Dogecoin & Shiba Inu versus Remittix; meme-coin seizoen loopt ten einde, terwijl nutsprojecten zoals Remittix op mega-winsten afstevenen

Zelfs in april is Shiba Inu nog steeds niet hersteld van een daling van bijna 50% ten opzichte van het hoogste niveau in november vorig jaar.

De prijs van Dogecoin lijkt ook aan aantrekkingskracht onder beleggers te verliezen. Remittix (RTX) blijft echter een nieuw project met grote aantrekkingskracht vanwege het nut ervan.

Remittix, een nieuwe altcoin die Shiba Inu overtreft en een golf van duidelijk toenemende interesse trekt die door analisten en investeerders wordt opgemerkt, zal volgens experts nog verder stijgen. Lees verder voor meer informatie.

Prijs van Dogecoin op punt van een mogelijke doorbraak

De prijs van Dogecoin lijkt klaar voor een flinke beweging.

De schommelingen in de prijs van Dogecoin zijn opvallend afhankelijk van deze locaties, aangezien sterke weerstandsniveaus zijn waargenomen rond $0,177 (8% van het totale aanbod) en $0,208 (7% van het totale aanbod).

De prijs van Dogecoin noteert vandaag $0,1709, een daling van 0,22% ten opzichte van gisteren.

Analisten speculeren dat de stijging van de prijs van Dogecoin tot boven de $0,21 aanzienlijk momentum zou kunnen creëren.

Mocht deze weerstand intact blijven, dan zal de handel binnen een bepaalde band rond de $0,17 blijven worden aangemoedigd.

Ondertussen stappen beleggers over naar Remittix voor betere rendementen.

Prijs van Shiba Inu ondervindt een neerwaartse trend

Vanaf de piek in december van $0,00003329 is de Shiba Inu gedaald naar de huidige prijs van $0,00001233.

Na de doorbraak van de token uit een dalende wig die meerdere weken duurde, geloofden sommige analisten, op basis van gegevens uit voorgaande jaren, dat Shiba Inu op het punt stond om naar $0,000039 te stijgen.

Veel ontwikkelingen op de markt hebben ervoor gezorgd dat deze prognose niet is uitgekomen.

Tegelijkertijd voorspelt Changelly, een crypto-voorspellingstool, dat Shiba Inu terug zal keren naar de prijsklasse van $0,000039, vooral in december 2026.

Opvallend is dat de voorspellingstool Telegaon voorspelt dat Shiba Inu dit jaar zijn doel zal bereiken.

Of Shiba Inu dit jaar of volgend jaar de koersdoelstelling van $0,000039 zal halen, is nog onbekend.

Daarom wenden beleggers zich tot veelbelovende projecten zoals Remittix.

Remittix zet zijn opmars voort

Remittix (RTX) verandert de wereldwijde betalingen en biedt snelle en betaalbare grensoverschrijdende oplossingen.

Door de kracht van blockchaintechnologie te combineren met de conventionele bankinfrastructuur kan Remittix marktaandeel veroveren in deze grote sector en een perfecte en snelle oplossing bieden voor wereldwijde transacties.

Ook indrukwekkend is de open aanpak met een vast tarief van het platform, die transparantie biedt ten opzichte van de te hoge wisselkoersen van traditionele banken en spaarinstellingen.

Waarom is dit het beste moment om $RTX te kopen?

Het RTX-token biedt een enorme investeringswaarde met een voorverkoopprijs van $0,0734.

Prognoses wijzen op een aanzienlijke toename; de vraag naar originele grensoverschrijdende betalingsoplossingen zorgt voor een 25-voudige vermenigvuldiging in de presale fase en een groei van meer dan 1500% na de lancering.

Remittix biedt beleggers een kans om in een vroeg stadium te investeren in een bedrijf met een groot ontwikkelingspotentieel, naarmate de cryptomarkt groeit.

Ontdek de toekomst van PayFi met Remittix door hier de presale te bekijken:

