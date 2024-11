Chinese centrale bank lanceert $112 miljard aan programma’s om aandelenmarkt te stimuleren

De Chinese centrale bank heeft vrijdag twee nieuwe financieringsprogramma’s gepresenteerd, met als doel om maar liefst 800 miljard yuan (112,38 miljard dollar) in de aandelenmarkt te pompen.

Deze initiatieven, geïntroduceerd door de People’s Bank of China (PBOC), zijn bedoeld om de ‘stabiele ontwikkeling’ van de kapitaalmarkten van het land te bevorderen.

De onlangs gelanceerde swap- en heruitleenprogramma’s, die oorspronkelijk eind september werden voorgesteld, maken deel uit van de bredere strategie van China om zijn financiële markten te stabiliseren.

De recente hausse op de aandelenmarkt in het land begint aan kracht te verliezen, omdat het optimisme van beleggers over de stimuleringsmaatregelen van de overheid is omgeslagen in voorzichtigheid.

Desondanks liet de belangrijkste CSI300-index vrijdag een positieve ommekeer zien en sloot de ochtendsessie 0,8% hoger.

Dankzij het swapsysteem, ter waarde van 500 miljard yuan, kunnen makelaars, fondsbeheerders en verzekeraars toegang krijgen tot liquiditeit van de centrale bank door activa te gebruiken als onderpand voor de aankoop van aandelen.

Volgens de PBOC hebben twintig bedrijven al toestemming gekregen om deel te nemen, terwijl de initiële aanvragen een waarde van meer dan 200 miljard yuan hebben.

“Het swapsysteem zal een marktstabilisator worden”, meldde Xinhua Financial, dat uitlegde dat de vraag naar het instrument zal toenemen wanneer aandelen oververkocht zijn, hoewel de vraag ernaar zal afnemen naarmate de markten herstellen.

Bovendien biedt deze faciliteit instellingen de mogelijkheid om liquiditeit veilig te stellen tijdens marktdalingen, zonder dat zij aandelen met verlies hoeven te verkopen.

In aanmerking komende activa zoals obligaties, aandelen-ETF’s en beleggingen in CSI300-onderdelen kunnen worden geruild voor meer liquide activa zoals staatsobligaties en centralebankbiljetten.

Heruitleenregeling ondersteunt aandeleninkopen

De PBOC lanceerde ook een herfinancieringsprogramma van 300 miljard yuan, waarmee financiële instellingen geld kunnen lenen van de centrale bank om aandelenaankopen door beursgenoteerde bedrijven of hun grootaandeelhouders te financieren.

Met een rentepercentage van 1,75% op één jaar komen 21 instellingen, waaronder beleids- en commerciële banken, in aanmerking om aan het begin van elk kwartaal een aanvraag voor de leningen in te dienen.

Beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders kunnen vervolgens bij banken geld lenen tegen rentetarieven tot 2,25% voor de inkoop en terugkoop van eigen aandelen.

Deze regeling vormt een uitzondering op de gebruikelijke beperkingen die China stelt aan bankleningen op de aandelenmarkt.

De Chinese financiële toezichthouders hebben aangedrongen op een snelle implementatie van dit vergaande beleid om de economie en de kapitaalmarkten te ondersteunen.