Binance’s Gambaryan vrijgelaten na 8 maanden in Nigeriaanse gevangenis

Het hoofd van de afdeling financiële criminaliteit van Binance heeft Nigeria verlaten nadat hij bijna acht maanden in de beruchte Kuje-gevangenis heeft doorgebracht op beschuldiging van witwassen.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Op 23 oktober liet de regering van Niegrian alle aanklachten tegen Tigran Gambaryan vallen, na maandenlange oproepen van Amerikaanse wetgevers en deelnemers aan de crypto-industrie.

Advertisement

Volgens lokale media heeft het Federale Hooggerechtshof in Abuja de aanklachten tegen de directeur van Binance ingetrokken, omdat hij geen sleutelrol vervulde bij het bedrijf.

De aanklachten werden twee dagen voor de geplande hoorzitting op 25 oktober ingetrokken, naar verluidt om de aandacht van het publiek te vermijden.

In een verklaring aan Invezz verwelkomde Binance CEO Richard Teng het nieuws over de release van Gambaryan en zei:

We zijn diep opgelucht en dankbaar dat Tigran Gambaryan eindelijk is vrijgelaten na bijna acht maanden gevangenschap in Nigeria. Gedurende deze moeilijke periode heeft Tigran immense kracht getoond en we prijzen zijn veerkracht in het aangezicht van zulke ernstige tegenspoed. We zijn iedereen die talloze uren heeft besteed aan de ondersteuning van Tigrans vrijlating, zeer dankbaar.

Wat betreft de toekomst van Binance in Nigeria, voegde Teng toe dat het bedrijf “zich blijft inzetten voor samenwerking met wereldwijde toezichthouders” en “erop gebrand is om deze episode achter ons te laten en te blijven werken aan een betere toekomst voor de blockchainindustrie over de hele wereld.”

Gambrayan vrijgelaten op grond van gezondheidsredenen?

Copy link to section

Hoewel de Nigeriaanse officier van justitie, de Economic and Financial Crimes Commission, beweert dat de aanklachten zijn ingetrokken vanwege Gambaryans beperkte betrokkenheid bij de dagelijkse activiteiten van Binance, die het onderwerp waren van de vervolging, suggereren sommige rapporten dat de verslechterende gezondheid van de bestuurder mogelijk heeft bijgedragen aan zijn vrijlating.

Gambaryan werd naar verluidt vastgehouden in onmenselijke omstandigheden, wat resulteerde in verschillende gezondheidscomplicaties, waaronder malaria en problemen met een hernia die een operatie vereiste. Zijn toestand verslechterde door het gebrek aan adequate medische zorg, zoals meerdere keren werd gemeld.

Zoals eerder gemeld door Invezz, dook er begin september een video op waarin Gambaryan voor de rechter verscheen, niet in staat om te lopen nadat hem een rolstoel was ontzegd. De beelden lieten zelfs een bewaker zien die weigerde hem te helpen, waardoor Gambaryan afhankelijk was van één kruk.

Een gekwelde Gambariaan kon worden gehoord zeggen: “Er werd hem gezegd dat hij mij niet moest helpen. Hij zei dat er instructies zijn… Waarom kon ik geen verdomde rolstoel gebruiken? Dit is een show.”

Oproepen tot vrijlating van Gambaryan

Copy link to section

Toen de video opdook, bekritiseerde Teng de manier waarop Gambarayan werd behandeld en noemde hij de situatie ‘onmenselijk’. Ook verwees hij naar zijn onmiddellijke vrijlating, zodat hij in de VS een goede medische behandeling kon ondergaan.

Eerder al had de voortdurende opsporing van de directeur internationale aandacht getrokken, toen Amerikaanse wetgevers om tussenkomst van president Joe Biden vroegen.

In juni bezochten wetgevers Chrissy Houlahan en French Hill Gambrayan in de gevangenis en eisten zijn onmiddellijke vrijlating. Ze beweerden dat hij was afgevallen en leed aan malaria en een dubbele longontsteking.

In september kwamen er berichten naar buiten dat leden van de Amerikaanse regering privégesprekken hadden gevoerd met de president, de minister van Financiën, de procureur-generaal en de minister van Handel van Nigeria, waarin ze opriepen tot de vrijlating van Gambaryan.

Nigeria’s zaak tegen Binance

Copy link to section

De problemen van Binance in Nigeria begonnen in september 2023, nadat de Nigeriaanse Securities and Exchange Commission een disclaimer uitgaf waarin stond dat Binance Nigeria Limited “noch geregistreerd noch gereguleerd werd door de Commissie”, waardoor de activiteiten van het bedrijf in Nigeria illegaal werden.

In februari 2024 uitte de Centrale Bank van Nigeria haar zorgen over ontraceerbare geldstromen via Binance.

CBN-gouverneur Olayemi Cardoso maakte bekend dat er binnen een jaar ongeveer 26 miljard dollar via Binance Nigeria is verwerkt, maar dat de herkomst van deze fondsen onbekend is.

Gambaryan werd op 26 februari samen met zijn collega en regionale manager van Binance, Nadeem Anjarwalla, gearresteerd nadat de leidinggevenden Nigeria hadden bezocht om Binance te helpen bij de verdediging tegen beschuldigingen van belastingontduiking en witwassen.

Terwijl Anjarwalla in maart met succes aan arrestatie ontsnapte met een vals paspoort, bleef Gambaryan vastzitten in de gevangenis van Kuje op verdenking van belastingontduiking en witwassen.

In mei maakte Richard Teng, CEO van Binance, bekend dat Nigeriaanse functionarissen het team van de beurs hadden benaderd met het voorstel om een geheime crypto-schikking te treffen vóór de vergadering die leidde tot de arrestatie van Gambaryan. Binance wees dit aanbod uiteindelijk af.

Gedurende de hele zaak werd Gambaryan twee keer de borgtocht geweigerd: een keer in mei, toen de rechtbank hem als vluchtgevaarlijk bestempelde, en nog een keer in oktober, toen zijn verzoek om borgtocht op medische gronden werd afgewezen.

De rechter oordeelde dat gezondheidstoestanden niet automatisch recht geven op vrijlating.

Op het moment dat dit artikel naar de drukker ging, werd Binance nog steeds geconfronteerd met vier aanklachten van belastingontduiking, waaronder het niet registreren bij de Nigeriaanse belastingdienst.