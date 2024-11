Alphabet en Microsoft winstbenadering: Microsoft lijkt de veiligste keuze

Nu het winstseizoen nadert, zijn alle ogen gericht op de techgiganten Alphabet en Microsoft. Beide bedrijven zullen de komende dagen hun financiële resultaten bekendmaken.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, maakt op 29 oktober zijn winstcijfers bekend, gevolgd door Microsoft op 30 oktober.

Hoewel beide bedrijven dit jaar winst boekten, lijkt het erop dat de aandelen van Microsoft een sterkere positie innemen in de aanloop naar de winstcijfers. Alphabet kampt namelijk met regelgevende tegenwind en toegenomen concurrentie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), zo blijkt uit een rapport van Barron’s.

De aandelen van Alphabet zijn dit jaar met 17% gestegen naar $162,93, terwijl die van Microsoft met 11% is gestegen naar $416,72.

Beide aandelen zijn echter gedaald ten opzichte van hun pieken in juli van $ 191,18 voor Alphabet en $ 467,56 voor Microsoft. Dit weerspiegelt de bredere marktuitdagingen waarmee megacap-technologiebedrijven in de zomer te maken hadden.

Uitdagingen voor Alphabet

De recente problemen van Alphabet zijn grotendeels toe te schrijven aan de toenemende bezorgdheid over kapitaaluitgaven en regelgevende druk.

In het tweede kwartaal meldde Alphabet dat de kapitaaluitgaven waren gestegen tot $ 13,2 miljard, ten opzichte van $ 12 miljard in het voorgaande kwartaal. Deze stijging werd veroorzaakt door investeringen in AI-infrastructuur.

Naarmate de concurrentie van concurrerende AI-zoekmachines toeneemt, komt de dominante positie van Google op de zoekmarkt steeds meer in gevaar.

Deze concurrentie zou het marktaandeel van het bedrijf kunnen doen afnemen en de winstgevendheid op de lange termijn kunnen beïnvloeden.

Naast deze uitdagingen kampt Alphabet ook met juridische problemen die een grote impact kunnen hebben op het bedrijfsmodel.

In augustus oordeelde een rechter dat Google een monopolie heeft op de markten voor algemene zoekdiensten en algemene tekstuele advertenties. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gesuggereerd dat het opsplitsen van het bedrijf een oplossing zou kunnen zijn.

Analist Thiago Kapulskis van Itaú BBA uitte zijn zorgen over de mogelijke gevolgen van deze regelgevende uitdagingen en stelde in een recente notitie:

De voorgestelde oplossingen versterken ons pessimisme, omdat we een potentieel risico zien van structurele veranderingen in de zoekmarkt, een belangrijke motor voor de winstgevendheid van Alphabet.

Hij voegde toe: “Als er een nieuwe concurrent opduikt, denken we dat de economie van Alphabet aanzienlijk kan worden beïnvloed.”

Hierdoor kan de aandelenkoers van Alphabet onder druk blijven staan, tenzij het bedrijf tijdens zijn winstpresentatie duidelijke richtlijnen geeft voor AI-investeringen en de toekomst van het bedrijf in de zoekmachine.

Als het bedrijf geen indruk maakt, kan de koers van het aandeel verder dalen.

Het groeiverhaal van Microsoft en AI-investeringen

Microsoft lijkt daarentegen in een sterkere positie te verkeren op het gebied van winstcijfers.

Net als Alphabet investeert Microsoft fors in AI, maar de uitgaven aan AI, met name via de samenwerking met OpenAI, de maker van ChatGPT, worden gezien als een strategische zet voor de lange termijn.

Hoewel sommige investeerders voorzichtig zijn over de tijdlijn voor de opbrengsten van AI, geloven veel analisten dat de robuuste cloud computing-tak van Microsoft, Azure, de echte katalysator is voor toekomstige groei.

Brad Sills, analist bij BofA Securities, blijft optimistisch over de vooruitzichten van Microsoft en beoordeelt het aandeel als een Koop met een koersdoel van $510. In een onderzoeksnotitie schreef Sills:

Wij verwachten dat de groei van Azure in de tweede helft van het jaar zal versnellen, wat een positieve katalysator voor de aandelen zou zijn.

Deze verwachte groei in de cloudactiviteiten van Microsoft zou de algehele prestaties van het bedrijf aanzienlijk kunnen stimuleren en de positie van het bedrijf als topkeuze voor investeerders kunnen versterken.

Analistenbeoordelingen en waarderingen

Copy link to section

Volgens FactSet is het merendeel van de analisten nog steeds positief over beide bedrijven.

Van de 58 analisten die Microsoft volgen, beoordelen 53 het bedrijf als ‘Kopen’, terwijl slechts één analist het bedrijf als ‘Verkopen’ beoordeelt.

Van de 68 analisten die Alphabet volgen, geven er 54 het bedrijf een koopadvies, terwijl niemand het een verkoopadvies geeft.

De waardering van Alphabet weerspiegelt een aantal risico’s die samenhangen met de uitdagingen op het gebied van regelgeving en AI.

Het aandeel noteert momenteel tegen 19,5 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Dat is lager dan het vijfjarig gemiddelde van 23 keer.

Microsoft daarentegen noteert op 30,1 keer de verwachte winst, iets boven het vijfjarig gemiddelde van 29,3 keer.