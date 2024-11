David Einhorn zegt dat Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) op het huidige niveau “aanzienlijk ondergewaardeerd” is.

Greenlight Capital, het hedgefonds dat hij in 1996 oprichtte, kocht in augustus zelfs 6,8 miljoen aandelen van het connected fitnessbedrijf om dat sentiment te weerspiegelen.

Toch ben ik er nog niet helemaal van overtuigd dat ik op dit moment zou willen investeren in Peloton-aandelen.

Waarom? Omdat er nog steeds een hoop uitdagingen zijn voor deze fabrikant van fitnessapparatuur.

Daarom ben ik voorzichtig met Peloton-aandelen

De aandelen van Peloton zijn sinds de laatste winstcijfers medio augustus meer dan verdubbeld.

Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf presteerde weliswaar beter dan de verwachtingen van Wall Street, maar ik zou het financiële rapport toch op zijn best een solide ‘B’ geven.

Dat komt omdat de positieve EBITDA en vrije kasstroom waar investeerders zo enthousiast over zijn, non-GAAP-cijfers waren.

Ik blijf dus voorzichtig over wat dit op de lange termijn voor PTON betekent.

Peloton is de afgelopen weken flink gestegen, onder andere omdat het erin slaagde schulden die binnenkort moesten worden afgelost, te herfinancieren.

Maar aan de andere kant moest het land van een extreem lage rente op zijn schulden terug naar 5,5% om zijn balans op korte termijn te versterken.

Op de langere termijn zal een hogere rente op de schuld echter leiden tot hogere kosten.

Hoe zou de herfinanciering de koers van PTON op de lange termijn helpen?

Goed nieuws zit mogelijk al in de aandelen van Peloton

Peloton Interactive, dat onlangs een overeenkomst sloot met Costco, maakte gebruik van kostenbesparingen om het verlies per aandeel in het vierde kwartaal terug te dringen van 68 cent een jaar geleden naar 8 cent.

Maar laten we eerlijk zijn: er zijn grenzen aan de kosten die bespaard kunnen worden om op de lange termijn winst te boeken.

Bovendien wordt de fabrikant van fitnessapparatuur momenteel geleid door waarnemend CEO’s.

Er is dus onzekerheid over de toekomstige bedrijfsrichting.

Hoewel dat misschien afneemt zodra PTON een nieuwe permanente CEO benoemt, is het denkbaar dat de nieuwe leiding ervoor kiest om te investeren in de onderneming om de groei van het aantal abonnees te stimuleren. In het vierde kwartaal daalde dit aantal met 1,0%.

Helaas zou het ook de uitgaven weer doen toenemen.

Ten slotte is het Peloton-aandeel sinds medio augustus ruim verdubbeld.

Ik vraag me af of het goede nieuws al in de aandelen van dit connected fitnessbedrijf is verdisconteerd.

Het koersdoel voor PTON ligt momenteel op $ 2,00, wat echter waarschuwt voor een mogelijke daling van 65%.

Al met al denk ik dat Peloton-aandelen alleen geschikt zijn voor beleggers met een vrij grote risicobereidheid op het moment van schrijven.