nemen op basis van objectieve economische analyses, en niet op basis van politieke overwegingen.

Het politiseren van de Fed kan voor sommigen op korte termijn tot winst leiden, maar het zou uiteindelijk de stabiliteit en welvaart van de Amerikaanse economie ondermijnen.

Concluderend kunnen we stellen dat Trumps zorgen over de huidige rentetarieven terecht kunnen zijn, maar dat zijn voorstel om de president zeggenschap te geven over het monetaire beleid van de Fed ook risico’s met zich meebrengt.

Een dergelijke stap zou waarschijnlijk de onafhankelijkheid van de centrale bank ondermijnen, de financiële markten destabiliseren en de Amerikaanse economie op de lange termijn instabiel maken.

De Fed moet een onafhankelijke instelling blijven, vrij van politieke inmenging, om de blijvende kracht en stabiliteit van de Amerikaanse economie te waarborgen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.