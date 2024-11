ARM vs Qualcomm: waarom hun licentieruzie verder gaat dan alleen een contract

In een significante escalatie van hun aanhoudende juridische problemen, heeft Arm Holdings besloten om een belangrijke licentieovereenkomst met Qualcomm te beëindigen met een opzegtermijn van 60 dagen. De opzegtermijn heeft verstrekkende gevolgen voor Qualcomm en de smartphone- en halfgeleidermarkten.

De reden dat dit probleem belangrijk is, is dat de meeste Android-smartphones die tegenwoordig in gebruik zijn, gebruikmaken van de technologie van Qualcomm.

En de meeste producten van Qualcomm die in deze smartphones worden gebruikt, maken gebruik van het intellectuele eigendom (IE) van ARM.

Qualcomm is ook een van de grootste inkomstenbronnen voor ARM.

Het is duidelijk dat beide bedrijven voor een groot deel van hun zaken van elkaar afhankelijk zijn.

Wat gebeurt er als het vanaf nu misgaat?

Een directe klap voor de inkomsten van beide bedrijven

Qualcomm genereert $39 miljard aan inkomsten. Het grootste deel hiervan komt van smartphones die ARM-gebaseerde processoren gebruiken. Een voorbeeld is de Snapdragon-processorlijn die het bedrijf in de meeste moderne smartphones gebruikt.

Voor Qualcomm is de introductie van ‘AI-pc’s’ een nieuw groeigebied.

Het bedrijf verkoopt snapdragon-processors aan grote pc-bedrijven als HP en Microsoft. Als QCOM die niet kan verkopen, wordt het ook een groot probleem voor bedrijven die zich bezighouden met personal computing.

Ook voor ARM is het belangrijk om een goede relatie te hebben met een groot halfgeleiderbedrijf.

Het bedrijf genereerde in het afgelopen fiscale jaar een omzet van 3,2 miljard dollar. Daarvan was 1,8 miljard dollar afkomstig van royalty’s en 1,4 miljard dollar van licentieovereenkomsten.

Beide inkomstenbronnen zullen een klap krijgen als het bedrijf stopt met de samenwerking met Qualcomm.

De rol van Nuvia in het juridische geschil

Centraal in dit alles staat een klein bedrijf met de naam Nuvia. De processors die QCOM verkoopt aan DELL en Microsoft zijn gebaseerd op het processorontwerp van Nuvia.

Nuvia werd in 2021 overgenomen door QCOM. Net als QCOM heeft Nuvia ook ARM-technologie in licentie gekregen om zijn processorontwerpen te maken.

Begin deze week maakte QCOM bekend dat het een oud Nuvia-ontwerp, genaamd Oryon, zou implementeren in zijn nieuwste Snapdragon-processors.

Omdat Nuvia nog niet door QCOM was overgenomen toen dit ontwerp werd gemaakt, is ARM van mening dat QCOM deze technologie van ARM in licentie moet nemen, en niet van Nuvia.

Omdat ARM ook zijn eigen chips verkoopt, zien velen dit als een opportunistische poging om QCOM tegen te houden en diens marktaandeel over te nemen.

Een woordvoerder van Qualcomm had het volgende te zeggen over de acties van ARM:

(Het) lijkt een poging om het juridische proces te verstoren, en de claim voor beëindiging is volkomen ongegrond. We vertrouwen erop dat Qualcomm’s rechten onder de overeenkomst met Arm zullen worden bevestigd.

De aandelen van Qualcomm daalden met ruim 3% vanwege het nieuws over de opzegging.

Dit zou in het niet vallen vergeleken met de slachting die een eventuele beëindiging met zich mee zal brengen. Voorlopig lijkt het erop dat de markt een schikking bevoordeelt.

Dat zou betekenen dat dit slechts een poging is van ARM om QCOM weer aan de onderhandelingstafel te krijgen en de voorwaarden van de licentieovereenkomst met Nuvia opnieuw te onderhandelen.

Zo niet, dan is dit misschien wel het begin van een enorme verandering in de smartphonemarkt.