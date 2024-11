Ripple dient beroep in tegen uitspraak over institutionele XRP-verkoop, Formulier C

Ripple Labs heeft beroep aangetekend tegen een uitspraak van een Amerikaanse districtsrechtbank die de institutionele XRP-verkopen als effectentransacties bestempelde.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het beroep van Ripple, dat gedetailleerd is beschreven in Formulier C, vraagt om een ‘de novo’-beoordeling, zodat het hof van beroep de juridische interpretaties van de districtsrechtbank onafhankelijk kan evalueren zonder terug te vallen op eerdere uitspraken.

Advertisement

Dit beroep, bevestigd door advocaat James K in een bericht op X van 25 oktober, volgt op een eerdere uitspraak van het Southern District of New York over de institutionele verkoop van XRP.

Het juridische team van Ripple beweert dat de uitspraak een verkeerde interpretatie geeft van essentiële aspecten van het effectenrecht, met name wat betreft de classificatie van XRP-verkopen als beleggingscontracten onder de Securities Act van 1933.

Ripple’s juridische argumenten richten zich op vier centrale vragen, te beginnen met de interpretatie van een ‘beleggingscontract’ onder de Securities Act van 1933.

Ripple is van mening dat een legitiem investeringscontract een formele overeenkomst moet bevatten, samen met gedefinieerde verantwoordelijkheden na de verkoop en het recht voor kopers om rechtstreeks winst van Ripple te ontvangen.

Het bedrijf beweert dat de verkoop van XRP niet aan deze definitie voldoet, een punt dat Ripple van cruciaal belang acht voor het vaststellen van een nauwkeuriger juridisch kader voor digitale activa.

Vervolgens betwist Ripple in haar beroep de toepassing door de lagere rechtbank van de “Howey Test”, een standaard voor het identificeren van effecten die is afgeleid van de zaak SEC vs. WJ Howey Co. uit 1946.

Ripple betoogt dat de verkoop van XRP niet voldoet aan de voorwaarden van Howey, omdat het niet gaat om investeringen in een ‘gemeenschappelijke onderneming’ waarbij winsten uitsluitend uit de inspanningen van Ripple worden verwacht.

Volgens de indiening geeft dit aspect van de uitspraak een verkeerde interpretatie van de aard van de transacties en kan het gevolgen hebben voor de manier waarop digitale activa in toekomstige zaken worden geclassificeerd.

Ripple brengt ook de kwestie van de “eerlijke kennisgeving” ter sprake, en stelt dat het ruimschoots heeft ingegaan op de onzekerheden in de regelgeving rondom XRP. Ook beweert het dat de SEC geen duidelijke richtlijnen heeft gegeven over de regelgeving rond cryptovaluta.

Volgens Ripple wijst dit erop dat de SEC er niet in is geslaagd de wettelijke vereisten voor transacties met digitale activa te verduidelijken, een cruciaal onderdeel van Ripple’s verdediging.

Ten slotte betoogt Ripple dat het bevel dat is opgelegd door rechter Analisa Torres, specifiek is en dat Ripple in grote lijnen verplicht is om “de wet te gehoorzamen.” Ripple betoogt dat dit niet duidelijk is en niet voldoet aan de noodzakelijke juridische specificiteit onder de federale regels voor civiele procedures.

In een apart bericht herinnerde de juridische chef van Ripple, Stuart Alderoty, de community eraan dat de SEC “geen nieuw bewijs kan indienen of [Ripple] kan vragen meer te produceren” tijdens het hoger beroep. Alderoty uitte zijn optimisme en zei dat de pogingen van de SEC om Ripple en de industrie “af te leiden” “achtergrondruis” waren geworden, en voegde toe:

“Het moeilijkste deel van de strijd ligt achter ons. Ripple’s bedrijf groeit en wordt elke dag sterker, zelfs terwijl dit beroepsproces zich afspeelt.”

Het verhaal tot nu toe

Copy link to section

De juridische strijd van Ripple begon in december 2020 toen de SEC een rechtszaak aanspande waarin werd beweerd dat Ripple’s XRP-verkopen een niet-geregistreerd effectenaanbod vertegenwoordigden, waarmee $ 1,3 miljard werd opgehaald. Ripple heeft consequent betoogd dat XRP niet als een effect zou moeten worden geclassificeerd, waarbij hij de verschillen aanhaalde tussen XRP en andere activa zoals Bitcoin en Ethereum, die niet als effecten worden geclassificeerd.

In maart 2021 erkende rechter Sarah Netburn in een uitspraak het nut en de waarde van XRP als valuta, waardoor het zich onderscheidt van andere cryptovaluta’s.

Op 13 juli 2023 oordeelde rechter Analisa Torres dat XRP geen effect was bij openbare beursverkopen. De rechtbank oordeelde echter dat de institutionele XRP-verkopen van Ripple wel degelijk in strijd waren met de effectenwetgeving, wat leidde tot de boete van $ 125 miljoen.

Het beroep van de SEC tegen deze gedeeltelijke uitspraak werd in oktober 2023 afgewezen, maar het agentschap verzocht nog steeds om een herziening van de juridische interpretatie rondom institutionele verkopen.

Met de laatste indiening van Ripple worden deze kwesties nu voorgelegd aan de Second Circuit Court, aangezien Ripple het regelgevingskader rondom digitale activa in de Verenigde Staten blijft aanvechten.