De S&P 500 opende vanochtend in het groen nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de overwinning uitriep in de strijd tegen inflatie, die sinds 2022 centraal staat in alle financiële debatten.

Maar het financiële bureau ziet nog steeds aanzienlijke economische risico’s in de toekomst.

Ten eerste kunnen de aanhoudende geopolitieke conflicten een negatieve invloed hebben op de groei op de lange termijn, zo werd vanochtend in een rapport gesteld.

Het IMF voorspelt nu een scherpe daling van de wereldwijde inflatie, van gemiddeld 5,8% dit jaar naar 3,5% eind 2025.

De inflatie bereikte eind 2022 een piek van 9,4% op jaarbasis.

IMF-prognose voor wereldwijde groei

Het IMF is het ermee eens dat de meeste landen erin zijn geslaagd de inflatie te beteugelen en een zachte landing te bewerkstelligen.

Toch “nemen de neerwaartse risico’s toe en domineren nu de vooruitzichten”.

Het fonds verwacht dat de wereldeconomie dit jaar en in 2025 met een ‘stabiele maar teleurstellende’ 3,2% op jaarbasis zal groeien.

Maar AI-investeringen zullen de Verenigde Staten en opkomende economieën in Azië in de toekomst naar verwachting beter laten presteren, zo is de overtuiging.

Daarentegen verlaagde het Internationaal Monetair Fonds dinsdag haar verwachtingen voor een aantal ontwikkelde economieën.

Hieronder bevonden zich diverse andere opkomende markten en de grootste markten in Europa. Zij wezen op de aanhoudende geopolitieke spanningen en het daarmee samenhangende risico voor grondstoffenprijzen.

Het IMF drong er tevens bij de centrale banken wereldwijd op aan om de komende maanden waakzaam te blijven bij het beheersen van de arbeidsmarktomstandigheden en het verder terugdringen van de inflatie.

Financiële volatiliteit kan de wereldwijde groei drukken

Het IMF noemde dinsdag in zijn World Economic Outlook ook de toegenomen financiële volatiliteit als een potentieel risico voor de wereldwijde groei.

“De terugkeer van de volatiliteit op de financiële markten in de zomer heeft oude angsten over verborgen kwetsbaarheden aangewakkerd.

“Dit heeft de bezorgdheid over het juiste monetaire beleid vergroot”, aldus het agentschap.

In de drie weken tot en met 5 augustus vonden er plotseling en fors verkopen plaats op de markten, waarbij de toonaangevende S&P 500-index bijna 10% verloor.

Hoewel de wereldwijde indices inmiddels zijn hersteld, blijft het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen voor verdere onrust, vooral als de laatste fase van de inflatie in de komende maanden hardnekkig blijkt te zijn.

Al met al blijven de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de daarmee gepaard gaande mogelijke stijging van de grondstoffenprijzen, de rentetarieven die al te lang hoog blijven en een verdere krimp van de Chinese vastgoedmarkt aanzienlijke tegenwind vormen voor de wereldwijde groei, aldus het IMF.

Het fonds verwacht zelfs dat de wereldwijde groei tegen het einde van de jaren 2020 beperkt zal blijven tot 3,1%.