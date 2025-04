De totale marktkapitalisatie van cryptocurrencies is sterk gedaald tot $2,4 biljoen, een daling ten opzichte van het hoogtepunt van $3,9 biljoen in december 2024.

Deze krimp van bijna 40% in ongeveer vier maanden weerspiegelt de toenemende onrust onder beleggers te midden van oplopende geopolitieke en economische spanningen.

De uitverkoop vindt plaats parallel aan een sterke daling van de wereldwijde aandelenmarkten, die werd veroorzaakt door de aankondiging van president Donald Trump op 2 april van ingrijpende nieuwe tarieven.

Trump riep het uit tot ‘Bevrijdingsdag’ voor de VS en schetste plannen voor tarieven gericht op belangrijke handelspartners – waaronder China, de Europese Unie, India en Japan – met percentages tot wel 54%.

Nu deze maatregelen bijna van kracht worden, hebben beleggers zich over het algemeen teruggetrokken uit risicovolle posities, zowel in aandelen als in crypto-activa, in afwachting van toegenomen volatiliteit en economische gevolgen.

Maar voor beleggers die op zoek zijn naar een koopkans in deze bloedbad, zijn er wel degelijk mogelijkheden. Een daarvan is een project in een vroeg stadium, CartelFi.

Waarom ETH en OP kopen?

Ondanks een brede marktcorrectie zien Ethereum (ETH) en Optimism (OP) een stille maar opmerkelijke accumulatie door crypto-walvissen – grote houders wier activiteit vaak grote marktbewegingen voorspelt.

Tussen 4 en 6 april steeg het aantal Ethereum-wallets met tussen de 1.000 en 10.000 ETH van 5.340 naar 5.388.

Deze toename van 48 portefeuilles, hoewel bescheiden in absolute termen, wijst op een bewuste stap van grote beleggers om posities op te bouwen tijdens een neergang.

ETH staat onder zware druk en als de neerwaartse trend aanhoudt, dreigt de koers onder de $1400 te zakken – een niveau dat sinds januari 2023 niet meer is bereikt.

Als het echter weer momentum krijgt en de $1.748 terugwint, suggereren technische grafieken een mogelijke stijging richting $1.938 en zelfs een hernieuwde test van de drempel van $2.000.

Optimism vertoont een vergelijkbare trend. Van 4 tot en met 6 april steeg het aantal wallets met tussen de 10.000 en 1.000.000 OP van 4.138 naar 4.151.

Deze toename van grote houders wijst op vertrouwen in de langetermijnfundamenten van het Layer 2-protocol, zelfs nu het algemene sentiment op de cryptomarkten fragiel blijft.

Walvisaccumulatie te midden van volatiliteit duidt er vaak op dat institutionele beleggers of vermogende particulieren zich voorbereiden op een herstel voordat de particuliere beleggers instappen.

Als dit gedrag aanhoudt, kan het de vroege stadia van een bodemvormingsproces voor bepaalde altcoins markeren, te beginnen met ETH en OP.

Waarom CartelFi in de gaten houden?

Nu gevestigde cryptocurrencies onder druk staan, richten beleggers zich vaak op projecten in een vroeg stadium die potentieel sterke rendementen kunnen opleveren.

Een van die projecten die stilletjes de aandacht trekt, is CartelFi.

CartelFi positioneert zich als een disruptieve speler op het kruispunt van meme-cultuur en gedecentraliseerde financiën, met als doel een langdurig dilemma in de cryptowereld op te lossen: de afweging tussen het speculatieve potentieel van meme-coins en de stabiliteit van op rendement gerichte DeFi-protocollen.

Door gespecialiseerde liquiditeitspools voor meme-tokens aan te bieden, zet CartelFi inactieve speculatieve activa om in opbrengstgenererend kapitaal. Hierdoor kunnen beleggers blootstelling aan hoog groeipotentieel behouden en tegelijkertijd rendementen verdienen die typisch geassocieerd worden met meer traditionele DeFi-platforms.

Een belangrijk kenmerk van het protocol is het deflatoire mechanisme, dat tot 100% van de geïnde vergoedingen gebruikt voor automatische terugkoop en verbranding van tokens, waardoor de waarde van de token voortdurend onder opwaartse druk staat.

Met een grote hoeveelheid meme-coins die inactief in wallets zitten, ziet CartelFi onbenut potentieel.

Het kernprincipe is eenvoudig: meme-coins hoeven niet alleen maar een gok te zijn; ze kunnen ook een consistent rendement genereren.

CartelFi start later vandaag met de voorverkoop en biedt vroege investeerders de kans om te profiteren van een gestructureerd verkoopmodel in 30 fasen.