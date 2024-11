“Ik ben niet zomaar MAGA. Ik ben “donkere, gotische MAGA””, brulde Elon Musk terwijl hij zondag een toespraak hield voor een gigantische menigte bij de bijeenkomst van Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump in Madison Square Garden, terwijl de CEO van Tesla naar zijn zwarte pet wees met daarop Trumps slogan “Make America Great Again” in een wit gotisch lettertype.

Musk is een prominente figuur geworden in de campagne van Donald Trump in 2024. Hij toont zijn enthousiaste steun, ondanks Trumps langdurige verzet tegen elektrische voertuigen (EV’s) en groene energiebeleid.

Naast zijn aanwezigheid bij bijeenkomsten heeft Musk 118 miljoen dollar geïnvesteerd in een super PAC ter ondersteuning van Trump en looft hij dagelijks prijzen van 1 miljoen dollar uit aan kiezers in swing states.

Naast de financiële bijdragen heeft Musks eigenaarschap van X zijn invloed op Trumps campagne vergroot, omdat hij het platform gebruikt om pro-Trump-retoriek te promoten en zijn 200 miljoen volgers te mobiliseren.

Nu de verkiezingsdag nadert, is Musks X-feed een stroom van steunbetuigingen aan Trump geworden, met frequente kritiek op vicepresident Kamala Harris en de regering-Biden.

Deze onverwachte verhouding heeft ertoe geleid dat velen zich afvragen waarom Musk, wiens Tesla-imperium de Amerikaanse revolutie op het gebied van elektrische voertuigen heeft aangejaagd, Trump steunt, terwijl zijn standpunt over energie nog steeds grotendeels gekant is tegen beleid voor schone energie.

Trumps anti-EV-record

Het is geen geheim dat Trump tegen schone energie is.

Hij heeft voortdurend kritiek geuit op initiatieven op het gebied van klimaatverandering, ze bestempeld als ‘hoaxes’ en het beleid van de regering-Biden op het gebied van schone energie en elektrische voertuigen bekritiseerd als ‘waanzin’.

Hij riep ook op dat voorstanders van elektrische auto’s ‘in de hel moeten rotten!’

Een van de grootste zorgen voor de elektrische auto-industrie is Trumps standpunt over de Inflation Reduction Act van 2022 (IRA).

Deze wet, die in 2022 werd aangenomen, heeft geleid tot een toename van investeringen in de Amerikaanse productie en infrastructuur voor elektrische voertuigen. Hierdoor hebben bedrijven naar schatting 77,6 miljard dollar geïnvesteerd in de Amerikaanse productie van elektrische voertuigen.

Zijn plan voor 2024 is erop gericht om de prikkels voor kopers van elektrische auto’s, zoals de federale belastingteruggave van $ 7.500 die de wetgeving biedt, af te schaffen.

Trumps scepsis ten aanzien van milieuregelgeving geldt ook voor de nieuwe regels van de Environmental Protection Agency (EPA) over uitlaatgassen.

De normen van de EPA zijn bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen door de verkoop van elektrische en plug-in hybride voertuigen te stimuleren.

Volgens de voorgestelde regelgeving, die ernaar streeft dat in 2032 56% van de nieuwe autoverkopen elektrisch is, zal de auto-industrie naar verwachting substantiële verschuivingen maken richting groenere technologie.

Trumps verzet tegen deze regelgeving omvat een belofte om de regels van de EPA af te schaffen. Deze regels omschrijft hij als een ‘mandaat voor elektrische voertuigen’ dat op oneerlijke wijze gericht is op voertuigen die op benzine rijden.

Als Trump dit beleid terugdraait, kan dit momentum afnemen, wat gevolgen heeft voor de verkoop van elektrische auto’s en autofabrikanten, waaronder Tesla van Musk.

Waarom steunt Musk dan Trump?

Een aanwijzing voor dit raadsel kunnen de woorden van Musk zelf zijn die hij uitsprak tijdens de MSG-bijeenkomst.

Op een pittige vraag over hoeveel een Republikeinse regering zou kunnen “bezuinigen op dit verspilde budget van Harris en Biden?” antwoordde Musk: “Ik denk dat we minstens 2 biljoen dollar kunnen besparen”.

“Uiteindelijk word je belast. Alle overheidsuitgaven zijn belastingen, of het nu directe belastingen zijn of… alle overheidsuitgaven, het wordt ofwel inflatie of directe belastingen. Je geld wordt verspild, en het ministerie van overheidsefficiëntie gaat dat oplossen!”

