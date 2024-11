CEO van Ripple maakt bullish opmerking over de crypto-industrie: positief voor Vantard?

Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple Labs, verwacht dat de omstandigheden na de verkiezingen een stuk gunstiger zullen zijn voor de cryptowereld.

En zijn optimistische visie is ook niet gebaseerd op wie in november de verkiezingen wint.

“Dit zijn de belangrijkste verkiezingen die we ooit hebben gehad, maar ik geloof ook dat we, wat er ook gebeurt, een meer pro-crypto en pro-innovatie Congres zullen hebben dan ooit tevoren”, vertelde hij CNBC in een recent interview.

Zijn opmerking is veelzeggend omdat het niet alleen betrekking heeft op de prijs van XRP. Hij is ervan overtuigd dat andere cryptovaluta, waaronder het onlangs gelanceerde Vantard, er na de Amerikaanse verkiezingen van 2024 profijt van kunnen gaan hebben.

Wat je moet weten over Vantard

Vantard is vergelijkbaar met een ETF, maar dan voor crypto.

Denk er eens over na: hoe helpt beleggen in een ETF een belegger op de aandelenmarkt?

Hiermee wordt in principe alle hoofdpijn weggenomen die gepaard gaat met het handmatig selecteren van individuele aandelen die mogelijk hogere rendementen kunnen opleveren. Die taak wordt nu aan de experts overgelaten.

Het enige wat je hoeft te doen, is investeren in een relevante ETF. Vervolgens krijg je toegang tot de grootste namen binnen die sector.

Vantard is een indexfonds dat voornamelijk handelt in meme-munten die een reputatie hebben opgebouwd voor het bieden van explosieve initiële rendementen. Maar er zijn er duizenden – en het handmatig selecteren van degenen met het maximale potentieel lijkt zeker een frustrerende taak.

Dat is waar Vantard in beeld komt. Je kunt gewoon investeren in de native VTARD-munt en je bent goed gepositioneerd om te profiteren van de kracht van de beste Solana-gebaseerde meme-coins.

Vantard presale trekt solide vraag

Houd er rekening mee dat Vantard je niet alleen blootstelt aan bepaalde meme-coins.

Het wisselt regelmatig tussen deze opties, zodat je altijd kunt profiteren van opties waarvan je verwacht dat ze de komende weken beter zullen presteren.

$VTARD kan een interessante investering zijn, ook omdat het binnen enkele dagen na de start van de presale al meer dan $166.000 heeft opgehaald.

Dat is een teken dat er veel vraag is, wat doorgaans een teken is van een goede investering in de toekomst.

Bovendien kost het native Vantard-token slechts $0,0001. Het is dus niet zo dat je een enorm kapitaal nodig hebt om er een vroege positie in op te bouwen. Zelfs als je maar $10 kunt missen, levert het je een aanzienlijke positie op in $VTARD.

Na de presale zal het Vantard-token op een cryptobeurs worden genoteerd. Dit wekt doorgaans meer interesse en drijft de prijs van een digitaal token omhoog.

Dan kun je lucratief profiteren van een investering in $VTARD.

