Vertonen de banden tussen Trump en zijn tech-bro’s scheuren door de gevolgen van de tarieven?

De Amerikaanse aandelenmarkt heeft een ongekende daling doorgemaakt in de dagen na de aankondiging van president Donald Trump van verreikende wereldwijde tarieven, met verliezen die de totale waarde van alle Amerikaanse aandelen in 1990 overstijgen.

De technologiesector, een hoeksteen van de Amerikaanse economie, heeft de volle laag van deze onrust gekregen, waarbij grote bedrijven als Apple en Nvidia dubbelcijferige dalingen van hun aandelenkoersen hebben gezien.

Apple, dat voor de invoering van de tarieven een waarde van meer dan 3 biljoen dollar had, zag zijn aandelenkoers direct daarna met meer dan 9% dalen, terwijl Nvidia, een leider in de productie van AI-chips, met ongeveer 6% daalde.

De marktcrisis heeft er ook toe geleid dat waardevolle startups als Klarna en StubHub hun geplande beursgangen hebben uitgesteld, wat wijst op een bredere terugtrekking uit risicovolle investeringen te midden van economische onzekerheid.

Zelfs Nintendo stelde de voorbestellingen voor de langverwachte Switch 2 uit, een beslissing die werd toegeschreven aan de door tarieven veroorzaakte turbulentie op de markt.

Apple, symbool voor de afhankelijkheid van de consumentenelektronica-industrie van wereldwijde toeleveringsketens, staat voor aanzienlijke uitdagingen.

De onderdelen van de iPhone komen uit tientallen landen, waarvan er veel overlappen met landen die het doelwit zijn van Trumps tarieven, waaronder China, India en Vietnam.

Ondanks de inspanningen om de productie naar India te verplaatsen, is de overgang niet snel genoeg verlopen om de impact te compenseren.

Nvidia blijft, ondanks een tijdelijke vrijstelling voor sommige halfgeleiders, kwetsbaar vanwege de afhankelijkheid van Aziatische productiecentra zoals Taiwan, waar de meeste geavanceerde chips worden geproduceerd.

De uitzondering voor halfgeleiders die het Witte Huis heeft gemaakt, wordt door waarnemers uit de industrie als onvoldoende beschouwd. Wired meldt dat de kosten voor AI-infrastructuur, een door de VS geleide sector, sterk kunnen stijgen als gevolg van importbeperkingen en verstoringen in de toeleveringsketen.

Tesla en Musk krijgen dubbele tegenslag te verwerken.

Tesla, een andere techgigant die nauw verbonden is met de invloed van Elon Musk, heeft ook een dubbelcijferige daling van de aandelenkoers gezien, wat de bestaande druk nog verder versterkt.

Het bedrijf is sterk afhankelijk van China voor zowel productie als verkoop, sectoren die nu getroffen worden door Trumps tarief van 34% op Chinese goederen.

Musks recente publieke breuk met Trump, waarbij hij pleitte voor een ‘nul-tarief’-deal met de Europese Unie, leidde tot een scherpe afwijzing van de aftredende Duitse minister van Economie, die Trumps economische modellen ‘belachelijk’ noemde en Musks standpunt ‘een teken van zwakte’.

Deze divergentie komt te midden van Tesla’s zwakke leveringscijfers voor het eerste kwartaal, die woensdag werden gerapporteerd, en een politieke nederlaag in Wisconsin, waar Musks steun van $20 miljoen aan een conservatieve kandidaat voor het Hooggerechtshof geen overwinning opleverde.

Deze tegenslagen hebben de speculaties over Musks relatie met Trump aangewakkerd.

De spanning liep op toen Trump en vicepresident JD Vance suggereerden dat Musk zijn functie in het Witte Huis zou verlaten, mogelijk eind mei, gezien zijn status als “speciale overheidsmedewerker” met een termijn van 130 dagen.

Musk verwierp deze beweringen als ‘nepnieuws’, maar de opmerkingen wijzen op een mogelijke afkoeling van hun bondgenootschap.

Trump heeft Musks optreden verdedigd, en Vance benadrukte Musks voortdurende rol als “vriend en adviseur”, wat suggereert dat de relatie intact blijft ondanks de publieke wrijving.

De koersdaling van Tesla kan echter niet alleen aan de tarieven worden toegeschreven; de daling begon al voor de aankondiging en weerspiegelt bredere marktdynamiek en bedrijfsspecifieke uitdagingen.

De politieke gok van Silicon Valley pakt verkeerd uit.

