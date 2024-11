Wat betekenen de schuldenproblemen van Frankrijk voor Europa?

Het is moeilijk om optimistisch te zijn over de financiële situatie in Frankrijk de laatste tijd.

Vorige week verlaagde Moody’s de kredietvooruitzichten voor Frankrijk van ‘stabiel’ naar ‘negatief’, een stap die ook eerdere zorgen van Fitch ondersteunt.

De verwachting is dat de staatsschuld volgend jaar 115% van het BBP zal bedragen en dat het jaarlijkse tekort 6,1% zal bedragen. Daarmee verkeert Frankrijk in een van de meest precaire financiële situaties van Europa.

De verlaging van de kredietwaardigheid roept grote vragen op over het vermogen van Frankrijk om zijn financiën te beheren en over de toekomstige stabiliteit van de Europese economie als geheel.

Een momentopname van de financiële problemen van Frankrijk

De verslechterende begrotingssituatie in Frankrijk heeft geleid tot veel kritiek van internationale instanties. Zij waarschuwden voor grotere risico’s voor een van de grootste economieën van Europa.

Moody’s noemde de toenemende Franse staatsschuld en het begrotingstekort, evenals het onvoorspelbare politieke klimaat, als de belangrijkste redenen voor de verlaging.

De staatsschuld van het land is opgelopen tot 112% van het BBP. Dit komt door de hoge uitgaven tijdens recente economische crises zoals COVID-19 en de daaropvolgende inflatiepiek.

Premier Michel Barnier heeft een bezuinigingsbegroting voorgesteld om de uitgaven te beteugelen en de belastingen voor de rijken te verhogen. Daarmee wil hij volgend jaar alleen al 60 miljard euro besparen.

Toch heeft zelfs dit ambitieuze plan moeite gehad om voet aan de grond te krijgen. Het stuit op weerstand van beide kanten van het politieke spectrum.

De verlaging van de kredietwaardigheid is een waarschuwingssignaal dat de leenkosten voor Frankrijk naar het hoogste niveau in bijna tien jaar heeft gestuwd.

De rendementen op Franse staatsobligaties zijn sterk gestegen, wat erop wijst dat internationale investeerders een hogere risicopremie eisen.

Dit is vooral van belang voor Frankrijk, waar de leenrente niet alleen van invloed is op de binnenlandse economie, maar ook de toon zet op de Europese markten.

Macron en Barnier: een verdeeld leiderschap

Een fundamenteel meningsverschil tussen president Emmanuel Macron en premier Michel Barnier compliceert het Franse begrotingsbeleid nog verder.

Macron vreest de gevolgen van bezuinigingen voor de groei en verzet zich tegen drastische bezuinigingen en belastingverhogingen.

Hij beweert dat de economische groei, aangewakkerd door de hervormingen die hij tijdens zijn ambtsperiode doorvoerde, uiteindelijk de Franse financiën zal stabiliseren.

Macrons aanpak, die ‘Macronomics’ wordt genoemd, is gebaseerd op groei om begrotingsproblemen op te lossen. Deze strategie is steeds moeilijker te verkopen aan investeerders en kredietbeoordelaars, nu de schulden en tekorten steeds verder toenemen.

Barnier ziet daarentegen het tekort van Frankrijk als een urgent probleem dat niet genegeerd kan worden. Zijn voorgestelde begroting, met forse bezuinigingen en nieuwe belastingen, weerspiegelt zijn overtuiging dat alleen onmiddellijke actie verdere fiscale achteruitgang kan voorkomen.

Het gebrek aan consensus binnen de regering heeft echter geleid tot vertraging van cruciale hervormingen, waardoor het plan van Barnier kwetsbaar is voor politieke patstellingen die de financiële geloofwaardigheid van Frankrijk bedreigen.

Markten hebben een hekel aan verdeeld leiderschap

Het verdeelde politieke landschap in Frankrijk vergroot alleen maar de onzekerheid onder investeerders.

Sinds Macron afgelopen zomer vervroegde verkiezingen uitschreef, is zijn partij haar voormalige meerderheid kwijtgeraakt. Barniers bezuinigingsbegroting zit nu in de oppositie.

Linkse facties hebben amendementen ingediend voor extra belastingen, terwijl rechtse facties aandringen op nog diepere bezuinigingen.

Het voorstel van Barnier heeft al tot verhitte debatten geleid, waarbij een aantal extreemlinkse wetgevers pleitten voor een nieuwe vermogensbelasting van 2% voor miljardairs. Volgens critici zou dit investeringen kunnen afschrikken.

Het ontbreken van een samenhangend begrotingsbeleid heeft een meetbare impact gehad op de geloofwaardigheid van Frankrijk op de financiële markten.

