PepeX stijgt terwijl Raydium (RAY) 12% daalt door winstnemingen

De cryptomarkt blijft op en neer gaan, waarbij de belangrijkste activa sterk fluctueren tussen belangrijke steun- en weerstandsniveaus.

Terwijl Bitcoin winsten inlevert en probeert boven de $83.000 te blijven, vertonen altcoins zoals Raydium (RAY) toenemende zwakte.

RAY is de afgelopen week ongeveer 12% gedaald, waarbij de laatste terugval volgde op een opmerkelijke stijging van 6% boven de $2.

Hoe verhoudt PepeX (PEPX) zich tot andere cryptomunten, gezien de presale binnen enkele dagen na de lancering $1,2 miljoen opbracht?

Wat zijn de vooruitzichten voor de markt?

Het algemene sentiment bevindt zich momenteel in het angstgebied, waarbij de Crypto Fear and Greed Index rond de 24 schommelt.

Dit wijst op aanhoudende pijn. BitMEX-medeoprichter Arthur Hayes wijst echter op een potentiële katalysator voor de markten.

Hij suggereert op X dat de markt binnenkort uit de problemen zou kunnen zijn.

Volgens Hayes kan de markt, ondanks de dip op “Bevrijdingsdag”, bullish blijven als BTC tussen nu en de Amerikaanse belastingaangiftedag op 15 april boven de $76.500 blijft. Kwantitatieve versoepeling zou een extra impuls kunnen geven.

Dit betekent dat de prijs van Raydium een aanzienlijke stijging kan doormaken.

Maar betekent de interesse in nieuwe kansen dat PepeX (PEPX) na de presale RAY en andere altcoins zou kunnen overtreffen?

Raydium-prijs terwijl DEX de PumpSwap-uitdaging probeert te doorstaan

RAY is het native token van Raydium, de op Solana gebaseerde geautomatiseerde market maker en liquiditeitsprovider.

Het biedt een gedecentraliseerde beurs voor on-chain liquiditeit, met functies die tot voor kort essentieel waren voor het Pump.fun-ecosysteem.

De onthulling van het PumpSwap DEX-platform door Pump.fun heeft daar echter verandering in gebracht en een nieuwe uitdager geïntroduceerd die de dominantie van Raydium wil doorbreken.

Ook Meteora en Orca behoren tot de concurrerende platforms.

Zou dit van invloed kunnen zijn op het volume en de omzet van Raydium? En wat zou het betekenen voor de prijs van RAY?

De prijs van Raydium steeg donderdag vroeg met meer dan 6%, tot een hoogtepunt van $2,13, te midden van een stijging van 172% in het dagelijkse volume.

Maar nu de concurrentie toeneemt, onder andere van PumpSwap, zou een daling onder de $1,90 en een herhaling van de test van $1,75 de beren in staat stellen hun positie te versterken?

Als de bulls de controle overnemen, is het waarschijnlijk dat kopers een doorbraak naar $4 zullen nastreven.

PepeX’s AI-gestuurde meme-launchpad

Het Pump.fun-platform is het toonaangevende lanceerplatform voor meme-coins.

Het heeft echter alleen maar insiders bevoordeeld, aangezien de meeste tokens waardeloos worden en naar verluidt slechts 0,04% van de houders winst heeft gemaakt.

PepeX, dat onlangs zijn presale lanceerde, brengt ‘s werelds eerste AI-gestuurde meme-launchpad.

Volgens het project is PepeX vergelijkbaar met Pump.fun, maar meer gericht op de community en eerlijker.

Niet alleen kan iedereen binnen enkele minuten automatisch een meme-coin creëren en lanceren, maar het ontwerp elimineert ook zaken als sniping en manipulatie die Pump.fun in opspraak hebben gebracht.

Waarom PepeX? Begin met een stijging van +300% in de presale

Het native PEPX-token bevindt zich momenteel in de presale en heeft al meer dan $1,2 miljoen opgehaald.

De prijs is in fase 4 gestegen naar $0,0232, wat betekent dat vroege investeerders bij aankoop nu een rendement van meer dan 273% kunnen behalen voordat de handel begint.

Het percentage bedroeg 332% in fase 1, terwijl het overslaan van fase 4 en instappen in fase 5 dit terugbrengt tot ongeveer 255%.

Nu PepeX zich positioneert als een sterke concurrent van Pump.fun, kunnen de potentiële rendementen na de presale aanzienlijk zijn.

Verwachte noteringen op beurzen kunnen de vraag en de prijsstijging verder stimuleren.

De prijs van RAY steeg in 2021 meer dan 8 keer en is sinds het dieptepunt in 2022 met 12 keer gestegen.

Het PEPX-token heeft het potentieel om deze mijlpalen gemakkelijk te overtreffen, vooral als de lancering samenvalt met de verwachte bullish dominantie.

Voor meer informatie over PepeX, bezoek de officiële website.