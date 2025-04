Terwijl Amerikaanse technologieaandelen instorten, zien experts enorm potentieel in Chinese tegenhangers.

Amerikaanse technologieaandelen zijn de afgelopen weken het hardst getroffen, omdat Trumps nieuwe handelspolitiek beleggers bleef aanzetten tot andere sectoren en activa op zoek naar stabiliteit.

Beleggers lijken zich steeds meer zorgen te maken dat een wereldwijde handelsoorlog als reactie op de Amerikaanse tarieven kan leiden tot een brede recessie, die de technologiesector doorgaans bijzonder hard treft.

Experts van verschillende beleggingsfirma’s hebben echter een diametraal tegenovergestelde mening over hoe om te gaan met Chinese technologieaandelen in het licht van de huidige macro-economische uitdagingen.

Analisten zien de Chinese technologiesector als sterk gepositioneerd om de handelsoorlog te doorstaan en de komende 12 maanden gezonde rendementen te bieden.

Waarom zijn Chinese technologieaandelen aantrekkelijk in 2025?

Morningstar-aandelenstrateeg Kai Wang blijft optimistisch over Chinese technologieaandelen, voornamelijk omdat veel van de grotere, bekendere namen in die sector beperkte blootstelling hebben aan de tarieven van Trump.

In een onderzoeksrapport van vorige week gaf Citi-analist Pierre Lau ook de voorkeur aan Chinese aandelen, met als argument dat de waarderingen in China momenteel aantrekkelijker zijn dan in de VS.

Op het moment van schrijven ligt de koers-winstverhouding van Chinese technologieaandelen gemiddeld meer dan 50% lager dan die van de Amerikaanse ” Magnificent Seven “.

“We geven de voorkeur aan binnenlandse boven exportgerichte beleggingen vanwege de onzekerheden die voortvloeien uit hogere tarieven,” vertelde hij klanten in een recente notitie, eraan toevoegend dat het bedrijf in 2025 ook de voorkeur geeft aan diensten boven goederen en aan groei boven waarde.

Wereldwijde investeerders kiezen voor Chinese technologie boven Amerikaanse.

Experts blijven optimistisch over de technologiesector in Peking, omdat ze verwachten dat vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie aanzienlijke verdere winstmogelijkheden voor de aandelenmarkt zal ontsluiten.

Volgens strategen van Citi hebben wereldwijde beleggers dit jaar Amerikaanse technologieaandelen van de hand gedaan om hun kapitaal in de afgelopen maanden in Chinese tegenhangers te beleggen.

Volgens een onderzoeksrapport van het beleggingsbedrijf is tot wel 25% van de internationale beleggers positiever geworden over Chinese technologieaandelen.

Dit blijkt uit de toewijzingen aan Peking vanuit wereldwijde aandelenfondsen voor opkomende markten, die in maart een hoogtepunt in 16 maanden bereikten, voegde het bedrijf eraan toe.

Twee Chinese technologieaandelen om in april te kopen

Twee namen die Citi met name aanbeveelt om te bezitten om de bovengenoemde redenen, gezien de huidige macro-economische situatie, zijn Tencent en BYD.

Hoewel tarieven, een handelsoorlog en zorgen over een mogelijke economische vertraging de Amerikaanse technologieaandelen blijven drukken, zijn bedrijven als Tencent en BYD de afgelopen drie maanden met meer dan 35% gestegen.

Tencent keert zelfs een dividendrendement van 0,9% uit op het moment van schrijven, wat het bezit ervan in de huidige macro-economische omgeving nog aantrekkelijker maakt.

Aan de andere kant blijft BYD nieuwe mijlpalen bereiken in de concurrentiestrijd met Tesla.

Vorige maand rapporteerde de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen een omzet van meer dan $100 miljard voor 2024, waardoor het qua omzet effectief groter is dan TSLA.