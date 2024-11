China verlaagt leenrente om economie nieuw leven in te blazen en huizenmarkt te stabiliseren

China heeft de belangrijkste leenrentes verlaagd in een poging de economische groei te stimuleren en de worstelende huizenmarkt aan te pakken.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De basisrente voor leningen met een looptijd van één jaar (LPR) werd verlaagd van 3,35% naar 3,10%, terwijl de LPR voor leningen met een looptijd van vijf jaar werd verlaagd van 3,85% naar 3,60%.

Advertisement

Deze maatregelen volgen op een reeks monetaire versoepelingsmaatregelen die de Chinese centrale bank (PBOC) eind september invoerde.

Deze laatste verlaging overtreft de verwachtingen van economen, die een kleinere verlaging van 20 basispunten voor beide leenrentes hadden voorspeld.

De omvang van de verlagingen, variërend van 20 tot 25 basispunten, komt overeen met eerdere uitspraken van PBOC-gouverneur Pan Gongsheng, die een agressievere aanpak van monetaire versoepeling suggereerde.

Doelgericht lenen en marktstabilisatie

Copy link to section

De LPR wordt vastgesteld door een consortium van grote Chinese banken en dient als belangrijk referentiepunt voor de prijsstelling van leningen.

De meeste nieuwe en bestaande leningen zijn gekoppeld aan de LPR van één jaar, terwijl de rente van vijf jaar een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de hypotheekkosten en andere langetermijnleningen.

De verlagingen maken deel uit van een bredere strategie om huishoudens en bedrijven aan te moedigen meer te lenen door de rentetarieven te verlagen en de liquiditeit te vergroten.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de kredietverlening te stimuleren, de neergang van de huizenmarkt een halt toe te roepen en uiteindelijk het economische momentum te herstellen.

“De grotere verlagingen bevestigen de toewijding van de PBOC aan snellere monetaire versoepeling en weerspiegelen de recente drang van het Politburo voor krachtigere renteverlagingen”, aldus Beckly Liu, hoofd van de macro-economische strategie voor China bij Standard Chartered Plc.

Yuan- en obligatiemarkten reageren met stabiliteit

Copy link to section

Na de aankondiging bleef de offshore yuan stabiel op ongeveer 7,12 per dollar.

Ondertussen bleef de 30-jarige Chinese staatsobligatierente onveranderd op 2,3% te midden van lage handelsvolumes. De gedempte marktreactie suggereert dat de renteverlagingen grotendeels werden verwacht.

De belangrijkste beleidsmakers in China benadrukten eerder al hoe belangrijk het is om de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. Deze markt speelt een cruciale rol in de economie van het land.

Tijdens een vergadering van het Politbureau in september beloofden ambtenaren substantiële verlagingen van de rentetarieven door te voeren en maatregelen te nemen om verdere achteruitgang in de vastgoedsector te voorkomen.

Bruce Pang, hoofdeconoom voor Groot-China bij Jones Lang LaSalle Inc., merkte op dat de grotere bezuinigingen dan verwacht een teken zijn van de vastberadenheid van de overheid om de huizenmarkt te stabiliseren.

Verdere versoepelingsmaatregelen waarschijnlijk

Copy link to section

De PBOC heeft aangegeven dat verdere monetaire versoepeling in het verschiet ligt.

Gouverneur Pan Gongsheng gaf aan dat het mogelijk is om de reserveverplichting (RRR) tegen het einde van het jaar nog eens met 25 tot 50 basispunten te verlagen om de kredietverleningscapaciteit van de banken te vergroten.

Hoewel er dit jaar geen verdere renteverlagingen worden verwacht, denken analisten dat de PBOC agressiever zal optreden als er zich onverwachte economische schokken voordoen.

Ook de grootste staatsbanken van China verlaagden vorige week hun depositorente. Deze maatregel is bedoeld om de impact van de lagere leenrente op de winstmarges van banken te verzachten.

Een cruciaal moment voor de Chinese economie

Copy link to section

De recente renteverlagingen markeren een nieuwe stap in China’s poging om door een uitdagend economisch landschap te navigeren. Nu de vastgoedmarkt tegenwind ondervindt en het consumentenvertrouwen fragiel blijft, hoopt de overheid dat deze maatregelen het lenen en de uitgaven nieuw leven inblazen.

Hoewel de maatregelen van de PBOC gericht zijn op het handhaven van de stabiliteit op de financiële markten, waarschuwen economen dat de effectiviteit ervan afhangt van het vertrouwen van consumenten en investeerders.

Nu de centrale bank over extra beleidsinstrumenten beschikt, zal ze mogelijk een evenwicht moeten vinden tussen verdere verruiming en financiële stabiliteit op de lange termijn.