Wij gaan de overheid van jullie afhalen en uit jullie portemonnee halen!

Musk is mogelijk op zoek naar iets anders, met name een mogelijke verschuiving in het toezicht van de toezichthouder, wat de winst van zijn bedrijven ten goede zou kunnen komen.

Hij kwam regelmatig in conflict met de Federal Aviation Administration (FAA), de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en de Securities and Exchange Commission (SEC).

Al zijn grote projecten zijn kritisch bekeken: Tesla’s zelfrijdende technologie, de lanceerprotocollen van SpaceX en Neuralink’s dierproefpraktijken zijn allemaal onderzocht door federale instanties.

Sterker nog, de regelgevende druk is de laatste tijd alleen maar toegenomen.

De FAA heeft SpaceX-lanceringen al meerdere keren aan de grond gehouden vanwege protocolschendingen, terwijl de EPA een onderzoek is gestart naar SpaceX vanwege vermeende lozing van onveilig afvalwater.

Californië heeft onlangs Musks verzoek voor extra SpaceX-lanceringen in de staat afgewezen. De staat gaf als reden zowel milieuoverwegingen als Musks controversiële politieke standpunten.

Ondertussen heeft Tesla’s streven naar zelfrijdende auto’s geleid tot kritische blik van de SEC en de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) over de marketing van de ‘Full Self-Driving’-technologie door het bedrijf.

Als reactie op deze obstakels is Musk steeds luider gaan spreken over zijn anti-reguleringsstandpunt.

Zowel Trump als Musk voorzien een kleinere federale overheid, met minder financiering voor instanties als de EPA en FAA.

Voor Musk zou een regering onder leiding van Trump kunnen betekenen dat er minder wettelijke belemmeringen zijn, waardoor hij projecten bij Tesla, SpaceX en Neuralink kan versnellen met minimaal toezicht.

Het ‘Department of Government Efficiency’ en de rol van Musk daarin

Om zijn minachting voor de agentschappen te tonen, kondigde Trump in september aan dat hij een door Musk geleide commissie voor overheidsefficiëntie zou oprichten die federale agentschappen zou controleren op plekken waar bezuinigd moest worden.

Tijdens een optreden bij Fox News eerder deze maand zei Trump dat hij een nieuwe functie zou creëren genaamd “secretaris van kostenbesparing” en dat hij Musk zou benoemen.

“Hij wil dit dolgraag doen”, zei Trump.

Het “Doge Department”, zoals Musk het gekscherend noemt, weerspiegelt zijn visie op de noodzaak om overheidsfuncties te stroomlijnen.

Een dergelijke positie zou Musk ongekende invloed kunnen geven op de regelgevende instanties die zijn bedrijven hebben uitgedaagd.

Deze belofte is niet zonder controverse. Critici beweren dat Musks betrokkenheid bij het auditen van federale agentschappen een belangenconflict vertegenwoordigt, omdat hij mogelijk toezicht zou houden op toezichthouders die zijn zakelijke ondernemingen beïnvloeden.

Maar door Trumps dereguleringsagenda te steunen, zou Musk een manier kunnen vinden om minder inmenging te krijgen van instanties die volgens hem de technologische vooruitgang belemmeren.

De invloed van Musk op Trumps veranderende houding ten opzichte van elektrische voertuigen

Bovendien is Trumps standpunt de laatste maanden enigszins milder geworden, ondanks zijn historische anti-EV-retoriek.

In augustus erkende hij Musks steun en verklaarde hij tijdens een bijeenkomst in Atlanta dat hij openstond voor de overstap van een ‘heel klein deel’ van de automarkt naar elektrisch.

“Dat moet ik wel zijn, weet je, want Elon heeft mij heel sterk gesteund”, merkte hij op, wat suggereert dat Musks steun zijn verzet misschien heeft getemperd.

Bovendien prees Trump onlangs Tesla’s producten op Musks sociale platform X, voorheen bekend als Twitter, en noemde ze ‘ongelooflijk’.

Hij blijft erbij dat traditionele verbrandingsmotoren de boventoon moeten blijven voeren, maar zijn positieve opmerkingen over Tesla suggereren dat hij onder een regering die aan Musk gelieerd is, wellicht een beperkte markt voor elektrische auto’s kan accommoderen.

