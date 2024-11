Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de deur staan, bereiden fabrikanten zich voor op mogelijke beleidswijzigingen die de koers van de industrie voor jaren kunnen veranderen.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Hoewel ze op weg zijn naar een van hun beste jaren, blijven veel bedrijven voorzichtig met het onbekende, met name rondom handelsbeleid en mogelijke tarieven van Trump.

Advertisement

Een Democratische overwinning zou daarentegen de status quo kunnen handhaven.

Momenteel zijn de industriële aandelen in de Russell 1000, exclusief Boeing, met ongeveer 22% gestegen in 2024, wat nauw aansluit bij de stijging van de S&P 500.

Ze worden verhandeld voor ongeveer 25 keer de geschatte winst in 2025, een premie op de marktprijs van 21 keer.

“De vraag blijft zwak, omdat bedrijven niet bereid zijn te investeren in kapitaal en inventaris vanwege het federale monetaire beleid… en de onzekerheid rond de verkiezingen”, aldus Timothy Fiore, voorzitter van de PMI-enquête van het Institute for Supply Management (ISM) in hun rapport van oktober, zoals gerapporteerd door Barron’s.

Verwacht wordt dat de vraag naar AI en lucht- en ruimtevaart stabiel blijft

Copy link to section

Fabrikanten hebben dit jaar geprofiteerd van aanzienlijke investeringen in elektrificatie en infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.

Grote technologiebedrijven steken miljarden in AI-datacenters, waardoor de vraag naar apparatuur enorm is toegenomen. Daarmee ook de vraag naar vliegtuigonderdelen en nieuwe straaljagers, wat de groei van toeleveranciers in de lucht- en ruimtevaartsector stimuleert.

Ondanks de algemene traagheid in de industrie, wordt verwacht dat de vraag naar AI en de lucht- en ruimtevaart tot 2025 stabiel zal blijven.

Boeing heeft echter een hobbelig jaar achter de rug. De aandelen zijn met ongeveer 41% gedaald sinds het begin van het jaar, in tegenstelling tot de winsten in de bredere sector, omdat productie- en kwaliteitsproblemen aanhouden, in combinatie met een staking van de machinistenvakbond.

Hoewel de vraag hoog blijft, kampt het bedrijf met een aantal eigen obstakels, waaronder extra toezicht door regelgevende instanties en productiebeperkingen.

Mogelijke tariefwijzigingen kunnen een handelsoorlog veroorzaken

Copy link to section

Als Donald Trump de verkiezingen wint, kunnen zijn plannen voor tariefverhogingen nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

Zijn strategie om meer productie terug te halen naar de VS door middel van tarieven lijkt op het eerste gezicht gunstig.

Hogere tarieven leiden echter vaak tot represailles en een nieuwe handelsoorlog zou gevolgen kunnen hebben voor enkele van de grootste Amerikaanse fabrikanten, met name in de lucht- en ruimtevaartindustrie.

China is bijvoorbeeld een belangrijke klant van Boeing: China Southern Airlines beschikt over ongeveer 200 Boeing 737-jets.

Maar Peking zou toekomstige bestellingen van Boeing kunnen stopzetten als nieuwe tarieven de betrekkingen tussen de VS en China zouden schaden.

Tarieven die aan Europese fabrikanten worden opgelegd, kunnen ook gevolgen hebben voor Boeing, aangezien dit land geen vliegtuigen in Europa bouwt.

Airbus, dat straalvliegtuigen produceert in Mobile, Alabama, zou hiervan kunnen profiteren omdat de activiteiten in de VS zijn gevestigd. Dat zou het bedrijf in zo’n scenario een voorsprong kunnen geven.

Leveranciers als GE Aerospace, die zowel Airbus als Boeing bedienen, ondervinden mogelijk minder directe gevolgen van de tarieven, hoewel ook zij verstoringen door de productie van Boeing en geopolitieke onzekerheden willen vermijden.

Terughalen van productie brengt banen, maar industriële dynamiek blijft zwak

Copy link to section

Pogingen om de Amerikaanse productie te stimuleren door middel van tarieven en overheidsbeleid hebben de afgelopen jaren resultaat opgeleverd.

Sinds Trumps eerste termijn is de werkgelegenheid in de sector toegenomen, omdat bedrijven de binnenlandse productie van halfgeleiders, batterijen en auto’s hebben opgevoerd.

De werkgelegenheid in de Amerikaanse maakindustrie groeide van 12,4 miljoen werknemers eind 2016 naar 12,9 miljoen in september 2024. Dit is een consistente groei onder zowel de regeringen van Trump als Biden.

Maar alleen reshoring lost de grotere uitdagingen van de sector niet op.

Deze beperking is terug te zien in de prestaties van grote spelers als Rockwell Automation en Honeywell. Deze bedrijven bleven de afgelopen twee jaar achter bij de S&P 500, met een gemiddeld rendement van slechts 8%.

Bovendien is de maandelijkse PMI-index van de ISM, die de groei van de productiesector aangeeft, de afgelopen twee jaar slechts één keer boven de 50 uitgekomen, wat wijst op een diepe zwakte in de industrie.

Lagere rentetarieven kunnen op korte termijn een meewind zijn

Copy link to section

De verkiezingen kunnen een aantal onzekerheden wegnemen, maar fabrikanten blijven voorzichtig.

Er zou echter wel een meevaller kunnen komen in de vorm van lagere rentetarieven die in 2025 worden verwacht. Die zouden de kapitaaluitgaven en het ordervolume in de hele sector kunnen stimuleren.

“Naar verwachting zal het ordermomentum eind 2024 en begin 2025 versnellen na de Amerikaanse verkiezingen en de renteverlagingen, gezien de historisch hoge capaciteitsbenuttingspercentages in de productie van duurzame goederen”, schreef analist Saree Boroditsky van Jefferies in een recent rapport.

Terwijl fabrikanten zich voorbereiden op een nieuw jaar, hopen ze op een stabiel beleid en aanhoudende steun door renteverlagingen.

Maar alle ogen zijn gericht op de verkiezingsuitslagen, wetende dat deze de groei kunnen stimuleren of juist belemmeren, afhankelijk van de uitkomst.