Waarom Dan Ives van Wedbush denkt dat Trumps nieuwste tarieven de Amerikaanse technologiesector een decennium terug kunnen zetten

De laatste ronde van vergeldingsheffingen die door de VS is aangekondigd, heeft scherpe reacties van analisten uitgelokt. Zij waarschuwen voor aanzienlijke gevolgen voor de technologiesector van het land en zijn positie in de wereldwijde race om kunstmatige intelligentie (KI).

Wedbush Securities-analist Dan Ives bekritiseerde in een vrijdag uitgegeven klantnotitie de beleidsrichting en zei dat deze de Amerikaanse technologie-industrie een decennium terug zou kunnen werpen.

“Het idee om de VS met deze tarieven terug te brengen naar de ‘productiedagen’ van de jaren 80 is een slecht wetenschappelijk experiment dat naar onze mening een economische Armageddon zal veroorzaken en de technologiehandel, het thema van de AI-revolutie en de hele industrie zal vernietigen,” schreef hij.

Wordt de Amerikaanse technologische toeleveringsketen bedreigd?

De betreffende tarieven omvatten een heffing van 50% op importen uit China, 32% op Taiwan en 46% op Vietnam – landen die allemaal een centrale rol spelen in de wereldwijde toeleveringsketen van technologie.

Ives waarschuwde dat deze maatregelen het risico met zich meebrengen dat de toegang tot cruciale productiegebieden wordt afgesneden, waardoor de activiteiten van Amerikaanse technologiebedrijven worden verstoord.

Als voorbeeld wees hij erop dat de productie van iPhones in de VS, in plaats van de huidige locaties in China, Vietnam en India, de prijs zou verhogen van ongeveer $1000 naar $3500.

Hij schatte ook dat de prijzen van elektronica voor consumenten met 40 tot 50% zouden kunnen stijgen.

Ives uitte zich met name bezorgd over de gevolgen voor de AI-sector en stelde dat de huidige tarieven de vaart van de zogenaamde AI-revolutie aanzienlijk zouden vertragen.

De analist voegde eraan toe:

De economische schade die deze tarieven zullen veroorzaken, is moeilijk te beschrijven en kan de Amerikaanse technologie-industrie in wezen een decennium terugwerpen, terwijl China onverminderd doorgaat.

“De handel in AI-technologie zou aanzienlijk worden vertraagd door deze onbegrijpelijke tarieven die tot realistische niveaus MOETEN worden onderhandeld.”

Hij merkte verder op dat elke poging om de productie terug te verplaatsen naar de VS lange doorlooptijden en hoge kosten met zich mee zou brengen.

“De arbeidskosten in de VS zijn onrealistisch hoog om ooit op grote schaal semi-fabrieken te kunnen bouwen,” zei Ives, verwijzend naar faciliteiten voor de fabricage van halfgeleiders.

Hij schatte dat de huidige tariefstructuur de inkomsten van de technologiesector met ongeveer 15% zou kunnen verlagen.

Amerikaanse technologieaandelen storten in.

De Nasdaq Composite daalde vrijdag met ongeveer 3,5%, na een daling van 6% de dag ervoor, omdat technologieaandelen met een grote blootstelling aan China onder druk bleven staan.

De index daalde vandaag meer dan 5% en bereikte een intraday-dieptepunt van 17.514,97.

Apple daalde meer dan 3%, Nvidia 5% en Tesla 6%.

Alle drie hebben aanzienlijke activiteiten in China en behoren tot de zwaarst getroffen bedrijven door de vergeldingsheffingen van het land.

De enorme pijn begon donderdag.

Technologieaandelen beleefden donderdag hun slechtste dag sinds de COVID-19-pandemie.

Apple leidde de verliezen onder de “Magnificent Seven” en daalde meer dan 9%, de sterkste daling sinds 2020.

Het bedrijf produceert zijn apparaten in China en andere delen van Azië.

Meta Platforms en Amazon daalden elk met ongeveer 9%, terwijl Nvidia bijna 8% verloor.

Nvidia produceert zijn nieuwste chips in Taiwan en assembleert zijn AI-systemen in Mexico.

Tesla verloor meer dan 5%, en Microsoft en Alphabet daalden respectievelijk ongeveer 2% en 4%.