Deze verschuiving zou kunnen betekenen dat Trump bereid is om concessies te doen aan zijn standpunt over schone energie als hij daarmee de steun en financiële steun van Musk wil behouden.

Volgens experts zou de adoptie van elektrische voertuigen sowieso te groot kunnen zijn voor Trump om te onderdrukken

Hoewel Trumps intrekking van federale EV-kredieten gevolgen zou hebben voor de koopkracht van consumenten, denken beleidsanalisten dat het de acceptatie van EV’s niet volledig zou belemmeren.

James Lucier, managing director bij Capital Alpha Partners, merkt in een rapport van Bloomberg op dat een regering-Trump strengere regels voor belastingvoordelen voor elektrische voertuigen zou kunnen invoeren, waardoor het moeilijker wordt voor voertuigen om in aanmerking te komen op basis van de herkomst van componenten.

Toch beweren experts op het gebied van elektrische voertuigen dat de overgang naar elektrische voertuigen te snel is gegaan om alleen door beleidswijzigingen van de overheid te worden tegengehouden.

Nick Nigro, oprichter van Atlas Public Policy, zei in het rapport: “Er is geen stoppen aan”, en benadrukte dat zelfs als Trump de transitie vertraagt, de koers van de sector onomkeerbaar blijft.

Daarnaast bieden 17 Amerikaanse staten stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen, onafhankelijk van federale programma’s.

Staten zoals Colorado bieden aanzienlijke kortingen, waaronder kortingen tot wel $ 5.000 voor kopers van elektrische auto’s. Zo hebben consumenten nog steeds toegang tot betaalbare elektrische auto’s.

Ondertussen bereiden autofabrikanten zich voor op strengere emissienormen in andere grote markten, zoals Californië, China en Europa.

Nu autofabrikanten hun strategieën op deze regio’s afstemmen, heeft het Amerikaanse beleid onder Trump mogelijk slechts een beperkt effect op de wereldwijde opkomst van elektrische voertuigen.

Wat betekent Musks steun aan Trump voor Tesla’s investeerders?

Copy link to section

Kortom, Musk is in de eerste plaats de directeur van een beursgenoteerd bedrijf en moet verantwoording afleggen aan zijn investeerders.

Waarschijnlijk zal niet iedere aandeelhouder van Tesla Musks steun voor Trump delen, ondanks Musks langetermijnberekeningen over zijn vriendschap met hem.

Voorafgaand aan de recente winstcijfers van Tesla ontving Tesla’s online beleggersforum talloze vragen van particuliere aandeelhouders over Musks politieke opvattingen, zijn berichten op X (voorheen Twitter) en zijn steun voor de herverkiezing van Trump.

Velen maakten zich zorgen over de vraag of Musks publieke activisme gevolgen zou kunnen hebben voor het merk Tesla en de aandeelhouderswaarde.

Een particuliere belegger merkte op: “Elon Musks politieke activisme lijkt haaks te staan op zijn rol als CEO om de aandeelhouderswaarde te beschermen”, wat leidde tot een discussie die meer dan 500 upvotes opleverde.

Een andere vraag die veel positieve stemmen kreeg, was of de raad van bestuur van Tesla maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat Musks politieke betrokkenheid niet ten koste gaat van de missie van het bedrijf.

Ondanks deze zorgen rapporteerde Tesla zijn meest winstgevende kwartaal sinds 2023, waarbij de aandelen met 22% stegen. Ook kwamen er tijdens de call na de winstcijfers geen politieke kwesties naar voren.

Analisten van Wall Street, samengesteld door FactSet, maken nauwelijks melding van Musks politieke activiteiten. Bovendien zijn zijn politieke opvattingen zelden onderwerp van gesprek op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven.

In Tesla’s recente 10-Q-aanvraag bij de SEC wordt in het gedeelte over ‘risicofactoren’ geen melding gemaakt van Trump of enige politieke activiteiten van Musk.

Hoewel Gene Munster, MD bij Deepwater Asset Management en eerder deze maand een Tesla-optimist, suggereerde dat Musks politieke uitspraken de leveringen in de VS met 5.000 tot 10.000 voertuigen zouden hebben verlaagd, meldde Tesla nog steeds een stijging van 6% op jaarbasis in de leveringen voor het derde kwartaal, ondanks dat dit lager uitviel dan de verwachtingen van analisten.

Het bedrijf heeft kortingen en prikkels gebruikt om de verkoop te stimuleren terwijl de concurrentie steeds groter wordt.