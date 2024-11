De Britse financiële toezichthouder kondigde maandag een boete van £350.000 ($454.224) aan voor Kristo Käärmann, de miljardair-CEO van Wise PLC (LON: WISE). Aandelen van het financiële technologiebedrijf staan op het moment van schrijven in het rood.

Käärmann verkocht aandelen ter waarde van ongeveer £ 10 miljoen, maar slaagde er in 2017 niet in om de daaraan verbonden belastingschuld te voldoen.

De Financial Conduct Authority oordeelde daarom dat de CEO regel 4 van de Senior Management Conduct-richtlijn had overtreden.

Het aandeel Wise is met meer dan 25% gedaald ten opzichte van de hoogste stand dit jaar op het moment van schrijven.

Käärmann heeft al eerder problemen gehad met belastingaangiften

Regel 4 van de Senior Management Conduct van FCA verwacht dat topbestuurders op gepaste wijze “alle informatie openbaar maken waarvan de FCA redelijkerwijs verwacht dat zij daarvan op de hoogte worden gebracht.”

Het was vandaag niet de eerste keer dat Kristo Käärmann van Wise PLC een boete kreeg voor een probleem met zijn belastingaangiftes.

Hij was te laat met het indienen van zijn belastingaangifte voor 2017-2018, waardoor Her Majesty’s Revenue and Customs hem in 2021 een boete van £ 365.651 oplegde.

Volgens de HMRC bedroeg de belastingschuld van de chief executive dat jaar £ 720.495.

De belastingdienst voegde Käärmann destijds ook toe aan de lijst van belastingontduikers.

De FCA verwacht hogere normen van leiders van financiële instellingen, aldus Therese Chambers, gezamenlijk uitvoerend directeur handhaving en toezicht van het agentschap.

“Het had voor de heer Käärmann duidelijk moeten zijn dat hij ons over deze kwesties moest vertellen, die zeer relevant waren voor onze beoordeling van zijn geschiktheid en fatsoen”, voegde ze toe.

Is het de moeite waard om Wise-aandelen in oktober te kopen?

Kristo Käärmann blijft zich volledig inzetten voor het realiseren van de langetermijnvisie van Wise PLC.

Reagerend op de boete die de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk vanmorgen heeft aangekondigd, zei hij:

Na een aantal jaren en volledige medewerking met de FCA hebben we dit proces afgerond. Wij blijven werken aan een product en een bedrijf dat onze klanten en eigenaren nog tientallen jaren van dienst zal zijn.

David Wells, voorzitter van het wereldwijde geldtransferbedrijf, herhaalde vandaag ook dat Wise zijn wettelijke verplichtingen zeer serieus neemt.

De aandelenkoersen van Wise zijn de afgelopen zes maanden sterk gedaald, maar Wall Street blijft ervan overtuigd dat herstel in zicht is.

Analisten beoordelen de fintech momenteel als ‘overwogen’ en zien een stijging van de aandelenkoers tot gemiddeld £ 9,50, wat duidt op een potentieel voor een stijging van ongeveer 30%.

Aandelen van het in Londen gevestigde bedrijf zijn echter nog steeds niet aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, omdat ze momenteel geen dividend uitkeren.