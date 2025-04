Waarom Amerikaanse olieproducenten mogelijk gedwongen worden de groei van de olieproductie te beperken

Volgens Rystad Energy zal de uitverkoop op de ruwe oliemarkt de groei van de Amerikaanse productie vertragen.

De wereldwijde aandelenmarkten kelderden naar hun op één na laagste punt sinds 2020 na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump op 2 april van ingrijpende nieuwe tarieven.

Handelsspanningen hebben geleid tot een daling van de olieprijzen tot het laagste niveau in meer dan vier jaar, omdat beleggers vrezen dat een volwaardige oorlog de wereldwijde vraag naar brandstof waarschijnlijk zal decimeren.

Rystad Energy voorspelt aanzienlijke risico’s voor Amerikaanse exploitanten in de huidige prijsomgeving, wat hen mogelijk zal dwingen hun productiegroei te beperken.

Matthew Bernstein, vicepresident Noord-Amerikaanse olie en gas bij Rystad Energy, zei in een e-mailcommentaar:

De zakelijke realiteit voor beursgenoteerde bedrijven betekent dat zelfs een bescheiden groei in gevaar kan komen als de prijzen rond de $60 per vat blijven hangen.

Olieprijzen onder de break-evenprijs

Rystad schat dat de nieuwe ‘all-in’ break-even kosten voor veel Amerikaanse oliebedrijven nu boven de $62 liggen, inclusief hogere drempelwaarden, dividenduitkeringen en schuldenlasten.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie op de New York Mercantile Exchange $60,85 per vat. WTI is de benchmarkprijs voor Amerikaanse ruwe olie.

Productiegroei in de 48 aaneengesloten staten van de VS is buiten het Permbekken al onwaarschijnlijk.

Als de olieprijzen laag blijven, zou een vertraging in het Permbekken, het meest productieve oliebekken van het land, leiden tot een afname van de productiegroei in 2025, aldus Bernstein.

In de week die eindigde op 28 maart bedroeg de olieproductie in de 48 aaneengesloten staten van de VS 13,138 miljoen vaten per dag, aldus de Energy Information Administration.

Moeilijk vol te houden bedrijfsmodel

Volgens Rystad wordt het bedrijfsmodel dat Amerikaanse olieproducenten de afgelopen jaren hebben gebruikt, veel moeilijker vol te houden wanneer de prijzen onder het bovengenoemde niveau dalen.

“Dit betekent dat een combinatie van activiteitsniveaus op korte termijn, uitkeringen aan beleggers of voorraadbehoud zal moeten worden opgeofferd om de marges te verdedigen,” zei Bernstein.

Hoewel verschillende bedrijven verschillend gevoelig zijn voor de bovenstaande factoren, zullen de activiteiten en de productie het meest worden bedreigd.

Managementteams vonden het moeilijk om te opereren in de onzekere omgeving die werd gecreëerd door de plotselinge beleidsveranderingen, hoewel het effect van de staaltarieven op de putkosten in 2025 relatief beperkt kan zijn.

Het grootste deel van de verwachte toename van de olieproductie in de continentale Verenigde Staten (exclusief Alaska en Hawaii) voor het lopende jaar zal naar verwachting afkomstig zijn uit het Permbekken, een vruchtbaar olieproducerend gebied dat delen van Texas en New Mexico omvat.

De aanzienlijke reserves van deze regio, in combinatie met de vooruitgang in boor- en extractietechnologieën, hebben haar gepositioneerd als een belangrijke motor van de Amerikaanse olieproductie.

Source: Rystad Energy

Permische dynamiek

Hoewel andere olieproducerende regio’s in het land enige groei kunnen doormaken, wordt verwacht dat hun gecombineerde bijdrage zal worden overschaduwd door de expansie van het Permbekken.

Deze concentratie van groei in één enkel bekken onderstreept het belang ervan voor de vormgeving van het Amerikaanse energielandschap en benadrukt de rol ervan bij het voldoen aan de energiebehoeften van het land.

Hoewel het Permbekken de meest commercieel haalbare break-even prijzen biedt, brengt de belofte van hoge dividenden van exploratie- en productiebedrijven (E&P) het groeipotentieel van het bekken in gevaar.

Dit geldt vooral voor exploitanten met minder winstgevende percelen.

Volgens Rystad Energy zijn beursgenoteerde mid-cap bedrijven die actief zijn in het Delaware-bekken van de Permian-regio bijzonder kwetsbaar als de olieprijzen langdurig rond de lage $60 blijven hangen.

Deze exploitanten worden geconfronteerd met hoge boorkosten en sterke productiedalingen in het eerste jaar.

Ze moeten ook aan aanzienlijke eisen voor kapitaalrendement voldoen. Bovendien opereren ze in een omgeving waarin grote bedrijven al het grootste deel van de meest winstgevende voorraad hebben geconsolideerd, merkte Bernstein op.