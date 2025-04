Pandora A/S (CPH: PNDORA) heeft de afgelopen sessies meer dan 15% verloren nadat de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe tarieven op Thailand aankondigde die ver boven de verwachtingen van het bedrijf lagen.

Thailand is waar Pandora momenteel het grootste deel van zijn luxe sieraden produceert.

Trumps tarieven zouden problemen kunnen veroorzaken voor het Deense bedrijf, aangezien de VS in 2024 meer dan 30% van de totale omzet voor zijn rekening nam.

Ten opzichte van hun hoogste punt dit jaar zijn de aandelen Pandora op het moment van schrijven ongeveer 35% gedaald.

Pandora had aanzienlijk lagere tarieven verwacht.

Copy link to section

Het aandeel Pandora staat onder druk, aangezien de aankondiging van de tarieven een behoorlijke verrassing was voor de beleggers.

In februari, toen het betaalbare luxemerk zijn financiële resultaten voor het vierde kwartaal bekendmaakte, zei het management te verwachten dat de VS een tarief van 10% op Thailand zou aankondigen – dat was in ieder geval het basisscenario van het bedrijf.

De Amerikaanse president Trump schokte Pandora echter met een tarief van 37% op het Zuid-Aziatische land op “Bevrijdingsdag”, wat volgens het bedrijf nu tot een omzetdaling van meer dan $175 miljoen zou kunnen leiden.

Dat komt neer op een omzetverlies van ongeveer 4,0%, aangezien Pandora vorig jaar een omzet van $4,42 miljard behaalde.

Na de recente daling handelt het Deense bedrijf nu tegen een prijs die voor het laatst eind 2023 werd gezien.

Andere luxe merken die getroffen worden door de Trump-tarieven

Copy link to section

Merk op dat Pandora niet het enige Europese luxemerk is dat naar verwachting aanzienlijke schade zal ondervinden van de Trump-tarieven.

Volgens analisten van Citi zullen in feite verschillende andere namen in die sector de gevolgen voelen.

Dat komt omdat de VS al lang een belangrijke aanjager van de groei van luxe producten is.

De meeste luxemerken zullen de hogere kosten als gevolg van de Trump-tarieven echter doorberekenen aan de eindconsument, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de totale vraag naar hun producten, zo meldde het beleggingsbedrijf vandaag in een onderzoeksrapport aan zijn klanten.

Naast Pandora verwacht Citi dat vooral merken als Birkenstock en Brunello Cucinelli schade zullen ondervinden van Trumps handelspolitiek.

LVMH kan profiteren van de tariefoorlog

Copy link to section

Aan de andere kant verwacht het investeringsbedrijf dat Europese luxemerken met een relatief lagere omzetblootstelling aan de VS als winnaars uit de tariefperikelen zullen komen.

Bedrijven die door de meer lokale productie minder zware taken op zich hoeven te nemen, zouden in de nieuwe tariefomgeving ook marktaandeel kunnen winnen, voegde het eraan toe.

Hieronder vallen het Franse luxeconcern LVMH, het Britse merk Burberry en het Italiaanse modelabel Moncler.

Bovendien keren deze drie bedrijven momenteel ook dividend uit, wat ze des te aantrekkelijker maakt om te bezitten te midden van de recent opkomende angst voor een recessie in de tweede helft van 2025.

Dat gezegd hebbende, heeft van die drie alleen LVMH momenteel een consensus-rating van “overwogen”.