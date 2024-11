Peloton-aandelen verdubbelen in 2 maanden: is deze groei duurzaam?

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) heeft het moeilijk gehad om zich aan te passen aan de wereld na de pandemie, maar het lijkt erop dat de zaken eindelijk ten goede beginnen te veranderen.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De aandelen van het connected fitnessbedrijf zijn de afgelopen twee maanden meer dan verdubbeld, omdat de financiële situatie is verbeterd dankzij de herstructureringsinspanningen.

Advertisement

Na zo’n stijging is het echter logisch om je af te vragen of er nog wel wat upside over is in Peloton-aandelen. Laten we dat eens uitzoeken.

Terugkeer naar omzetgroei zou Peloton’s aandelen kunnen helpen

Copy link to section

Peloton heeft de omzet alweer in de groeifase gebracht.

In augustus rapporteerde het fitnessapparatuurbedrijf een jaar-op-jaargroei van 0,2% in de omzet voor het vierde kwartaal – een marginale stijging, maar toch een stijging.

Ondertussen heeft PTON plannen aangekondigd om de marketingkosten met 19% te verlagen.

Bovendien heeft het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zijn wereldwijde personeelsbestand met 15% teruggebracht en blijft het zijn winkelruimtes verkleinen om zo de jaarlijkse uitgaven met ruim 200 miljoen dollar te verlagen tegen het einde van het fiscale jaar 2025.

Zoals duidelijk is, heeft Peloton Interactive een religie gevonden op het gebied van kostenstructuur. Als het bedrijf verder in die richting beweegt, kan het in de toekomst een hoger prijskaartje krijgen.

Daarom blijven BMO-analisten Peloton-aandelen beoordelen als ‘marktpresterend’.

Hun koersdoel van $ 6,50 geeft aan dat er vanaf hier nog eens 15% winst mogelijk is.

Toch is PTON geen geschikte keuze voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, omdat het bedrijf bij het schrijven van het aandeel geen dividend uitkeert.

Peloton Interactive zet zich volledig in voor winstgevendheid

Copy link to section

Beleggers zouden een beter gevoel moeten hebben over Peloton Interactive, aangezien het management eindelijk op de rem heeft getrapt en zich heeft gecommitteerd aan het eerst bewerkstelligen van een terugkeer naar winstgevendheid.

Andere recente ontwikkelingen die PTON aantrekkelijker maken, zijn onder meer de lancering van een verhuurservice voor tandwielen in het Verenigd Koninkrijk en de recente herfinanciering van de balans.

Tot slot is de koers van Peloton, ondanks de recente stijging, nog steeds geprijsd voor een ramp.

Al met al is dit bedrijf met het hoofdkantoor in New York een ommekeerverhaal dat nog steeds veel risico toevoegt aan uw portefeuille, mocht u besluiten erin te investeren.

Aan de andere kant gaat het nu de goede kant op en kan het op de lange termijn lucratieve rendementen opleveren, mits het goed beheerd wordt.

Hoewel we u niet aanraden om groots te investeren in Peloton-aandelen vanwege hun speculatieve karakter, is het misschien niet de beste beslissing om een kleine positie in Peloton-aandelen op te bouwen tegen de huidige prijs, mits u de juiste risicobereidheid hebt.