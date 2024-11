Medeoprichter van Ripple doneert $ 10 miljoen in XRP om de campagne van Kamala Harris te stimuleren

Ripple-medeoprichter Chris Larsen heeft opnieuw een cryptodonatie gedaan aan de campagne van vicepresident Kamala Harris.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Op 21 oktober bevestigde Larsen via X de berichten dat hij 10 miljoen dollar in de cryptomunt XRP had gedoneerd aan de campagne van de Democratische presidentskandidaat.

Advertisement

De laatste bijdrage volgt op een donatie van 1 miljoen dollar die de medeoprichter en voorzitter van Ripple in augustus deed aan het politieke actiecomité Future Forward USA.

Larsen gelooft dat Harris goed zal zijn voor crypto.

“Het is tijd voor de Democraten om een nieuwe benadering te hebben voor technologische innovatie, inclusief crypto. Ik geloof dat Kamala Harris ervoor zal zorgen dat Amerikaanse technologie de wereld domineert, en daarom doneer ik $ 10 miljoen in XRP om haar te steunen”, postte Larsen op X.

Harris’ campagne haalde in september 100 miljoen dollar op

Copy link to section

Berichten van maandag melden dat Future Forward USA in september $ 100 miljoen heeft opgehaald, met Larsen als een van degenen die flink heeft gespendeerd aan de Kamala Harris PAC. Anderen die hebben gedoneerd zijn $ 10 miljoen van miljardair Dustin Moskovitz, $ 9 miljoen van de non-profitorganisatie Evidence for Impact en $ 5 miljoen van de gouverneur van Illinois, JB Pritzker.

Hoewel Larsens donatie aan de PAC enorm is, is het niet de enige bijdrage die hij heeft geleverd aan de campagne van Harris. Hij steunde de Democratische Partij-kandidaat in september publiekelijk. Volgens een CNBC-rapport deed Larsen echter zijn eerste bijdrage van de verkiezingscyclus voor Harris.

In februari doneerde Larsen het maximale persoonlijke bedrag van $ 6.600, bijna vijf maanden voordat president Joe Biden zijn steun uitsprak voor Harris.

Uit documenten van de Federal Election Commission blijkt ook dat de directeur van Ripple $ 100.000 heeft gedoneerd aan het Harris Action Fund.

Volgens Forbes bedraagt Larsens nettovermogen van 64 jaar momenteel ongeveer $ 3,1 miljard. Het grootste deel van zijn vermogen zit in de cryptocurrency XRP en in Ripple.

Ripple’s strijd met de SEC

Copy link to section

Hoewel Larsen een enorme bijdrage heeft geleverd aan Harris’ verkiezingscampagne – de stemming is nu nog maar iets meer dan twee weken verwijderd – heeft de bredere cryptogemeenschap de Democratische kandidaat niet omarmd.

Dat komt vooral door de vijandige omgeving die de regering-Biden/Harris voor de crypto-industrie heeft gecreëerd.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft de afgelopen vier jaar met name de aanpak van regulering door handhaving gehanteerd.

Eén van de zaken die nog moet worden afgerond, is de zaak Ripple vs. SEC.

De Commissie heeft Ripple en haar leidinggevenden Chris Larsen en Brad Garlinghouse in december 2020 aangeklaagd.

De kern van de rechtszaak was de bewering dat XRP een effect was en dat Ripple en haar leidinggevenden zich schuldig hadden gemaakt aan overtredingen van de effectenwetgeving.

In juli 2023 oordeelde een rechter dat XRP geen effect is en Ripple ging akkoord met een schikking van 125 miljoen dollar met de toezichthouder.

In oktober 2023 liet de SEC ook de zaak tegen Larsen en Ripple-CEO Garlinghouse vallen.

De SEC heeft echter beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank over XRP-verkopen. Ripple heeft een tegenberoep aangetekend.