USD/CNY-analyse: vooruitzichten voor renminbi na Chinese BBP-gegevens

De Chinese renminbi bleef stabiel ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat het land de laatste BBP-, industriële productie- en detailhandelsverkopengegevens publiceerde. De USD/CNY-wisselkoers noteerde 7,1178, 1,54% boven het laagste punt van deze maand.

Gegevens over het Chinese BBP

De Chinese economie bleef langzamer groeien dan verwacht nadat het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) de nieuwste BBP-cijfers publiceerde.

De cijfers lieten zien dat de economie met 0,9% groeide in Q3, wat lager is dan de analistenraming van 1,0%. In het tweede kwartaal was de economie met 0,7% gegroeid.

Deze groei vertaalde zich in een jaarlijkse expansie van 4,6%, ook lager dan de groei van 4,7% in Q2. Het was ook in lijn met wat analisten verwachtten, maar lager dan de doelstelling van 5% die Beijing had gesteld.

China publiceerde ook andere sterke economische cijfers. De detailhandelsverkopen herstelden zich met 3,2% in september na een groei van 2,1% in het voorgaande kwartaal.

Dit is een belangrijk rapport omdat de recente leidende indicatoren lieten zien dat de retailsector vertraagde. Zo zei LVMH, het grootste merk in de luxe-industrie, dat zijn bedrijf in het derde kwartaal nog steeds slechter presteerde dan de markt.

Andere Chinese online retailers, zoals Alibaba, JD.com en PDD Holdings, publiceerden ook relatief zwakkere cijfers dan verwacht.

De detailhandelsverkopen in China zijn zwak vanwege de verslechterende arbeidsmarkt en omdat meer mensen prioriteit geven aan schuldvermindering boven uitgaven. In een bericht aan Invezz zei Maggie Wang, een 35-jarige dame:

“De economie draait niet goed, dus hebben we dit jaar bewust onze uitgaven verminderd. We richten ons eerst op het verminderen van onze schulden totdat de zaken verbeteren.”

Detailhandelsverkopen, industriële productie en huizenprijzen in China

De detailhandelsverkopen deden het waarschijnlijk goed vanwege de inflatiesituatie in het land. Gegevens die eerder deze week werden vrijgegeven, lieten zien dat de consumentenprijsindex (CPI) vertraagde van 0,4% naar 0,0% op MoM-basis, en van 0,6% naar 0,4% op jaarbasis.

Een ander rapport toonde aan dat de industriële productie in China in september een bescheiden verbetering liet zien. Deze groeide met 5,4% op jaarbasis, hoger dan de mediane schatting van 4,6%. In augustus groeide deze met 4,5%. Het werkloosheidspercentage verbeterde van 5,3% in de voorgaande maand naar 5,1%.

De USD/CNY reageerde ook op de zwakkere huizendata. De NBS zei dat de huizenprijsindex daalde van 5,3% in augustus naar 5,8% in september.

Deze cijfers betekenen dus dat de economie het de komende maanden waarschijnlijk goed zal blijven doen dankzij het onlangs aangekondigde stimuleringspakket.

De overheid werkt aan het stimuleren van uitgaven en investeringen in strategische sectoren. Zo heeft ze bijvoorbeeld meer dan $ 70 miljard aan fondsen onthuld om de vastgoedsector te redden, die instortte nadat Peking haar nationale beleid inzake schulden wijzigde. In een notitie zeiden analisten van Bloomberg:

“Sterker dan verwachte headline readings…betekenen niet dat de Chinese economie aan het herstellen is. Vooruitkijkend verwachten we dat de economie aan snelheid wint, maar slechts geleidelijk.”

Renteverlagingen door de Federal Reserve

De wisselkoersen van de USD/CNY en USD/CNH reageerden ook op de recente Amerikaanse economische cijfers en de gevolgen daarvan voor de Federal Reserve.

Gegevens die donderdag werden vrijgegeven, lieten zien dat de headline retail sales stegen van 0,1% in augustus naar 0,4% in september, hoger dan de mediane schatting van 0,3%. De verkopen stegen met 1,74% op jaarbasis.

De kernverkopen in de detailhandel, exclusief de schommelende prijzen voor voedsel en energie, stegen van 0,2% in augustus naar 0,5% in september. Dat is hoger dan de mediane schatting van 0,1%.

Detailhandelsverkopen zijn belangrijke cijfers om twee redenen. Ten eerste is de detailhandel een van de grootste werkgevers in de VS. Ten tweede is het een goede voorspelling van consumentenbestedingen, het grootste deel van het Amerikaanse BBP.

Meer gegevens lieten zien dat de Amerikaanse productie in de maakindustrie in september met 0,4% daalde, terwijl de industriële productie in de maand met 0,3% daalde. Deze dalingen waren erger dan wat de meeste analisten hadden verwacht. De eerste Amerikaanse werkloosheidsaanvragen verbeterden tot 241.000, terwijl de doorlopende aanvragen daalden tot 1,867 miljoen.

Deze cijfers betekenen dat de Federal Reserve waarschijnlijk onder druk zal blijven staan in de komende vergaderingen. Analisten verwachten dat de bank kiest voor een renteverlaging van 0,25% in plaats van de 0,50% die ze in de laatste vergadering verlaagde.

Technische analyse USD/CNY

USD/CNY-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar CNY in september een dieptepunt bereikte van 7,017 en is hersteld tot 7,12. De koers is gesprongen naar het hoogste punt sinds 11 september en is boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde uitgekomen.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren wijzen omhoog, wat betekent dat er sprake is van een bullish momentum.

Daarom zal de wisselkoers USD/CNY waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op het volgende belangrijke weerstandspunt op 7,20. Er zal meer neerwaartse druk worden bevestigd als het paar onder de belangrijkste ondersteuning op 7,017 zakt.