Tariefverhogingen treffen de wereldmarkten: wie zijn de grootste verliezers?

Op 2 april kondigde president Trump een omvangrijk pakket importheffingen aan, met effectieve tarieven variërend van 10% tot 49%, gericht op bijna alle belangrijke handelspartners van de VS.

Aangezien het besluit qua omvang en schaal grotendeels onverwacht was, heeft het al geleid tot een wereldwijde uitverkoop van aandelen, aanzienlijke verliezen in consumenten- en technologieaandelen en toenemende angst voor langdurige economische ontwrichting.

Maar over welke markten en aandelen moeten beleggers zich het meest zorgen maken?

Een gloednieuwe beleidsschok

Het presidentieel decreet introduceert een basisheffing van 10% op alle importen, met veel hogere landspecifieke tarieven.

Goederen uit Vietnam worden nu met een heffing van 46% belast.

Cambodja is onderworpen aan 49%, Indonesië aan 32% en Bangladesh aan 37%.

China, dat al onder eerdere tarieven viel, krijgt nu een extra belasting van 34%, waardoor de totale tariefdruk op 54% komt te liggen.

Japanse import wordt belast met een tarief van 24%, terwijl de Europese Unie 20% betaalt.

Deze maatregelen hebben het gemiddelde Amerikaanse importtarief opgedreven tot ongeveer 22%, tegenover slechts 2,5% in 2024.

Dat is het hoogste niveau sinds 1910, aldus Fitch Ratings.

Trump presenteerde de beslissing als een wederzijdse maatregel, en beweerde dat deze weerspiegelt hoe andere landen Amerikaanse export behandelen.

Maar beleggers, analisten en bedrijfsleiders zeggen dat het beleid nieuwe onzekerheid en economische risico’s met zich meebrengt, zonder duidelijk kader of tijdlijn.

De financiële markten reageerden onmiddellijk.

De Amerikaanse futures daalden sterk, waarbij de S&P 500 futures meer dan 3% inleverden.

De Nasdaq is sinds zijn piek in december bijna 13% gedaald.

De rente op de 10-jarige staatsobligatie daalde naar 4,08%, het laagste niveau in zes maanden, doordat beleggers hun toevlucht zochten tot veilige beleggingen.

De wereldwijde aandelenmarkten volgden.

De Japanse Nikkei daalde met meer dan 3%, terwijl de Europese markten ongeveer 2% inleverden.

Op de valutamarkten daalde de dollarindex met 1,1% doordat handelaren rekening hielden met lagere groeiverwachtingen.

Schoenenvoorraden werden zwaar getroffen.

Schoenen- en kledingmerken, waarvan vele de afgelopen vijf jaar de productie van China naar Vietnam en Zuidoost-Azië hebben verplaatst, behoorden tot de zwaarst getroffen bedrijven.

Ter context: de VS importeerde in 2024 voor $136,6 miljard aan goederen uit Vietnam, een stijging van 19% ten opzichte van 2023.

The sudden 46% tariff on these imports has thrown cost structures and profit forecasts into disarray.

De aandelen van Nike daalden met meer dan 8%, wat de grote afhankelijkheid van het bedrijf van Vietnam benadrukt. Vietnam produceert 50% van Nikes schoenen en 30% van de kleding.

Het merk heeft de omzetverwachtingen voor het huidige kwartaal al verlaagd, rekening houdend met de verwachte kostenstijgingen als gevolg van de tarieven op China en Mexico.

Deze nieuwe tarieven op Vietnam zetten de druk verder op.

De aandelen van Adidas daalden in Frankfurt met 11% tot bijna het laagste niveau in 12 maanden.

Het Duitse merk produceert 39% van zijn schoenen in Vietnam en is sterk afhankelijk van fabrieken in Indonesië (32%) en Cambodja (23%), landen die nu allemaal te maken hebben met tarieven van meer dan 30%.

Het aandeel Puma daalde met 8,5%, het laagste niveau sinds november 2016.

Het bedrijf heeft geen formele richtlijnen uitgegeven, maar is, net als Adidas, structureel afhankelijk van Vietnamese en Indonesische fabrieken voor de belangrijkste productlijnen.

Het Zwitserse sneakermerk On Holding daalde 15% in de Amerikaanse voorbeurshandel.

Het bedrijf produceert 90% van zijn schoenen in Vietnam en nog eens 10% in Indonesië, waarbij bijna twee derde van de omzet uit Amerika komt, voornamelijk uit de VS.

Volgens de regelgevingsdocumenten is dit een van de merken die het meest blootgesteld zijn aan het nieuwe tariefregime.

Deckers, het moederbedrijf van Hoka en Ugg, heeft 68 productiepartners in Vietnam, zijn op één na grootste productiebasis na China.

De aandelen daalden met meer dan 4%, wat de bezorgdheid over de afname van de marges weerspiegelt.

Shenzhou International, een van Azië’s grootste textielproducenten en een belangrijke leverancier van Nike, daalde 18% in Hongkong.

Dat is de grootste daling in meer dan drie jaar.

UBS en Jefferies schatten dat merken de wereldwijde winkelprijzen met 5% tot 12% zouden moeten verhogen om de huidige winstgevendheid te behouden.

