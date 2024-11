Texas Instruments heeft de winstverwachtingen in drie van de laatste vier kwartalen overtroffen. Zal het bedrijf dat vandaag opnieuw doen?

Texas Instruments (NYSE: TXN) zal vandaag, 22 oktober 2024, de resultaten van het derde kwartaal bekendmaken.

Beleggers kijken met spanning uit naar het rapport, dat inzicht moet geven in de manier waarop de halfgeleidergigant omgaat met de huidige uitdagingen en kansen op de markt.

Verwachte financiële prestaties van Texas Instruments

Voor het derde kwartaal van 2024 verwacht Texas Instruments een omzet tussen de $ 3,94 miljard en $ 4,26 miljard, waarbij de Zacks Consensus Estimate is vastgesteld op $ 4,11 miljard, een daling van ongeveer 9,3% op jaarbasis.

De winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting dalen tot tussen de $ 1,24 en $ 1,48, terwijl de consensusraming op $ 1,36 ligt. Dit is een daling van 24,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De afgelopen 60 dagen is deze schatting ongewijzigd gebleven.

In het voorgaande kwartaal rapporteerde Texas Instruments een omzet van $ 3,82 miljard, een daling van 16% op jaarbasis, met een winst per aandeel van $ 1,22.

Ondanks deze uitdagingen heeft Texas Instruments in het verleden veerkracht getoond. In drie van de laatste vier kwartalen werden de winstverwachtingen overtroffen, met een gemiddelde winstverrassing van 4,97%.

Vooruitblik op de winst van Texas Instruments Q3

Er worden verschillende dynamieken verwacht die de prestaties van Texas Instruments dit kwartaal zullen beïnvloeden:

Productiekosten : De verwachting is dat de stijgende productiekosten, die samenhangen met een verminderde fabrieksbenutting en geplande capaciteitsuitbreidingen, de winstgevendheid negatief zullen beïnvloeden.



: De verwachting is dat de stijgende productiekosten, die samenhangen met een verminderde fabrieksbenutting en geplande capaciteitsuitbreidingen, de winstgevendheid negatief zullen beïnvloeden. Zwakke vraag : Een opmerkelijke vermindering van de voorraad door grote klanten, met name in de segmenten Analog en Embedded Processing, zal waarschijnlijk de verkoop beïnvloeden. De Zacks Consensus Estimate voor analoge inkomsten staat op $ 3,14 miljard, wat een daling van 6,4% aangeeft, terwijl de inkomsten van Embedded Processing naar verwachting met 25,6% zullen dalen tot $ 662,4 miljoen.



: Een opmerkelijke vermindering van de voorraad door grote klanten, met name in de segmenten Analog en Embedded Processing, zal waarschijnlijk de verkoop beïnvloeden. De Zacks Consensus Estimate voor analoge inkomsten staat op $ 3,14 miljard, wat een daling van 6,4% aangeeft, terwijl de inkomsten van Embedded Processing naar verwachting met 25,6% zullen dalen tot $ 662,4 miljoen. Herstel van de markt : Positief is dat de opleving van communicatieapparatuur, de sterke positie van persoonlijke elektronica en de toegenomen vraag in de industriële sector de totale omzet een impuls kunnen geven.

TXN-aandelenprestaties

Ondanks de tegenwind is de aandelenkoers van Texas Instruments dit jaar met ongeveer 20% gestegen. Daarmee presteert het bedrijf beter dan veel concurrenten in de halfgeleidersector.

Analisten zijn echter voorzichtiger geworden in hun vooruitzichten, waarbij de omzetramingen de afgelopen maand vier keer naar beneden zijn bijgesteld.

Bron: TradingView

Hoewel de jaarlijkse rendementen voor TXN inconsistent zijn geweest (18% in 2021, een daling van -10% in 2022 en 6% in 2023), blijven de marktomstandigheden volatiel, beïnvloed door macro-economische factoren en veranderende vraagpatronen.

Beleggers zijn benieuwd of de resultaten van het derde kwartaal tot een verdere rally zullen leiden of dat er aanhoudende uitdagingen aan het licht zullen komen.

Terwijl Texas Instruments zich voorbereidt op de publicatie van de kwartaalcijfers van het derde kwartaal, zullen investeerders nauwlettend in de gaten houden welke inzichten het bedrijf verwerft in de strategieën van het bedrijf in een competitief halfgeleiderlandschap.

De komende resultaten zijn van cruciaal belang voor het bepalen van de koersontwikkeling van de aandelen, vooral gezien de druk van productiekosten en de fluctuerende vraag.

Zal de sterke focus van TXN op groei en concurrentievoordelen voldoende zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

Blijf het winstrapport volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de mogelijke impact ervan op het TXN-aandeel.