Zullen de zilverprijzen volgende week stijgen nu de markten inflatiecijfers in de gaten houden?

De zilverprijzen bleven vrijdag relatief laag en gingen opnieuw richting een aanzienlijke wekelijkse daling.

Beleggers houden de economische indicatoren nauwlettend in de gaten om inzicht te krijgen in mogelijke renteverlagingen in de VS in september. Ook de inflatiecijfers van volgende week worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Ondanks recente tegenslagen heeft zilver enige veerkracht getoond door de steun boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde te behouden. Handelaren blijven echter voorzichtig over de mogelijkheid van verdere neerwaartse bewegingen.

Het handelsbereik van zilver: navigeren door belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus

De handelsactiviteit in zilver (XAG/USD) van vorige week liet de ontwikkeling van een handelsbereik zien, waarbij kopers het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zagen als belangrijk ondersteuningsniveau op $26,11 en het 50-daags voortschrijdend gemiddelde als weerstand op $29,41.

Dit patroon suggereert dat zilver op korte termijn binnen een breed bereik kan blijven handelen, aangezien de markt wacht op meer definitieve economische signalen.

Er is aanvullende steun te vinden op het 50% retracementniveau van $27,22, terwijl er weerstand wordt aangetroffen op het 50% retracementniveau van $29,54.

Deze niveaus zijn van cruciaal belang voor handelaren, omdat ze aangeven waar de prijs aanzienlijke koop- of verkoopdruk kan ondervinden.

Rentebeslissingen van de Fed: balans tussen inflatie en marktverwachtingen

Beleidsmakers van de Federal Reserve balanceren op een koord, aangezien ze de afnemende inflatie moeten afwegen tegen de mogelijkheid van toekomstige renteverlagingen.

Volgens de CME FedWatch Tool schatten de markten momenteel in dat de kans 55% is dat de rente in september met 50 basispunten wordt verlaagd, terwijl een nieuwe verlaging in december wordt verwacht.

De Fed benadrukt dat zij haar beslissingen baseert op economische cijfers en niet op de volatiliteit van de aandelenmarkt. Daarbij hecht ze meer belang aan de komende inflatiecijfers.

De publicatie van de consumentenprijsindex (CPI) en de producentenprijsindex (PPI) volgende week zijn van cruciaal belang voor de beleidskoers van de Fed.

Deze indicatoren zullen meer duidelijkheid verschaffen over de vraag of de inflatie voldoende afkoelt om een renteverlaging te rechtvaardigen, of dat de Fed haar huidige standpunt moet handhaven om de prijsdruk onder controle te houden.

Veerkracht van de arbeidsmarkt: een factor in de vooruitzichten van zilver

Recente cijfers over werkloosheidsaanvragen in de VS verrasten de markten door beter uit te vallen dan verwacht. Hierdoor namen de zorgen over mogelijke zwakte op de arbeidsmarkt af.

Deze veerkracht op de arbeidsmarkt zorgt voor een extra complexiteit in het besluitvormingsproces van de Fed, aangezien positieve werkgelegenheidscijfers de urgentie voor renteverlagingen kunnen temperen.

Voor zilver is de wisselwerking tussen economische gegevens en het beleid van de Fed bijzonder belangrijk.

Als de Fed besluit de rente te verlagen, kan dat leiden tot een zwakkere Amerikaanse dollar en lagere rentetarieven. Beide factoren zijn gunstig voor hogere zilverprijzen.

Als de Fed daarentegen haar huidige standpunt handhaaft, kan de zilverprijs verder onder druk komen te staan.

Het potentieel van zilver: een voorzichtig optimistisch vooruitzicht

Ondanks de huidige neerwaartse trend, blijven de lange termijn vooruitzichten voor zilver voorzichtig optimistisch. Het metaal is goed gepositioneerd om te profiteren van meerdere scenario’s, waaronder toegenomen risicomijding of verwachtingen van lossere monetaire omstandigheden.

Mocht de inflatie afkoelen en de Fed doorgaan met het verlagen van de rente, dan zou zilver weer in waarde kunnen stijgen, omdat beleggers op zoek gaan naar veilige havens.

Bovendien biedt de dubbele rol van zilver als industrieel en edelmetaal extra ondersteuning.

In geval van een economische recessie kan zilver profiteren van zijn status als veilige haven.

Als de economie daarentegen sterk blijft, kan de industriële vraag naar zilver de prijzen opdrijven.

