Ripple vs. SEC: het lot van XRP hangt in het duister terwijl de juridische strijd zich ontvouwt

Het juridische conflict tussen Ripple en de Securities and Exchange Commission (SEC) houdt de cryptowereld in rep en roer.

Centraal in deze strijd staat het beroep van de SEC tegen de classificatie van XRP als een niet-geregistreerd effect.

Bij elke juridische wending houden waarnemers in de sector en cryptoliefhebbers de procedures nauwlettend in de gaten. Dit zou een precedent kunnen scheppen voor de regulering van digitale activa in de Verenigde Staten.

De toekomst van Ripple en het lot van XRP hangen aan een zijden draadje nu deze juridische confrontatie met hoge inzetten zich ontvouwt, met alle gevolgen van dien voor de bredere cryptomarkt.

Beroepsprocedure van de SEC

Het recente civiele beroep van de SEC kreeg veel aandacht vanwege procedurele claims van leden van de XRP-gemeenschap.

Volgens lokale regel (LR) 25.1 moet de SEC binnen 14 dagen na het indienen van het beroep een formulier D indienen en een griffierecht van $ 505 betalen.

Indien u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat het beroep wordt afgewezen.

Hoewel deze procedurele details online voor discussie hebben gezorgd, heeft een voormalig SEC-advocaat verduidelijkt dat de SEC aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat er geen zorgen meer zijn over nalevingsproblemen.

Ripple heeft een tegenberoep aangespannen om de beslissing van de rechtbank aan te vechten. Deze oordeelde dat de institutionele verkopen van XRP door Ripple in overeenstemming zijn met de effectenwetgeving.

Dit element van de zaak is cruciaal, omdat een uitspraak in het voordeel van Ripple de interpretatie van effectenwetgeving die op digitale activa wordt toegepast, zou kunnen veranderen.

Als Ripple succesvol is, kan dit de positie van het bedrijf op de markt versterken en een juridische standaard vormen voor andere cryptoprojecten die met soortgelijke regelgevende controle te maken krijgen.

Wat is de volgende stap in de juridische saga rond Ripple en SEC?

Ripple heeft tot 5 november de tijd om formeel te reageren op het beroep van de SEC. Dit markeert een cruciaal moment in de zaak.

Hoewel de SEC beroep heeft aangetekend, vermoeden deskundigen dat er pas na de briefing- en argumentatiefase, die nog maanden op zich laat wachten, substantiële updates naar buiten zullen komen.

De uitspraak van het Second Circuit Court kan de eerdere beslissing van rechter Torres bevestigen of wijzigen, waardoor er duidelijkheid ontstaat over hoe effectenwetgeving van toepassing is op cryptovaluta zoals XRP.

De CEO van Ripple heeft kritiek geuit op de aanpak van de SEC in de crypto-industrie. Volgens hem is er sprake van een gebrek aan transparantie en een agressieve houding van de toezichthouder.

Ondertussen gaf de Chief Legal Officer van Ripple aan dat het onwaarschijnlijk is dat de zaak wordt terugverwezen. Volgens hem zou een beperkte aanpassing van de oorspronkelijke uitspraak de beste uitkomst voor de SEC kunnen zijn.

Het juridische team van Ripple heeft er nog steeds vertrouwen in en de heersende mening is dat het beroep de eerdere beslissing niet wezenlijk zal veranderen.

Deze juridische strijd is niet alleen van belang voor Ripple, maar voor de hele cryptomarkt.

Een overwinning voor Ripple zou andere digitale activabedrijven ertoe kunnen aanzetten om de toezichthoudende autoriteit van de SEC uit te dagen, wat mogelijk een cryptovriendelijker klimaat in de Verenigde Staten zou kunnen creëren.

Omgekeerd zou een uitspraak in het voordeel van de SEC de positie van het agentschap kunnen versterken, wat mogelijk zou kunnen leiden tot strenger toezicht op digitale activa.