Lagere olieprijzen vertroebelen de Amerikaanse productie, terwijl OPEC verrast met een productieverhoging in mei.

De duik in de olieprijzen op vrijdag bracht een extra laag complexiteit met zich mee voor de Organisatie van de Olie-exporterende Landen en haar bondgenoten.

Donderdag besloot het kartel verrassend genoeg de ruwe olieproductie in mei met 411.000 vaten per dag te verhogen.

Dit volgt op de geplande verhoging van de olieproductie met 135.000 vaten per dag door de acht leden van de OPEC+-groep in april.

De OPEC-8, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, hielden zich sinds 2024 aan een vrijwillige productieverlaging van 2,2 miljoen vaten per dag en hadden besloten deze vanaf deze maand af te bouwen.

De markt verwachtte ook in mei een vergelijkbare productiestijging, maar de OPEC had iets anders in petto.

OPEC blijft vol vertrouwen.

“De beslissing toont het vertrouwen van OPEC+ in het vermogen van de markt om extra aanbod op te nemen, hoewel het nieuwe complexiteiten met zich meebrengt gezien de aanhoudende macro-economische onzekerheden, fluctuerende vraagindicatoren en geopolitieke risico’s,” zei Mukesh Sahdev, wereldwijd hoofd grondstoffenmarkt, olie bij Rystad Energy, in een e-mailcommentaar.

Eerdere voorspellingen van Rystad Energy wezen op een grote kans op een ontspanning van de markt als gevolg van de opkomende vraag-aanbodkloof van maart tot augustus.

Dit werd donderdag bevestigd door de aankondiging van OPEC+, die de verwachtingen overtrof.

Rystad Energy is van mening dat OPEC de olieproductie verder zou kunnen verhogen en de afbouw van de vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag zou kunnen versnellen als de verstoringen van de Amerikaanse aanvoer verergeren.

Het in Noorwegen gevestigde energie-informatiebedrijf zei dat het kartel een opportunistische zet heeft gedaan door de productie in mei te verhogen en te profiteren van de verwachte stagnatie in de productie buiten de OPEC.

De daling van de olieprijzen is mogelijk tijdelijk.

Sahdev zei:

Gezien de mogelijke verstoringen van de aanvoer als gevolg van sancties en tarieven – zowel voor verkopers als kopers – is het onwaarschijnlijk dat de olieprijs lang onder de $70 zal blijven.

Volgens Rystad Energy wordt verwacht dat de recente prijsdaling van korte duur zal zijn, verzacht door de verwachte vraag in de zomer en de aanhoudende geopolitieke spanningen.

“Tegelijkertijd is er een duidelijk signaal van OPEC+ om de naleving te handhaven en een overschot te voorkomen dat de huidige backwardation-structuur van de markt in gevaar zou kunnen brengen,” voegde Sahdev eraan toe.

Door te kiezen voor een versnelde verhoging van het aanbod, wil OPEC+ meer vaten op de markt brengen op een moment dat de ruwe olieprijs onder druk staat.

De timing van dit besluit is opmerkelijk, aangezien het komt na weken van tegenstrijdige signalen van de oliemarkt.

Deze gemengde signalen omvatten een toename van de productie uit niet-OPEC+-landen (vooral de VS, Brazilië en Canada), de handelsoorlog van de VS (sancties en tarieven), een lagere dan verwachte vraag uit China, het mislukte staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne en interne druk van OPEC-lidstaten die hogere productiedoelen nastreven om hun nieuwe capaciteiten te benutten.

Volgens Rystad wordt er in mei geen groei van de productie buiten de OPEC verwacht, waardoor het kartel in die periode meer vaten op de markt kan brengen.

Bovendien zullen de wereldwijde voorraden ruwe olie en vloeibare brandstoffen in het midden van het jaar krapper worden.

Volgens Rystad blijft er een tekort aan ruwe olie bestaan en zullen de voorraden verder afnemen.

Lagere prijzen belemmeren de groei van het Amerikaanse aanbod.

De huidige dip in de prijzen van West Texas Intermediate ruwe olie biedt Amerikaanse producenten weinig mogelijkheden om de booractiviteiten te verhogen.

“We zouden zelfs een verdere vertraging kunnen zien, zeker gezien de backwardation op de markt,” zei Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Groep, in een rapport.

WTI, de benchmark voor Amerikaanse ruwe olie, daalde vrijdag met 9% tot een dieptepunt in meer dan vier jaar van $60,71 per vat. De prijzen zijn gedaald doordat de wederzijdse tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump beleggers hebben afgeschrikt.

Uit de recente energie-enquête van de Dallas Fed bleek dat producenten gemiddeld een prijs van $65 per vat nodig hebben om winstgevend een nieuwe put te boren.

Daarentegen is de gemiddelde prijs die nodig is om de operationele kosten van een bestaande put te dekken aanzienlijk lager, namelijk $41 per vat.

Patterson zei:

Gezien de hoge afnamepercentages in de Amerikaanse schaliegasproductie is het echter belangrijker om te focussen op de kosten van nieuwe putten.

De huidige prijsniveaus maken het onwaarschijnlijk dat Trump erin zal slagen de binnenlandse olieproductie te stimuleren. Amerikaanse olieproducenten zijn prijsgevoelig.

“Als Trump een hogere Amerikaanse olieproductie wil, hebben we hogere olieprijzen nodig,” voegde hij eraan toe.

Dalende prijzen zorgen voor een dilemma.

Zelfs nu de OPEC van plan is om meer vaten op de markt te brengen, moet worden opgemerkt dat de producenten binnen het kartel niet tevreden zullen zijn met olieprijzen die op meerjarige dieptepunten blijven hangen.

De meeste olieproducerende landen binnen de OPEC zijn sterk afhankelijk van olie-export en willen prijzen boven de $75-$80 per vat.

“De groep begrijpt dat het streven naar ‘voor altijd hoger’ het risico met zich meebrengt van een ‘langer lager’-scenario,” zei Sahdev.

“Prijzenoorlogen zijn van de baan, en Amerikaanse schalieolie wordt niet langer gezien als een grote disruptor.”

De volatiliteit op de oliemarkten van vrijdag druist in tegen de filosofie van de OPEC, aangezien het kartel erkent dat de toekomst van de prijsvorming verankerd moet zijn in stabiliteit.

Het besluit van de OPEC om de productie in mei te verhogen, creëert ook een unieke situatie waarin het voor de VS gemakkelijker zou zijn om binnenkort sancties tegen Iran in te stellen.

Dit zou het kartel in staat stellen het aanbodtekort op te vullen en marktaandeel te winnen.

Commerzbank AG’s grondstoffenanalist, Carsten Fritsch, zei echter:

Het overaanbod op de oliemarkt zal in het tweede kwartaal waarschijnlijk groter zijn, wat pleit voor een lagere olieprijs.

Als de wereldwijde olieprijzen onder de $60 per vat zakken, wordt het voor de OPEC moeilijk om het donderdag aangekondigde plan voort te zetten.