Kredietbeoordelaars hebben opgemerkt dat de politieke verdeeldheid in Frankrijk het onwaarschijnlijk maakt dat er duurzame maatregelen worden doorgevoerd om het begrotingstekort terug te dringen.

In een omgeving waarin veel EU-landen hun begrotingen aanscherpen, is de politieke situatie in Frankrijk een unieke last. Het wijst op zwak begrotingsbeheer en zwakke fiscale discipline, terwijl vertrouwen juist van cruciaal belang is.

Europese begrotingsregels onder druk

De financiële problemen van Frankrijk vormen een rechtstreekse uitdaging voor de begrotingsregels van de Europese Unie. Deze stellen een maximumschuld van 60% van het BBP en een tekort van 3%.

De Franse staatsschuld is inmiddels ver boven deze grens uitgekomen en bedraagt nu ongeveer 112% van het BBP.

De Europese Commissie heeft zelfs de mogelijkheid van sancties geopperd als Frankrijk deze regels blijft overtreden.

Het opleggen van dergelijke sancties aan de op één na grootste economie van de EU zou echter een delicate en politiek geladen beslissing zijn.

De situatie benadrukt een al lang bestaand dilemma: hoe kan Europa begrotingsdiscipline afdwingen zonder een van haar belangrijkste economieën te destabiliseren?

Deze financiële druk roept ook vragen op over de effectiviteit van de begrotingscriteria van de EU, aangezien Frankrijk niet het enige land is dat met begrotingsproblemen kampt.

Landen in heel Europa worstelen met een toenemende staatsschuld, hoge rentetarieven en vertragende economieën. Bovendien staat de effectiviteit van het begrotingsbeleid van de EU onder druk.

Als een van de grootste economieën van Europa niet aan de regels kan voldoen, kan dit leiden tot bredere discussies over hervormingen. Dit kan mogelijk een verandering teweegbrengen in de manier waarop de EU omgaat met schulden en tekorten.

Hoe ziet de toekomst van Frankrijk eruit?

De ‘negatieve’ vooruitzichten voor Frankrijk kunnen hogere rendementen impliceren, maar ze geven ook aan dat een van de belangrijkste economieën van de EU kwetsbaar is.

Beleggers worden voorzichtiger over de Franse staatsschuld, wat blijkt uit de stijgende rendementen op Franse staatsobligaties vergeleken met stabielere economieën zoals Duitsland.

Als kredietbeoordelaars het vertrouwen in het Franse begrotingsbeleid blijven verliezen, kunnen de leenkosten nog verder oplopen. Hierdoor neemt de druk op de overheidsfinanciën verder toe.

De downgrade roept ook bredere vragen op over hoe duurzaam op groei gebaseerde fiscale strategieën zoals “Macronomics” werkelijk zijn. Macrons groei-eerst-aanpak wordt kritisch bekeken nu de Franse schuld en het tekort blijven toenemen.

Omdat er geen meerderheid in het parlement is, heeft Macrons team weinig bewegingsruimte op het gebied van begrotingszaken. Dat maakt het nog moeilijker om ingrijpende economische hervormingen door te voeren.

Bredere boodschap voor Europa

De financiële problemen van Frankrijk hebben gevolgen die ver buiten de landsgrenzen reiken.

De Europese Unie rekent erop dat haar grootste economieën, met name Duitsland en Frankrijk, een voorbeeldfunctie op het gebied van begrotingsstabiliteit vervullen.

Nu Duitsland een gedisciplineerde begroting hanteert en de financiën van Frankrijk onder streng toezicht staan, ligt er binnen het blok een nieuwe nadruk op financiële verantwoording.

Het fiscale beleid dat Frankrijk volgt, zal een belangrijke indicator zijn van de manier waarop de EU de naleving van de fiscale regels door de lidstaten afdwingt. Dit is vooral het geval in een omgeving met hoge risico’s, waarin stijgende schulden en inflatie de overheidsbegrotingen op het hele continent onder druk zetten.

De verlaging van de kredietwaardigheid door Moody’s is meer dan alleen een tegenslag voor Frankrijk; het is een boodschap aan de Europese beleidsmakers over de gevolgen van ongebreidelde schulden.

Nu de economieën van de EU te maken krijgen met een vertragende groei en stijgende kosten, verschuiven de verwachtingen ten aanzien van begrotingsdiscipline. De ervaringen van Frankrijk kunnen een waarschuwing zijn voor anderen.

Nu de kans op verdere kredietverlagingen steeds groter wordt, zal de financiële toekomst van Frankrijk een belangrijke test zijn voor de financiële vastberadenheid van de EU en mogelijk een keerpunt voor haar beleid.