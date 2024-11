Het aantal significante Bitcoin-bezitters neemt weer toe, wat de kans vergroot dat de prijs nieuwe recordhoogtes bereikt.

Volgens gegevens van Glassnode en André Dragosch, hoofd onderzoek voor Europa bij Bitwise, is het aantal zogenaamde whales ( entiteiten die minimaal 1.000 BTC bezitten ) deze week gestegen tot 1.678, het hoogste aantal sinds januari 2021.

Deze groeiende accumulatie door grote houders en de sterke vraag naar alternatieve beleggingsinstrumenten zoals in de VS genoteerde spot-ETF’s, geven aan dat er steeds meer vertrouwen is in de toekomstige prijsontwikkeling van Bitcoin.

Whales worden gedefinieerd als clusters van cryptowallet-adressen die worden beheerd door één netwerkdeelnemer met minimaal 1.000 BTC.

Hun activiteiten worden nauwlettend gevolgd, omdat ze de marktliquiditeit en de prijzen kunnen beïnvloeden.

Tegelijkertijd is de accumulatie van bitcoins onder particuliere beleggers vertraagd, aangezien de prijs van Bitcoin de $ 70.000 nadert, aldus CryptoQuant.

“De particuliere beleggingen zijn de afgelopen 30 dagen slechts met 1.000 BTC toegenomen, een historisch laag percentage”, aldus analisten van CryptoQuant tegenover CoinDesk.

“Sinds begin 2024 hebben grotere beleggers met een vermogen tussen de 1.000 en 10.000 BTC hun beleggingen sneller vergroot dan particuliere beleggers.

Tot nu toe zijn de particuliere beleggingen met 30.000 BTC gegroeid, terwijl grotere investeerders 173.000 BTC hebben toegevoegd”, merkten ze op.

Op het moment van schrijven werd Bitcoin verhandeld voor iets meer dan $ 67.000, ongeveer 10% onder het hoogste punt ooit van $ 73.800.

De prijs van Bitcoin overschreed eerder deze week kortstondig de $ 69.000, maar daalde daarna weer, waarschijnlijk onder invloed van de stijgende dollarindex en de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties.

Sommige analisten blijven echter optimistisch en suggereren dat de stijgende rendementen niet lang een drukkend effect zullen hebben op risicovolle activa.

Volgens de optiehandel op Deribit zijn $ 80.000 en $ 100.000 belangrijke prijsniveaus om in de gaten te houden voor de rest van het jaar.