GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC) staat vandaag in de schijnwerpers nadat het nieuwe AI-hulpmiddelen voor oncologen onthulde.

Het medisch-technologische bedrijf heeft een oplossing gelanceerd met de naam CareIntellect. Deze oplossing is bedoeld om artsen te helpen bij het efficiënt uitpluizen van medische gegevens. Deze gegevens zijn vaak overweldigend en leiden tot burn-outs.

Deutsche Bank beveelt momenteel echter aandelen GE Vernova Inc (NYSE: GEV) aan boven aandelen GE Healthcare.

Analist Nicole DeBlase is optimistisch over GE Vernova, de fabrikant van energieapparatuur, ondanks dat de aandelenkoers sinds begin 2024 al meer dan verdubbeld is.

GE Vernova-aandelen gaan naar $354

Nicole DeBlase nam de dekking van GE Vernova-aandelen over met een “kopen”-rating en kondigde in haar onderzoeksnotitie van vandaag een koersdoel van $ 354 aan, wat duidt op het potentieel voor nog eens 30% stijging.

Ze verwacht dat het in New York genoteerde bedrijf zal profiteren van de voortdurende investeringen in activa voor het opwekken van elektriciteit, als gevolg van het toenemende elektriciteitsverbruik als gevolg van “de elektrificatie van alle dingen, de proliferatie van AI-datacenters, decarbonisatie en de verouderende bestaande netwerkinfrastructuur.”

De analist is ervan overtuigd dat GEV de beste winsten en omzetgroei in zijn klasse zal bieden tegen een dergelijke achtergrond. Deblase noemde met name een gunstige mix van omzet- en marge-uitbreiding in de elektrificatie-activiteiten van het bedrijf in haar onderzoeksnotitie op maandag.

Niettemin blijft GE Healthcare een geschiktere keuze voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, aangezien GE Vernova momenteel geen dividend uitkeert, terwijl het rendement 0,13% bedraagt in vergelijking met GEHC op het moment van schrijven.

Wat zou de koers van GEV nog meer kunnen helpen?

GE Vernova heeft ook een groot genoeg windturbinebedrijf waarvan Deutsche Bank zegt dat het er de komende jaren materieel profijt van zal hebben. Wind is momenteel goed voor slechts 7,0% van de elektriciteit in de wereld, maar zal naar verwachting tegen 2040 25% zijn.

Maandag schreef het investeringsbedrijf een deel van zijn optimisme over GEV ook toe aan zijn gasenergiesegment, dat snel een groeiverhaal aan het worden is.

Het aantal bestellingen voor gasturbines neemt toe vanwege de toegenomen vraag naar elektriciteit.

Als reactie hierop “verhoogt GE Vernova zijn HDGT-productiecapaciteit van 55 naar 77-80 eenheden/jaar tegen 2026”, vertelde analist Nicole DeBlase maandag aan klanten.

Ze verwacht dat dit uiteindelijk zal leiden tot een toename van de serviceorders/achterstanden.

De bullish call over GE Vernova-aandelen komt slechts enkele dagen voordat het bedrijf zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal moet rapporteren. De consensus is dat het bedrijf zijn omzet met 10% zal verbeteren tot $ 8,92 miljard en $ 134,5 miljoen zal verdienen in Q3.

In september zei GEV dat de omzet in 2024 waarschijnlijk in de buurt van de 35 miljard dollar zal liggen. Onze analist Crispus Nyaga is ook optimistisch over de aandelen van GE Vernova op de lange termijn.