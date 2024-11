Wipro-aandelen stijgen 5% na Q2-winst en aankondiging van bonusaandelen

De aandelen van Wipro Ltd stegen vrijdag met ruim 5% in de vroege handel, nadat het bedrijf de winstcijfers voor het tweede kwartaal van boekjaar 2025 bekendmaakte en een bonusaandelenuitgifte had gedaan.

Het aandeel steeg maar liefst 5,34% tot ₹557,05 op de BSE, gedreven door sterke omzetprestaties en de aankondiging van een 1:1 bonusaandeel.

Prestaties Q2FY25 stimuleren vertrouwen van investeerders

Wipro, de vierde grootste exporteur van softwarediensten van India, rapporteerde een omzet uit IT-diensten van ₹22.196 crore voor het kwartaal dat eindigde in september, wat een stijging van 1,4% vertegenwoordigt ten opzichte van ₹21.896,3 crore in het voorgaande kwartaal.

In dollars uitgedrukt rapporteerde het bedrijf een omzet van $ 2.660 miljoen, een stijging van 1,3% ten opzichte van $ 2.625,9 miljoen in Q1FY25.

Wipro noteerde een opeenvolgende stijging van 28,8% in grote dealboekingen, tot $ 1,5 miljard. Dit wijst op een robuuste vraag ondanks macro-economische tegenwind.

De EBIT van de IT-diensten van het bedrijf steeg met 3,5% tot ₹3.732 crore, waarbij de EBIT-marge met 30 basispunten verbeterde tot 16,8% ten opzichte van 16,5% in het voorgaande kwartaal.

Ondanks het optimistische winstrapport was Wipro voorzichtig met zijn vooruitzichten voor Q3FY25.

Het bedrijf voorspelde een omzet uit IT-diensten van tussen de $ 2,607 miljoen en $ 2,660 miljoen. Dit komt neer op een daling van -2,0% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot een vlakke groei in constante valuta, wat een weerspiegeling is van zwakke seizoenstrends.

Bonusaandelenuitgifte voedt optimisme op de markt

Om het enthousiasme van investeerders te vergroten, kondigde de raad van bestuur van Wipro een bonusaandelenemissie van 1:1 aan. Dit betekent dat aandeelhouders voor elk aandeel dat ze bezitten, één extra aandeel ontvangen.

De bonusuitgifte weerspiegelt de strategie van Wipro om de aandeelhouderswaarde te vergroten en langetermijnbeleggers te belonen.

Vrijdag om 10:45 uur stegen de aandelen van Wipro met 4,39% tot ₹552,00 per aandeel op de BSE, wat een positief marktsentiment weerspiegelt na de aankondiging.

Analisten wegen de resultaten en vooruitzichten voor het tweede kwartaal

Nomura prees de prestaties van Wipro en merkte op dat de resultaten van het bedrijf in het tweede kwartaal de verwachtingen op belangrijke punten overtroffen.

Ondanks de sterke dynamiek bij grote deals, benadrukte Nomura dat Wipro’s voorzichtige Q3-prognose de seizoensgebonden uitdagingen weerspiegelt.

Het makelaarskantoor handhaaft het ‘Kopen’-advies voor Wipro, met een koersdoel van ₹680 per aandeel.

Antique Stock Broking nam intussen een gematigder standpunt in en erkende de positieve prestaties in het tweede kwartaal, maar uitte ook zorgen over de tegenvallende prestaties van Wipro ten opzichte van sectorgenoten als Infosys en HCL Technologies.

Het makelaarskantoor merkte op dat Wipro de afgelopen kwartalen kampte met een sterkere daling dan verwacht in de advies- en discretionaire uitgaven.

Antique handhaafde het ‘Hold’-advies voor Wipro-aandelen en liet de koersdoelstelling ongewijzigd op ₹575 per aandeel.

Het bedrijf heeft zijn omzetverwachtingen voor boekjaar 2026 en boekjaar 2027 aangepast en met 1-2% verlaagd. Ook zijn winst per aandeel-ramingen zijn met 2-3% verlaagd.

Vooruitzichten getemperd door seizoensgebonden trends

Hoewel Wipro’s gouden standaard in het binnenhalen van grote deals en stabiele marges een positief vooruitzicht biedt, blijven analisten voorzichtig over de vooruitzichten op korte termijn.

De vooruitzichten voor het kwartaal van december wijzen op een gematigde groei, waarbij seizoensgebonden zwakte en loonstijgingen naar verwachting de winstgevendheid zullen beïnvloeden.

De koersontwikkeling van Wipro zal waarschijnlijk afhangen van hoe goed het bedrijf met deze uitdagingen omgaat, vooral omdat het bedrijf streeft naar stabilisatie van de marges ondanks de loondruk.