Hoe Australië voordeel haalt uit de rundvleesmarkt te midden van de handelsoorlog tussen de VS en China

Toen de Amerikaanse president Donald Trump vorige week tarieven op importen uit diverse landen aankondigde, noemde hij specifiek Australisch rundvlees.

Hij toonde begrip voor het Australische verbod op Amerikaans rundvlees vanwege de zorgen over BSE (gekke koeienziekte),

“Ze nemen geen van ons rundvlees af, en ik geef ze geen ongelijk,” citeerde Reuters Trump in een bericht.

Insiders uit de Australische rundvleesindustrie zeggen dat ondanks Trumps tarief van 10% op Australische producten, de rundvleesexport naar de VS onaangetast is gebleven en in de zes maanden voorafgaand aan februari een recordniveau van gemiddeld $275 miljoen per maand heeft bereikt.

De Amerikaanse export naar China staat onder druk.

De vergeldingsheffingen van China en het besluit om de lokale registratie van honderden Amerikaanse vleesverwerkende bedrijven niet te verlengen, brengen de maandelijkse Amerikaanse rundvleesexport naar China ter waarde van ongeveer $125 miljoen in gevaar.

Deze situatie biedt Australië, Brazilië, Argentinië en Nieuw-Zeeland de kans om hun rundvleesexport naar China te verhogen.

Andrew McDonald, wiens Bindaree Food Group vleesverwerkende bedrijven in Australië runt en rundvlees naar de Verenigde Staten exporteert, verklaarde zich niet overdreven bezorgd over de 10%.

Amerikaanse kopers hadden wekenlang orders opgeschort in afwachting van de uitkomst van Trumps tariefmaatregelen.

McDonald zei dat de aankondiging van de tarieven hun interesse in Australisch rundvlees had doen herleven en dat de vraag in China ook toenam.

Hij zei:

Het is een goede uitkomst voor Australië.

Quarterpounder

De toename van de Amerikaanse rundvleesimport is een direct gevolg van de langdurige droogte die de binnenlandse veestapel ernstig heeft getroffen.

Deze ongunstige weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat het aantal runderen is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig.

Deze aanzienlijke afname van de veestapel heeft een domino-effect gehad op de Amerikaanse rundvleesindustrie, wat heeft geleid tot een lagere rundvleesproductie en een daaropvolgende stijging van de binnenlandse rundvleesprijzen.

Als gevolg hiervan is de VS steeds afhankelijker geworden van rundvleesimport om aan de consumentenvraag te voldoen.

Industrieanalisten voorspellen dat het aanzienlijke tijd, mogelijk meerdere jaren, zal duren voordat de binnenlandse veestapel zich herstelt en de binnenlandse rundvleesproductie weer op het niveau van voor de droogte is.

Deze langdurige herstelperiode onderstreept de ernst van de gevolgen van de droogte voor de Amerikaanse rundvleesindustrie en de uitdagingen waarmee deze te kampen heeft om weer zelfvoorzienend te worden.

Door het natte weer is de Australische veestapel gegroeid, wat heeft geleid tot een overschot aan aanbod.

Dit heeft Australië gepositioneerd als de grootste rundvleesexporteur naar de VS, met concurrerende prijzen en magere stukken die momenteel schaars zijn op de Amerikaanse markt.

Australische prijzen

Volgens Rabobank-analist Angus Gidley-Baird bedroeg de prijs van geïmporteerd Australisch mager rundvlees in de VS ongeveer $3,12 per pond (bijna een halve kilogram) vóór de invoering van de tarieven.

De prijs van een quarterpounder met Australisch rundvlees steeg slechts met 2,5 cent, aangezien het lokale product ongeveer $3,80 kostte, aldus het rapport.

Zelfs met de invoerrechten werd de prijs verhoogd naar $3,43 per pond, wat nog steeds aanzienlijk goedkoper was dan het lokale product, voegde Baird eraan toe.

De sterke daling van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar zal de pijn die Australische producenten voelen als gevolg van gestegen kosten, die waarschijnlijk over de hele toeleveringsketen zullen worden verdeeld, grotendeels compenseren.

Dit komt doordat een zwakkere Australische dollar Amerikaanse kopers stimuleert om meer te kopen, terwijl Australische verkopers ook meer lokale valuta ontvangen voor elke Amerikaanse dollar die ze ontvangen.

Dennis Voznesenski, analist bij Commonwealth Bank, verklaarde dat Canada en Mexico de enige grote rundvleesexporteurs zijn die niet onderworpen zijn aan Amerikaanse tarieven.

Ze hebben echter beperkte mogelijkheden om de zendingen op korte termijn aanzienlijk te verhogen.

Ondertussen reageerde China, de op twee na grootste importeur van Amerikaans rundvlees na Zuid-Korea en Japan, op Trumps tarieven met tegenmaatregelen.

De Verenigde Staten zijn goed voor 10% van de Chinese rundvleesimporten qua waarde. China is de enige grote afnemer van Amerikaans rundvlees die vergeldingsmaatregelen heeft genomen tegen de tarieven.