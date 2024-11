Goud passeert voor het eerst de $2.700: wat zorgt voor de stijging van de prijs van geel metaal?

De goudprijs is voor het eerst boven de grens van $ 2.700 uitgekomen. Dit komt door de verwachting van verdere monetaire verruiming en de toegenomen vraag naar veilige havens, te midden van geopolitieke onzekerheden rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten.

Vrijdag steeg de spotprijs van goud met 0,6% tot $ 2.709,81 per ounce, nadat eerder nog een recordhoogte van $ 2.714,00 was bereikt.

Alleen al deze week is de prijs van edelmetaal met ruim 2% gestegen, terwijl Amerikaanse goud futures met 0,7% stegen en sloten op $2.725.

Goudprijs stijgt door toenemende geopolitieke spanningen

Analisten wijten de opwaartse trend van goud aan de toenemende geopolitieke spanningen, waardoor beleggers steeds meer naar veilige beleggingen zoeken.

“De markten blijven naar geopolitiek kijken en de ontwikkelingen van de ene op de andere dag in het Midden-Oosten zorgen voor onzekerheid”, vertelde Rhona O’Connell, analist bij StoneX, aan persbureau Reuters.

Recente uitspraken van de Libanese militante groepering Hezbollah en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over het escalerende conflict in de regio hebben de bezorgdheid van investeerders alleen maar doen toenemen.

De stijging van de goudprijs weerspiegelt een sterke bereidheid onder handelaren, met name op de Aziatische markten.

Onafhankelijk analist Ross Norman vertelde Reuters: “De doorbraak van goud door de psychologisch belangrijke grens van $2.700 tijdens de Aziatische handelsuren suggereert dat de speculatieve interesse piekt.”

Hij legde uit dat er veel handel is in goud en dat het schijnbaar onverschillig staat tegenover factoren als dalende inflatie en de rente op staatsobligaties.

Goudprijs: verdere renteverlagingen van grote centrale banken

De rally van goud, met een opmerkelijke stijging van ruim 31% dit jaar, is grotendeels toe te schrijven aan het vooruitzicht van verdere versoepelingsmaatregelen van grote centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, en aanhoudende geopolitieke spanningen.

Op de fysieke markt hebben handelaren in India aangegeven dat ze kortingen aanbieden vanwege de dalende vraag, die beïnvloed is door de recordhoge prijzen, vooral in de aanloop naar een belangrijk festival.

Marktanalisten vermoeden dat goud weerstand kan ondervinden rond de $2.750 als de stijging doorzet.

Frank Watson, marktanalist bij Kinesis Money, merkte op: “Als goud zijn opwaartse trend vasthoudt, kan het weerstand ondervinden bij ongeveer $ 2.750 per ounce. Dit komt overeen met de bovengrens van het stijgende trendkanaal dat we sinds eind juli hebben waargenomen.”

Terwijl de geopolitieke spanningen toenemen en het monetaire beleid onzeker blijft, lijkt de aantrekkingskracht van goud als veilige haven niet af te nemen. Goud blijft hierdoor een dominante positie op de markt innemen.

De grote bank ING zei: “Wij geloven dat het macro-economische plaatje in combinatie met de vraag naar veilige havens te midden van de escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de goudprijs naar nieuwe hoogten zal stuwen.”