De forse investeringen van de techindustrie in de politieke opkomst van Trump lijken nu averechts te werken.

Tijdens zijn inauguratie in januari waren de elite van Silicon Valley – onder wie Musk, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg – prominente gasten, wat een sterke steun betekende.

Tim Cook, de CEO van Apple, droeg $1 miljoen bij aan het evenement, maar hield zich op de achtergrond – een strategie die Apple in het verleden heeft geholpen om de politiek van Trump te navigeren, zoals The New York Times opmerkte.

Toch heeft de nasleep van de tarieven kwetsbaarheden blootgelegd, waarbij bedrijven als Apple en Nvidia te maken hebben met hogere kosten die de winstgevendheid kunnen aantasten.

De industrie had gehoopt dat Trump technologie als een nationale troef zou promoten, een visie die ook werd gedeeld door Adam Kovacevich, CEO van de Chamber of Progress, in The Washington Post, maar de tarieven wijzen op een verschuiving naar economisch nationalisme dat de productie boven innovatie stelt.

Cooks subtiele diplomatie kan wellicht nog tot uitzonderingen leiden, aangezien Apple in het verleden al soortgelijke verlichting heeft gekregen.

De afhankelijkheid van de bredere technologiesector van wereldwijde toeleveringsketens – die China, Taiwan en Europa omvatten – botst echter met Trumps ‘America First’-agenda.

Forbes benadrukt dat bedrijven met gediversifieerde activiteiten in tariefvrije zones zoals India en Vietnam het mogelijk beter zullen doen, maar de abrupte beleidsverandering heeft de planning verstoord.

Het uitstel van spraakmakende beursgangen en productlanceringen onderstreept de economische druk en roept vragen op over de afstemming van de sector op Trumps visie.

TikTok-vertraging wijst op diepere handelsspanningen

In een gerelateerde ontwikkeling tekende Trump vrijdag een presidentieel decreet om het verbod op of de verkoop van TikTok met nog eens 75 dagen uit te stellen, de tweede keer dat dit gebeurt.

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, verwees naar lopende onderhandelingen met de Amerikaanse overheid, die werden bemoeilijkt door de aarzeling van China na de aankondiging van de tarieven.

Deze stap weerspiegelt de complexe wisselwerking tussen handels- en technologiebeleid, waarbij Trump de zorgen over de nationale veiligheid afweegt tegen de economische gevolgen.

De beslissing kan ook worden gezien als een poging om de belanghebbenden in de techsector te sussen te midden van de groeiende ontevredenheid.

De invloed van miljardairs herdefinieert de nationale veiligheid.

De invloed van miljardairs uit Silicon Valley op de nationale veiligheid van de VS heeft onder Trump nieuwe hoogten bereikt, waardoor de dynamiek tussen technologie en Trump nog complexer is geworden.

The Guardian meldt dat Musk, Bezos en Palmer Luckey de inlichtingendiensten, die traditioneel gedomineerd worden door bedrijven als Lockheed Martin, opnieuw vormgeven.

Musks SpaceX werkt samen met Palantir en Anduril om de gevestigde orde in de defensie-industrie uit te dagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke banden met Trump.

Deze verschuiving heeft zorgen gewekt over belangenverstrengeling, vooral omdat Musks bedrijven aanzienlijke overheidscontracten binnenhalen.

Hoewel deze invloed hun macht versterkt, verbindt het hun lot ook aan Trumps onvoorspelbare beleid, wat hun bondgenootschap onder druk kan zetten als de economische verliezen toenemen.

Scheuren in het bondgenootschap?

De door tarieven veroorzaakte marktcrisis heeft potentiële scheuren in de band tussen Trump en de techsector blootgelegd.

Musks publieke kritiek en Tesla’s problemen wijzen op een uiteenlopende belangen, terwijl Apple en Nvidia worstelen met toeleveringsketenkosten die hun wereldwijde concurrentievermogen ondermijnen.

De verdediging van Musk door het Witte Huis staat in contrast met de hints over zijn vertrek, waardoor er onduidelijkheid ontstaat over zijn rol.

Ondertussen kan Cooks stillere aanpak Trumps bereidheid om techgiganten te beschermen op de proef stellen.

Het aanvankelijke enthousiasme van de sector, gebaseerd op de hoop op deregulering en de groei van AI, wordt nu geconfronteerd met de realiteit van hogere kosten en handelsoorlogen.

Of dit een permanente breuk of een tijdelijke spanning betekent, hangt af van Trumps volgende stappen, maar de inzet is hoog voor beide partijen.