De wereldwijde financiële markten zijn vanochtend in rep en roer nadat de Amerikaanse president verreikende tarieven op verschillende landen aankondigde in een poging het handelstekort van het land te verlagen.

De nieuwe tarieven van Trump zullen naar verwachting vooral Europese bedrijven treffen die aanzienlijke inkomsten uit de Verenigde Staten halen.

Volgens analisten van Bank of America Securities zijn twee van deze bedrijven de Deense farmaceutische gigant Novo Nordisk en de Britse fabrikant van medische apparatuur Smith & Nephew.

Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO)

BofA verwacht dat de tarieven van Trump aanzienlijke druk zullen uitoefenen op het aandeel Novo Nordisk, aangezien de gigant in afslankmedicijnen meer dan de helft van zijn omzet uit de VS haalt.

Lars Fruergaard Jørgensen, de CEO van Novo Nordisk, had eerder gewaarschuwd voor hogere prijzen en zelfs medicijntekorten als de Republikeinse leider door zou gaan met aanzienlijke tarieven op Europa.

De angst voor hogere tarieven leidde in maart tot een daling van meer dan 20% van de in de VS genoteerde aandelen van Novo Nordisk, ondanks dat het farmaceutische bedrijf een beter dan verwachte winst voor het vierde kwartaal van het boekjaar rapporteerde.

Jorgensen sprak destijds het vertrouwen uit dat Novo Nordisk goed gepositioneerd was om met Lilly te concurreren in de VS met een “tabletbehandeling” voor gewichtsverlies.

Maar dat is nu misschien de vraag, nu Trump nieuwe tarieven op Denemarken heeft aangekondigd.

Bovendien zou het initiatief van het Witte Huis Novo Nordisk kunnen belemmeren om in 2025 een jaarlijkse stijging van de nettowinst van 21% te realiseren, tot ongeveer 101 miljard kronen.

Donderdag was Wall Street echter zeer positief over het aandeel Novo Nordisk.

Analisten hebben momenteel een consensusadvies “kopen” voor het farmaceutische aandeel, met een gemiddeld koersdoel van ongeveer $102, wat een potentieel opwaarts potentieel van meer dan 50% ten opzichte van de huidige niveaus aangeeft.

Smith & Nephew plc (NYSE: SNN)

BofA verwacht ook dat de Britse fabrikant van medische hulpmiddelen, Smith & Nephew, hard getroffen zal worden door de hogere tarieven.

Net als Novo Nordisk genereert het in Londen gevestigde bedrijf momenteel meer dan de helft van zijn omzet in de VS.

Sinds begin maart zijn de aandelen van SNN bijna 10% gedaald, doordat beleggers de mogelijke gevolgen van de nieuwe tarieven voor Smith & Nephew proberen te doorgronden.

Merk op dat Deepak Nath, de CEO van Smith & Nephew, onlangs bevestigde dat het bedrijf ook aanzienlijke productieactiviteiten in China heeft, met name in het wondverzorgingssegment.

Wall Street heeft momenteel een consensusrating van “matig kopen” voor de aandelen van Smith & Nephew.

Het gemiddelde koersdoel van ongeveer $28 is echter ongeveer gelijk aan de aandelenkoers van SNN op het moment van schrijven.

Desondanks is Smith & Nephew een dividenduitkerend aandeel met een momenteel aantrekkelijk rendement van 2,67%, wat het in de huidige uitdagende macro-economische omstandigheden enigszins aantrekkelijker maakt om te bezitten.