Maar met consumenten die moe zijn van de inflatie, zullen velen de kostenstijgingen mogelijk moeten absorberen, wat de winstmarges aantast.

Welke technologieaandelen zullen het meest worstelen?

Hoewel de aandacht vooral op consumentengoederen is gericht, staan ook technologiebedrijven onder druk.

De nieuwe tarieven belasten Chinese import met een gecombineerde heffing van 54%, en dat geldt voor bijna alle apparaten die in het land worden geassembleerd.

De aandelen van Apple daalden met 6,1%, het grootste verlies op één dag sinds september 2020.

Het grootste deel van de hardware van Apple, waaronder iPhones, iPads en Macs, wordt in China geassembleerd.

Deze goederen worden nu volledig getroffen door het nieuwe beleid.

Het bedrijf heeft een investeringsplan van 500 miljard dollar over vier jaar toegezegd, inclusief een nieuwe fabriek in Houston, maar die faciliteiten zullen de kostenstijgingen op korte termijn niet verzachten.

Nvidia daalde met 4%. Het bedrijf ontwerpt chips in de VS, produceert ze in Taiwan en assembleert AI-systemen in Mexico en China.

Het blijft kwetsbaar voor tarieven op componentniveau, vooral als Taiwan en Mexico als volgende aan de beurt zijn voor tariefcontrole.

Alphabet, Amazon, Meta en Microsoft verloren elk tussen de 2,5% en 5%.

De dreiging is indirect, namelijk hogere kosten voor consumentenelektronica en netwerkhardware.

Niettemin weerspiegelt het bredere angsten voor vergeldingsmaatregelen in de vorm van digitale belastingen vanuit de EU en Azië.

Detailhandel en toeleveringsketens lijden grote verliezen.

Naast merken werden ook grote retailers met wereldwijde inkoopactiviteiten getroffen.

Wayfair daalde met 12%, wat de grote afhankelijkheid van in Vietnam geproduceerde meubels weerspiegelt, die nu met een tarief van 46% worden belast.

Walmart daalde met 6%, en Amazon verloor 5%. H&M en Inditex daalden respectievelijk met 4,5% en 3%.

Deze bedrijven zijn afhankelijk van textiel- en kledingfabrieken in Vietnam, Bangladesh en Cambodja.

Juist de landen die het hardst getroffen zijn.

Vietnam exporteerde alleen al in 2024 voor 44 miljard dollar aan textiel, met de VS als belangrijkste afnemer.

Volgens schattingen van CEIC en de OESO hebben tarieven nu een impact op bijna 10% van het bruto binnenlands product (bbp) van het land.

Cambodja en Bangladesh lopen vergelijkbare risico’s.

Pogingen om de productie naar elders te verplaatsen worden beperkt door logistiek, specialisatie van het personeel en verzonken kosten.

Aziatische economieën zullen het zwaarst getroffen worden.

Vietnam is de meest kwetsbare economie in Azië, met 12% van het bbp dat verband houdt met directe en indirecte blootstelling aan Amerikaanse import.

Een tarief van 46% brengt naar schatting 5,5% van het Vietnamese bbp in gevaar.

Thailand krijgt een klap van 3%, voornamelijk door de export van auto’s.

Hoewel Taiwan vrijgesteld is van halfgeleidertarieven, kan het exportvolume dalen door de afhankelijkheid van de Amerikaanse markt.

Valuta’s beginnen deze risico’s te weerspiegelen. De Vietnamese dong daalde tot een recordlaagte van 25.803/USD.

Ook de Thaise baht, de Taiwanese dollar en de Indonesische roepie stonden onder druk.

De INR, PHP en SGD zullen naar verwachting beter presteren dankzij een lagere blootstelling en stabielere externe saldi.

De verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid veranderen snel. Rente verlagende maatregelen worden nu verwacht in Korea, India, de Filipijnen, Indonesië, Singapore en Australië.

Deze renteverlagingen variëren van 50 tot 75 basispunten, aangezien centrale banken proberen de economische gevolgen te verzachten.

De kern van de zaak

Het tariefregime lijkt nu een langdurige paradigmaverschuiving te worden, vooral als er geen uitzonderingen of heronderhandelingen worden bereikt.

Trump heeft de maatregel gepresenteerd als een strategie om buitenlandse markten te “openbreken” en de herindustrialisatie in de VS te forceren.

Maar voor bedrijven is de uitdaging onmiddellijk en ernstig.

Diversificatie van de toeleveringsketen, ooit een bescherming tegen China-risico’s, heeft nu geen opties meer.

Vietnam en Indonesië, de belangrijkste uitlaatkleppen, zijn onder de huidige tariefstructuur niet langer levensvatbaar.

Verhuizen is geen snelle oplossing.

De productie van prestatieschoenen en geavanceerde elektronica is afhankelijk van hooggespecialiseerde arbeidskrachten en infrastructuur, die niet van de ene op de andere dag kunnen worden gerepliceerd.

Tariefverhogingen zijn nu een aanhoudend economisch risico geworden, niet alleen een nieuwsfeit.

De kosten van wereldwijde fragmentatie zijn niet langer theoretisch; ze drukken al op de balansen van bedrijven over de hele wereld.