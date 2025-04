Te midden van de toenemende onzekerheid rond de betrekkingen tussen de VS en Oekraïne, blijft een standvastige toewijding aan het door oorlog verscheurde land bestaan in de vorm van informele banden die gedurende drie jaar van conflict met Rusland zijn gesmeed.

Aan het hoofd van deze inspanning staat Howard G. Buffett, een Republikeinse filantroop en zoon van de legendarische investeerder Warren Buffett, die sinds de Russische invasie in 2022 voor de 18e keer Oekraïne bezoekt.

Dit bezoek vindt plaats terwijl de nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump een mogelijk tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne onderzoekt, wat een schaduw werpt over de toekomst van de Amerikaanse steun aan het land.

“We liggen op schema”: Buffetts miljardeninvestering in Oekraïne

“Het verandert niets aan wat we doen. We zijn op schema,” vertelde Buffett aan The Associated Press, waarmee hij zijn onwrikbare toewijding onderstreepte. Hij verklaarde dat zijn stichting dit jaar op schema ligt om meer dan 1 miljard dollar aan hulp aan Oekraïne te verstrekken.

Buffett sprak ook zijn scepsis uit over de vooruitzichten op een duurzaam vredesakkoord en verklaarde dat die vooruitzichten “onmogelijk” zijn.

“Poetin wil het niet en hij zal het niet respecteren,” zei hij.

Er is geen gemakkelijke manier om de oorlog te beëindigen. Dus we blijven ermee doorgaan zolang als nodig is.

Buffetts samenwerking met de Oekraïense minister van Economie

De Associated Press sprak zaterdag met Buffett aan boord van een trein, samen met de Oekraïense minister van Economie, Yulia Svyrydenko.

Hun gedeelde focus op humanitaire ontmijning bracht hen in 2023 samen, en ze hebben sindsdien nauw contact gehouden. Svyrydenko prees Buffett als “een van de grootste vrienden van Oekraïne”.

Buffett staat naast talloze Amerikanen uit het hele politieke spectrum van de VS die de oorlogsinspanningen van Oekraïne steunen, of dat nu via financiële hulp of vrijwillige militaire dienst is.

Deze personen vinden dat de VS de afgelopen jaren niet genoeg heeft gedaan om Oekraïne te helpen Rusland te verslaan.

Tijdens dit bezoek reisden Buffett en Svyrydenko naar de noordelijke regio Soemy, waar de situatie aanzienlijk is verslechterd na het verlies van terrein door Oekraïense troepen in de Russische regio Koersk.

Ze bezochten de dorpen Popivka en Bobryk, die, net als een groot deel van de regio, in een hoog risicogebied voor landmijnen liggen. Delen van het gebied werden in 2022 door Russische troepen bezet en worden nu als potentieel besmet beschouwd.

Ze bezochten ook een lokale school die naar een kelder was verplaatst, waar kinderen nu tijdens langdurige luchtalarmen les krijgen, een getuigenis van de realiteit van het leven in een oorlogsgebied.

Focus op humanitaire behoeften: ontmijning en infrastructuur

Buffetts stichting, die zich richt op het aanpakken van humanitaire behoeften zoals landbouw, infrastructuur en mijnenruiming, heeft sinds het begin van de grootschalige invasie ongeveer $800 miljoen aan Oekraïne bijgedragen, waaronder $175 miljoen voor humanitaire mijnenruiming.

Het ministerie van Svyrydenko is verantwoordelijk voor het toezicht op de humanitaire ontmijningsinfrastructuur van Oekraïne, waardoor de samenwerking tussen de twee van vitaal belang is.

“Hij begrijpt heel goed dat het een enorme uitdaging is als een land dat 400 miljoen mensen kan voeden, zijn velden niet kan ontruimen en jaarlijks minstens 12 miljard dollar aan bbp verliest door mijnenvelden,” zei Svyrydenko over Buffett, waarbij hij de nadruk legde op de langetermijneffecten van landmijnenvervuiling.

De littekens van de oorlog: landmijnen en economische verliezen

Volgens het Oekraïense ministerie van Economie heeft de landbouwsector van het land sinds de invasie 20,5% van zijn landbouwgrond verloren als gevolg van landmijnen, bezetting en aanhoudende gevechten.

Een verbijsterende 139.000 vierkante kilometer (53.670 vierkante mijl) Oekraïens grondgebied – een gebied ongeveer zo groot als de staat New York – is mogelijk bezaaid met mijnen.

Twee derde van dat gebied bestaat uit vruchtbare landbouwgrond waar generaties Oekraïners tarwe hebben verbouwd.

Sinds het begin van de oorlog zijn 335 mensen omgekomen en 823 gewond geraakt bij incidenten met mijnen, wat het directe gevaar van deze dodelijke oorlogsoverblijfselen onderstreept.

Naar schatting wonen 6,1 miljoen mensen in gebieden die als risicovol voor landmijnen worden beschouwd, een constante herinnering aan de blijvende gevolgen van het conflict.

Ondanks de gespannen relaties en de toenemende onzekerheid binnen de Verenigde Staten, sprak Buffett zijn vertrouwen uit dat veel Amerikaanse wetgevers nog steeds de principes van vrijheid en democratie hoog in het vaandel dragen en Oekraïne niet in de steek zullen laten in zijn strijd voor soevereiniteit.

“Uiteindelijk denk ik dat de VS het juiste zal doen, maar het kan een pijnlijk proces worden en er kunnen nog veel meer Oekraïners sterven,” zei hij.

De Buffett Foundation financierde in 2023 verschillende tweeledige delegaties van het Amerikaanse Congres naar Oekraïne en is van plan om in mei een nieuwe groep te sturen, met als doel het begrip van de situatie onder Amerikaanse wetgevers te verdiepen.

Buffett, wiens stichting al meer dan twee decennia in conflictgebieden actief is, benadrukte het belang van het zelf ervaren van de omstandigheden om de omvang van de oorlog volledig te begrijpen.

Hij herinnerde zich een bijzonder indrukwekkende rit van Charkov naar Borova, vlakbij de frontlinie, waarbij hij dorp na dorp passeerde die door Russische aanvallen waren verwoest.

Hij voegde eraan toe dat de wreedheden die zijn begaan in steden als Boetsja, Borodjanka en Irpin, waar Russische troepen werden beschuldigd van het martelen, verkrachten en executeren van burgers, buiten Oekraïne vaak worden vergeten.

Daarom is het belangrijk om erbij te zijn. Alleen door het van de mensen zelf te horen, kun je het echt begrijpen.