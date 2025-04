Adam Foroughi, CEO van AppLovin Corp (NASDAQ: APP), zegt dat het voorstel van het ad-techbedrijf om TikTok over te nemen aanzienlijk sterker is dan de concurrerende biedingen.

Waar anderen zich voornamelijk richten op TikTok in de VS, overweegt AppLovin een fusie met de wereldwijde activiteiten van het sociale platform, wat het in feite een “partnerschap” maakt waar ook Chinese bedrijven van kunnen profiteren.

Foroughi’s opmerkingen komen kort nadat president Trump ByteDance nog eens 75 dagen de tijd gaf om zijn Amerikaanse activiteiten af te stoten.

TikTok blijft tot de verlengde deadline operationeel in de Verenigde Staten.

Te midden van een door tarieven veroorzaakte uitverkoop en beschuldigingen van short selling, is het aandeel AppLovin sinds half februari meer dan 50% gedaald.

AppLovin-deal kan de advertentie-uitgaven op TikTok stimuleren

Copy link to section

CEO Adam Foroughi prees president Trump ook als een “geweldige dealmaker” in een interview met CNBC, en voegde eraan toe dat wat AppLovin voorstelt in wezen een “grotere versie is van alle overwogen deals”.

Het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf beschikt over een algoritme dat, in combinatie met het publiek van TikTok, een uitzonderlijke toename van de advertentie-uitgaven op het sociale platform zou kunnen veroorzaken.

Andere Amerikaanse bedrijven die geïnteresseerd zijn in de overname van TikTok US zijn onder meer cloudgigant Oracle, retailreus Amazon, miljardair Frank McCourt en een aantal private equity-bedrijven.

Merk op dat APP probeert TikTok over te nemen op een moment dat het bedrijf al worstelt met beschuldigingen van dubieuze praktijken van Muddy Waters en claims van advertentiefraude van Fuzzy Panda Research.

De financiële situatie van AppLovin blijft sterk.

Copy link to section

Het aandeel AppLovin is de afgelopen maanden ingestort, ondanks dat het ad-techbedrijf in februari cijfers over het vierde kwartaal van het boekjaar rapporteerde die de verwachtingen van de analisten ruimschoots overtroffen.

APP verdiende in het laatst gerapporteerde kwartaal $1,73 per aandeel op een omzet van $1,37 miljard – ruim boven de $1,24 per aandeel en $1,26 miljard die experts hadden voorspeld.

Belangrijker nog, het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf voorspelde destijds een omzet van $1,36 miljard tot $1,39 miljard voor het eerste kwartaal, wat ook boven de verwachtingen van analisten van $1,32 miljard lag.

Het aandeel AppLovin keert op het moment van schrijven echter geen dividend uit.

Moet u in april in AppLovin-aandelen investeren?

Copy link to section

Hoewel de aandelen van AppLovin de afgelopen maanden aanzienlijk zijn gedaald te midden van talloze tegenwinden, blijft Wall Street over het algemeen positief over APP.

Eerder deze week herhaalde Citi zijn koopadvies voor het mobiele technologiebedrijf.

Het bedrijf heeft momenteel een koersdoel van $600 voor AppLovin-aandelen, wat een potentieel rendement van meer dan 170% ten opzichte van de huidige niveaus aangeeft.

In een onderzoeksrapport bevestigde het beleggingsbedrijf dat de overname van TikTok, zelfs alleen de Amerikaanse activa van het sociale platform, op de lange termijn aanzienlijke voordelen zou kunnen opleveren voor het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf.

Citi waarschuwde echter ook dat de kans op een deal tussen AppLovin en TikTok “ver onder de 1%” lag.

Merk op dat de aanhoudende uitverkoop ervoor heeft gezorgd dat het aandeel AppLovin alle winsten na de Amerikaanse verkiezingen van 2024 heeft ingeleverd.