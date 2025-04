Rioja-wijnproducenten kampen met onzekerheid door handelsspanningen en verschuivingen in de wereldwijde vraag.

Rioja, een wijnstreek in Spanje, heeft sinds de pandemie een toename van de wijnvoorraden gezien.

Wijnproducenten in de regio hoopten de export van hun tanninerijke rode wijnen naar de Amerikaanse markt te verhogen, maar die hoop vervloog al voor de aankondiging van president Donald Trump over de invoertarieven, die hij zelf “bevrijdingsdag” noemde.

Trumps tariefdreiging

Copy link to section

De dreiging van 200% importheffingen op Europese wijn en champagne door Trump komt op een moment dat de wereldwijde vraag naar de alcoholische drank al afneemt, wat de zorgen van Spaanse wijnproducenten vergroot, meldde Reuters donderdag.

“Er is wijn opgeslagen sinds COVID-19, er is behoorlijk wat opgestapeld, en uiteindelijk drukt dat op de prijs… Het is slecht voor de boer,” werd wijnboer Enrique Lopez de Alda (39) in het rapport geciteerd.

Rioja, een gewaardeerde Spaanse wijn, zag in 2024 een omzetstijging van 0,6% ten opzichte van 2023.

De woordvoerster van de regelgevende raad van Rioja, Amanda De La Santisima Trinidad, beschouwde de prestatie als “tamelijk significant”, gezien de wereldwijde daling van de wijnconsumptie.

De VS is na Groot-Brittannië de op één na grootste exportmarkt voor Rioja-wijnen, met 4% van de totale productie die daar wordt verkocht.

Jorge Rodriguez, mede-eigenaar van wijnhuis en bodega Petralanda, zei:

De VS is ook een wijnproducent, maar kan niet in de hele binnenlandse vraag voorzien.

Wereldwijd zijn we allemaal met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Uiteindelijk zijn tarieven schadelijk voor alle betrokken partijen, aldus Rodriguez.

Washington en Brussel verhoogden in oktober 2019, tijdens Trumps eerste termijn, de tarieven op elkaars landbouw- en voedselexport.

Dit was niet de eerste keer dat Europese wijnmakers in het kruisvuur van trans-Atlantische handelsspanningen terechtkwamen.

De regering-Biden schafte de tarieven van 25% in 2021 af. Hoewel sommige producenten lagere winsten boekten, konden Rioja-wijnen hun marktaandeel in de VS behouden, aldus De La Santisima Trinidad.

Wijnbouw in Spanje

Copy link to section

Spanje is wereldleider op het gebied van wijnbouwexport en het totale oppervlakte aan wijngaarden.

Hoewel het na Italië en Frankrijk de op twee na grootste wijnproducent is, overtreft het beide landen qua export en wijngaardoppervlakte.

De noordelijke regio van La Rioja, Spanje, is een schatkamer aan diverse terroirs, microklimaten en druivenrassen.

Ondanks dat deze regio slechts 0,7% van de Spaanse bevolking herbergt, speelt zij een onevenredig grote rol in de wijnproductie van het land en draagt zij maar liefst 21% bij aan de totale productie.

Dit omvat een scala aan wijnen, met name enkele minder bekende witte druivenrassen die langzaam aan erkenning winnen.

De unieke combinatie van bodemtypen, klimatologische omstandigheden en druivenrassen in deze regio maakt de productie van een breed scala aan wijnen mogelijk, elk met zijn eigen karakteristieke smaakprofiel.

De regionale wijnindustrie produceert ongeveer 362 miljoen flessen per jaar, waarbij bepaalde jaargangen tot wel 5000 euro ($5400) per fles kosten.

De bijna 600 wijnhuizen in de regio dragen jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro bij aan de regionale economie, wat neerkomt op 20% van de totale economische output.